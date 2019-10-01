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1 октября 2019, 00:01

Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей

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Фото: Audi
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на полноприводные версии кроссовера Audi Q3 второго поколения. Автомобилям положен 2,0-литровый турбомотор мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатый «робот». Цены начинаются от 2 562 000 рублей.
Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей
Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей
Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей
Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей
Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей
Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей
Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей
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Кроссовер Audi Q3 второго поколения представили летом 2018 года. Более года спустя, в сентябре 2019-го российский офис марки опубликовал цены на версии с передним приводом и 1,4-литровым турбомотором TSI (150 л.с.). Дилеры уже принимают заявки, но первые «живые» автомобили появятся в автосалонах только в середине октября.

Более мощная версия с полным приводом и приставкой quattro к названию не заставила себя долго ждать. Кроссоверы Audi Q3 40 TFSI quattro с мотором 2.0 TFSI (180 сил) предложат в четырех уровнях оснащения (Стандарт, Advance, Design, Sport) по цене от 2 562 000 до 2 870 000 рублей. В список базового оборудования входит цифровая приборная панель, медиасистема MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth, кондиционер, светодиодные фары, подогрев передних сидений, датчики света и дождя и 17-дюймовые колесные диски. 

Комплектация Advance дополнительно получает климат-контроль, задние датчики парковки, электропривод двери багажного отделения, обогрев руля, круиз-контроль и разъемы USB для пассажиров второго ряда. Покупателям кроссовера в комплектации Design предложат 18-дюймовые диски и дополнительные накладки на кузове. Версия Sport отличается более агрессивным декором. Полноприводные Audi Q3 40 TFSI quattro придется немного подождать. Первые поставки запланированы на февраль 2020 года.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
Не включается обогрев сидений AUDI Q3
В первую очередь, я бы поменял сервис, потому-что советовать менять все сидения из-за подогрева, можно только в том случаем, если этот подогрев спалил эти сидения. Ну и поскольку есть ошибка, которая загорается снова и снова, значит эту проблему надо решать. Напишите для начала что за ошибка. А там уже ...
Richard
Покупка Audi Q3
Если материальное положение позволяет, то конечно брать!) С такими наворотами тачку всегда с руками и ногами купят, если что.
StepanovKiril
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Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей
{{material_124016}}Кроссовер Audi Q3 второго поколения представили летом 2018 года. Более года спустя, в сентябре 2019-го российский офис марки опубликовал цены на версии с передним приводом и 1,4-литровым турбомотором TSI (150 л.с.). Дилеры уже принимают заявки, но первые «живые» автомобили появятся в автосалонах только в середине октября.Более мощная версия с полным приводом и приставкой quattro к названию не заставила себя долго ждать. Кроссоверы Audi Q3 40 TFSI quattro с мотором 2.0 TFSI (180 сил) предложат в четырех уровнях оснащения (Стандарт, Advance, Design, Sport) по цене от 2 562 000 до 2 870 000 рублей. В список базового оборудования входит цифровая приборная панель, медиасистема MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth, кондиционер, светодиодные фары, подогрев передних сидений, датчики света и дождя и 17-дюймовые колесные диски. Комплектация Advance дополнительно получает климат-контроль, задние датчики парковки, электропривод двери багажного отделения, обогрев руля, круиз-контроль и разъемы USB для пассажиров второго ряда. Покупателям кроссовера в комплектации Design предложат 18-дюймовые диски и дополнительные накладки на кузове. Версия Sport отличается более агрессивным декором. Полноприводные Audi Q3 40 TFSI quattro придется немного подождать. Первые поставки запланированы на февраль 2020 года.
2019-10-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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