9 ноября 2017, 14:08

Audi проведет отзывную кампанию в России

Руководство Audi приняло решение отозвать 953 автомобиля в России из-за программного обеспечения диагностического интерфейса. На сервис отправятся модели A6, A7 и RS6, проданные в текущем году.
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Audi совместно с компанией Ineratec, выпускающей химические реакторы, и энергетической компанией Energiedienst ...
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Причиной отзыва стала «некорректная работа функции аварийного вызова во время запроса данных для сервисного ключа Audi со стороны системы бортовой диагностики». Специалисты бесплатно обновят программное обеспечение диагностического интерфейса.

Узнать, попадает ли конкретный автомобиль под сервисную акцию, можно на сайте Росстандарта по VIN-номеру. Кроме того, дилеры уведомят владельцев потенциально дефектных машин о необходимости явиться на сервис.

Ранее производитель отзывал в США 234 054 внедорожников Q5, выпущенных в период с 2011 по 2017 годы. В этих моделях были выявлены дефекты подушек безопасности. Кроме того, под отзыв попали 342 867 экземпляров моделей Q5, A5 и A5 Cabriolet 2013-2017 годов выпуска, внедорожник Allroad и A4 2013-2016 модельных годов, а также A6 2012-2015 годов выпуска. В этих машинах были найдены неполадки в системе охлаждения.

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Отзывы по теме
Форум Audi A3
| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
Никита
Форум Audi A4
| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. | Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она подойдет... ...
Арсений
Форум Audi Q5
| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
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Audi проведет отзывную кампанию в России
{{material_121669}} Причиной отзыва стала «некорректная работа функции аварийного вызова во время запроса данных для сервисного ключа Audi со стороны системы бортовой диагностики». Специалисты бесплатно обновят программное обеспечение диагностического интерфейса.Узнать, попадает ли конкретный автомобиль под сервисную акцию, можно на сайте Росстандарта по VIN-номеру. Кроме того, дилеры уведомят владельцев потенциально дефектных машин о необходимости явиться на сервис.Ранее производитель отзывал в США 234 054 внедорожников Q5, выпущенных в период с 2011 по 2017 годы. В этих моделях были выявлены дефекты подушек безопасности. Кроме того, под отзыв попали 342 867 экземпляров моделей Q5, A5 и A5 Cabriolet 2013-2017 годов выпуска, внедорожник Allroad и A4 2013-2016 модельных годов, а также A6 2012-2015 годов выпуска. В этих машинах были найдены неполадки в системе охлаждения.
2017-11-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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