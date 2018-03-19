19 марта 2018, 19:00
Audi Q1 выпустят в 2020 году
Самый маленький кроссовер Audi дебютирует через два года. Новинку построят на базе компактного хэтчбека A1 Sportback нового поколения, премьера которого ожидается до конца 2018 года.
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Ближайшим родственником новой модели станет 5-дверный вариант Audi A1 нового поколения, тесты которого идут сейчас полным ходом. Компактный хэтчбек должны представить в нынешнем году. Тогда мы получим представление о силовых агрегатах и основных электронных системах нового кроссовера. Хотя, глядя на Fabia или Polo, можно предположить, что новинка получит 1,0- и 1,5-литровые бензиновые турбомоторы, а также дизели объемом 1,6 литра. Не исключено появление гибридной надстройки, которая улучшит динамику кроссовера.
Сегмент SUV продолжает вызывать стабильный интерес покупателей. Следуя за спросом, Audi готовится существенно расширить линейку кроссоверов. До дебюта компактного Q1 компания планирует представить еще несколько абсолютно новых моделей: флагманский Q8, стильное кросс-купе Q4 и технологичный полностью электрический кроссовер e-Tron.
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