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3 сентября 2019, 16:16

Audi Q3 появятся у дилеров в октябре, цены уже известны

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Фото: Audi
Российские дилеры начали принимать предварительные заказы на новый кроссовер Audi Q3. Покупатели могут выбирать из двух бензиновых турбомоторов мощностью 150 и 180 сил. Цена базового автомобиля составляет минимум 2 253 000 рублей.
Audi Q3 появятся у дилеров в октябре цены уже известны

Фото: Audi

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Премьера кроссовера Audi Q3 второго поколения состоялась еще в июле прошлого года, но до России новинка пока ...
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Компактный кроссовер Audi Q3 второго поколения представили летом 2018 года, европейские продажи стартовали осенью. Год спустя новинка, наконец, доберется до российского рынка. Дилеры уже принимают предзаказы. Отечественным покупателям предложат две модификации. Версия Audi Q3 35 TFSI оснащается 1,4-литровым турбомотором TFSI (150 сил), а версия Q3 40 TFSI quattro – двухлитровым агрегатом TFSI (180 сил) и системой полного привода. В первой партии будут только кроссоверы с «младшим» агрегатом. ОТТС на них было оформлено в мае 2019 года.

В список стандартного оснащения входят светодиодные фары, 17-дюймовые колесные диски, подогрев передних сидений и информационно-развлекательный комплекс MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth. В качестве опции доступен электропривод двери багажника, круиз-контроль, парковочный ассистент и USB-разъёмы для пассажиров второго ряда. Сделать свой автомобиль более индивидуальным можно при помощи стайлинг-пакетов: Design и Sport (с особым декором и 18-ми колесами) или Design Style (отделка салона кожей и алькантарой).

Первые покупатели смогут заказать Audi Q3 в лимитированном исполнении Start Edition (от 2 490 000 рублей). Для таких автомобилей подготовили два новых цвета кузова - оранжевый Pulse Orange и синий Turbo Blue. Список оснащения дополнен цифровой приборной панелью Audi Virtual cockpit и атмосферной подсветкой салона. Поставки ожидаются в октябре 2019 года.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
Не включается обогрев сидений AUDI Q3
В первую очередь, я бы поменял сервис, потому-что советовать менять все сидения из-за подогрева, можно только в том случаем, если этот подогрев спалил эти сидения. Ну и поскольку есть ошибка, которая загорается снова и снова, значит эту проблему надо решать. Напишите для начала что за ошибка. А там уже ...
Richard
Покупка Audi Q3
Если материальное положение позволяет, то конечно брать!) С такими наворотами тачку всегда с руками и ногами купят, если что.
StepanovKiril
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Audi Q3 появятся у дилеров в октябре, цены уже известны
{{material_126632}}Компактный кроссовер Audi Q3 второго поколения представили летом 2018 года, европейские продажи стартовали осенью. Год спустя новинка, наконец, доберется до российского рынка. Дилеры уже принимают предзаказы. Отечественным покупателям предложат две модификации. Версия Audi Q3 35 TFSI оснащается 1,4-литровым турбомотором TFSI (150 сил), а версия Q3 40 TFSI quattro – двухлитровым агрегатом TFSI (180 сил) и системой полного привода. В первой партии будут только кроссоверы с «младшим» агрегатом. ОТТС на них было оформлено в мае 2019 года.В список стандартного оснащения входят светодиодные фары, 17-дюймовые колесные диски, подогрев передних сидений и информационно-развлекательный комплекс MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth. В качестве опции доступен электропривод двери багажника, круиз-контроль, парковочный ассистент и USB-разъёмы для пассажиров второго ряда. Сделать свой автомобиль более индивидуальным можно при помощи стайлинг-пакетов: Design и Sport (с особым декором и 18-ми колесами) или Design Style (отделка салона кожей и алькантарой).Первые покупатели смогут заказать Audi Q3 в лимитированном исполнении Start Edition (от 2 490 000 рублей). Для таких автомобилей подготовили два новых цвета кузова - оранжевый Pulse Orange и синий Turbo Blue. Список оснащения дополнен цифровой приборной панелью Audi Virtual cockpit и атмосферной подсветкой салона. Поставки ожидаются в октябре 2019 года.
2019-09-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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