Audi Q3 2027: три экрана, приложение-парковка и буксир 2 тонны — что изменилось и сколько стоит

18 июля 2026, 03:34
Audi Q3 2027: новые опции, три экрана и обновленная мультимедиа для Европы
Audi Q3 2027: новые опции, три экрана и обновленная мультимедиа для Европы
Audi Q3 2027 модельного года выходит на европейский рынок с расширенным списком стандартных опций, обновленной цифровой панелью и улучшенной мультимедийной системой. Эти изменения могут повлиять на расстановку сил в сегменте премиальных кроссоверов уже в ближайшие месяцы.
В 2027 году Audi Q3 для европейского рынка выйдет с передовыми изменениями, которые могут стать ориентиром для всего сегмента компактных премиальных кроссоверов. Теперь в салоне — сразу три экрана, включая отдельный дисплей для пассажира, что раньше было доступно только в более дорогих моделях марки. Такой подход свидетельствует о стремлении Audi внедрять цифровые технологии даже в относительно доступных моделях.
Список стандартных опций расширен: теперь без доплат доступны подогрев сидений, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и система бесключевого доступа. Ранее эти функции предлагались только в дорогих комплектациях, а теперь становятся частью базового оснащения. Кроме того, пакеты Tech, Tech Plus и Tech Pro получили дополнительные опции, которые позволяют гибко настраивать автомобиль под себя.
Особое внимание уделено цифровым функциям. Адаптивный круиз-контроль теперь использует онлайн-данные для регулировки скорости и дистанции, а также так называемые «роевые данные» для помощи в удержании полосы и комфортном управлении на длинных дистанциях. Управлять парковкой можно через приложение myAudi; также появился новый режим Valet Mode для защиты личных данных владельца при передаче машины третьему лицу.
Версия Audi Q3 e-hybrid теперь способна буксировать прицеп массой до 2 тонн — это на 600 кг больше, чем раньше. Мультимедийная система построена на платформе Android Automotive и поддерживает независимые приложения без необходимости подключения смартфона. Управление рулём стало более интуитивным за счёт сенсорных кнопок и тактильных роликов. Для переднего пассажира впервые представлен отдельный 10,9-дюймовый LED-дисплей, как у старших моделей Q5 и Q7.
В числе новых опций — улучшенная подвеска, акустическое остекление, аудиосистема Sonos, поясничная поддержка и функция Hold Assist для электромеханического стояночного тормоза. Для задних пассажиров предусмотрены три порта USB-C мощностью до 100 Вт, а беспроводное зарядное устройство на передней панели теперь поддерживает магнитный профиль мощности и увеличенную отдачу до 25 Вт.
Заказы на Audi Q3 2027 модельного года уже принимаются, начало производства намечено на начало сентября. В Германии цены стартуют с 46 100 евро за стандартную версию и 47 950 евро за Q3 Sportback. Для российского рынка эти изменения могут быть интересны с точки зрения развития цифровых сервисов и повышения уровня базового оснащения в массовом сегменте. Важно отметить, что Audi продолжает внедрять технологии, которые до сих пор были доступны только в топовых моделях, — это может оправдать ожидания покупателей и помочь сэкономить на дополнительных опциях. По данным отраслевых аналитиков, спрос на компактные премиальные кроссоверы в Европе стабильно высок, и внедрение новых цифровых решений способно усилить позиции Audi Q3 в этом сегменте.
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