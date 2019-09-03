3 сентября 2019, 16:16
Audi Q3 появятся у дилеров в октябре, цены уже известны
- 4
- 0
Фото: Audi
Российские дилеры начали принимать предварительные заказы на новый кроссовер Audi Q3. Покупатели могут выбирать из двух бензиновых турбомоторов мощностью 150 и 180 сил. Цена базового автомобиля составляет минимум 2 253 000 рублей.
Фото: Audi
Ранее мы писали
Премьера кроссовера Audi Q3 второго поколения состоялась еще в июле прошлого года, но до России новинка пока ...Читать далее
В список стандартного оснащения входят светодиодные фары, 17-дюймовые колесные диски, подогрев передних сидений и информационно-развлекательный комплекс MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth. В качестве опции доступен электропривод двери багажника, круиз-контроль, парковочный ассистент и USB-разъёмы для пассажиров второго ряда. Сделать свой автомобиль более индивидуальным можно при помощи стайлинг-пакетов: Design и Sport (с особым декором и 18-ми колесами) или Design Style (отделка салона кожей и алькантарой).
Первые покупатели смогут заказать Audi Q3 в лимитированном исполнении Start Edition (от 2 490 000 рублей). Для таких автомобилей подготовили два новых цвета кузова - оранжевый Pulse Orange и синий Turbo Blue. Список оснащения дополнен цифровой приборной панелью Audi Virtual cockpit и атмосферной подсветкой салона. Поставки ожидаются в октябре 2019 года.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
30.06.2017, 08:16
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
30.06.2017, 08:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
В первую очередь, я бы поменял сервис, потому-что советовать менять все сидения из-за подогрева, можно только в том случаем, если этот подогрев спалил эти сидения. Ну и поскольку есть ошибка, которая загорается снова и снова, значит эту проблему надо решать. Напишите для начала что за ошибка. А там уже ...
Если материальное положение позволяет, то конечно брать!) С такими наворотами тачку всегда с руками и ногами купят, если что.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве