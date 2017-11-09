Audi проведет отзывную кампанию в России
Руководство Audi приняло решение отозвать 953 автомобиля в России из-за программного обеспечения диагностического интерфейса. На сервис отправятся модели A6, A7 и RS6, проданные в текущем году.
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Узнать, попадает ли конкретный автомобиль под сервисную акцию, можно на сайте Росстандарта по VIN-номеру. Кроме того, дилеры уведомят владельцев потенциально дефектных машин о необходимости явиться на сервис.
Ранее производитель отзывал в США 234 054 внедорожников Q5, выпущенных в период с 2011 по 2017 годы. В этих моделях были выявлены дефекты подушек безопасности. Кроме того, под отзыв попали 342 867 экземпляров моделей Q5, A5 и A5 Cabriolet 2013-2017 годов выпуска, внедорожник Allroad и A4 2013-2016 модельных годов, а также A6 2012-2015 годов выпуска. В этих машинах были найдены неполадки в системе охлаждения.
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