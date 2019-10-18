18 октября 2019, 17:37
Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
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Фото: Audi
Компания Audi официально представила в России кроссовер Audi Q3 второго поколения. Предварительные заказы принимают с сентября. Первые экземпляры уже начали поступать в дилерские центры.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Премьера кроссовера Audi Q3 второго поколения состоялась еще в июле прошлого года, но до России новинка пока ...Читать далее
Первые покупатели получат возможность приобрести кроссоверы Audi Q3 лимитированной серии Start Edition. Для таких автомобилей доступны два новых цвета кузова: оранжевый (Pulse Orange) и синий (Turbo Blue). На выбор предложены две линии исполнения - Design и Sport с расширенным списком стандартного оборудования. Кроссоверы дополнительно оснащаются цифровой приборной панелью Audi Virtual cockpit, климат-контролем и парктрониками. В салоне появляется атмосферная подсветка и отделка Alcantara. Стоит новый Audi Q3 Start Edition от 2 490 000 рублей.
В российскую моторную гамму вошли два бензиновых агрегата: 1.4 TFSI (150 л. с.) и 2.0 TFSI (180 л.с.). Первый работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач S tronic, второй - с 7-ступенчатым S tronic и полным приводом quattro. Для кроссовера предусмотрены четыре комплектации: Стандарт, Advance, Design, Sport. Цены находятся в диапазоне от 2 253 000 до 2 870 000 рублей.
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03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
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Комментарии пользователей
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