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18 октября 2019, 17:37

Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения

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Фото: Audi
Компания Audi официально представила в России кроссовер Audi Q3 второго поколения. Предварительные заказы принимают с сентября. Первые экземпляры уже начали поступать в дилерские центры.
Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения

Фото взято из открытых источников

Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения

Фото: Audi

Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения

Фото: Audi

Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения

Фото: Audi

Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения

Фото: Audi

Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения

Фото: Audi

Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения

Фото: Audi

Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения

Фото: Audi

Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения

Фото: Audi

Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
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Премьера кроссовера Audi Q3 второго поколения состоялась еще в июле прошлого года, но до России новинка пока ...
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Мировая премьера Audi Q3 второго поколения состоялась больше года назад – в июле 2018-го. Новинка стала длиннее, шире и ниже предшественника. Его габаритные размеры: 4 484 мм х 1 849 мм х 1 616 мм. За счет удлиненной на 77 мм колесной базы и модифицированной крыши увеличилось пространство внутри салона. В зависимости от положения сидений второго ряда размер багажного отделения составляет от 530 до 1 525 литров. В список базового оборудования входит цифровая приборная панель, медиасистема MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth, кондиционер, светодиодные фары, подогрев передних сидений, датчики света и дождя и 17-дюймовые колесные диски.

Первые покупатели получат возможность приобрести кроссоверы Audi Q3 лимитированной серии Start Edition. Для таких автомобилей доступны два новых цвета кузова: оранжевый (Pulse Orange) и синий (Turbo Blue). На выбор предложены две линии исполнения - Design и Sport с расширенным списком стандартного оборудования. Кроссоверы дополнительно оснащаются цифровой приборной панелью Audi Virtual cockpit, климат-контролем и парктрониками. В салоне появляется атмосферная подсветка и отделка Alcantara. Стоит новый Audi Q3 Start Edition от 2 490 000 рублей.

В российскую моторную гамму вошли два бензиновых агрегата: 1.4 TFSI (150 л. с.) и 2.0 TFSI (180 л.с.). Первый работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач S tronic, второй - с 7-ступенчатым S tronic и полным приводом quattro. Для кроссовера предусмотрены четыре комплектации: Стандарт, Advance, Design, Sport. Цены находятся в диапазоне от 2 253 000 до 2 870 000 рублей.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
Не включается обогрев сидений AUDI Q3
В первую очередь, я бы поменял сервис, потому-что советовать менять все сидения из-за подогрева, можно только в том случаем, если этот подогрев спалил эти сидения. Ну и поскольку есть ошибка, которая загорается снова и снова, значит эту проблему надо решать. Напишите для начала что за ошибка. А там уже ...
Richard
Покупка Audi Q3
Если материальное положение позволяет, то конечно брать!) С такими наворотами тачку всегда с руками и ногами купят, если что.
StepanovKiril
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Audi провела российскую премьеру кроссовера Q3 нового поколения
{{material_126632}}Мировая премьера Audi Q3 второго поколения состоялась больше года назад – в июле 2018-го. Новинка стала длиннее, шире и ниже предшественника. Его габаритные размеры: 4 484 мм х 1 849 мм х 1 616 мм. За счет удлиненной на 77 мм колесной базы и модифицированной крыши увеличилось пространство внутри салона. В зависимости от положения сидений второго ряда размер багажного отделения составляет от 530 до 1 525 литров. В список базового оборудования входит цифровая приборная панель, медиасистема MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth, кондиционер, светодиодные фары, подогрев передних сидений, датчики света и дождя и 17-дюймовые колесные диски.Первые покупатели получат возможность приобрести кроссоверы Audi Q3 лимитированной серии Start Edition. Для таких автомобилей доступны два новых цвета кузова: оранжевый (Pulse Orange) и синий (Turbo Blue). На выбор предложены две линии исполнения - Design и Sport с расширенным списком стандартного оборудования. Кроссоверы дополнительно оснащаются цифровой приборной панелью Audi Virtual cockpit, климат-контролем и парктрониками. В салоне появляется атмосферная подсветка и отделка Alcantara. Стоит новый Audi Q3 Start Edition от 2 490 000 рублей.В российскую моторную гамму вошли два бензиновых агрегата: 1.4 TFSI (150 л. с.) и 2.0 TFSI (180 л.с.). Первый работает в паре с 6-ступенчатой коробкой передач S tronic, второй - с 7-ступенчатым S tronic и полным приводом quattro. Для кроссовера предусмотрены четыре комплектации: Стандарт, Advance, Design, Sport. Цены находятся в диапазоне от 2 253 000 до 2 870 000 рублей.
2019-10-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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