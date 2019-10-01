1 октября 2019, 00:01
Audi Q3 с полным приводом оценили в 2 562 000 рублей
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Фото: Audi
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на полноприводные версии кроссовера Audi Q3 второго поколения. Автомобилям положен 2,0-литровый турбомотор мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатый «робот». Цены начинаются от 2 562 000 рублей.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Более мощная версия с полным приводом и приставкой quattro к названию не заставила себя долго ждать. Кроссоверы Audi Q3 40 TFSI quattro с мотором 2.0 TFSI (180 сил) предложат в четырех уровнях оснащения (Стандарт, Advance, Design, Sport) по цене от 2 562 000 до 2 870 000 рублей. В список базового оборудования входит цифровая приборная панель, медиасистема MMI Radio plus с поддержкой Bluetooth, кондиционер, светодиодные фары, подогрев передних сидений, датчики света и дождя и 17-дюймовые колесные диски.
Комплектация Advance дополнительно получает климат-контроль, задние датчики парковки, электропривод двери багажного отделения, обогрев руля, круиз-контроль и разъемы USB для пассажиров второго ряда. Покупателям кроссовера в комплектации Design предложат 18-дюймовые диски и дополнительные накладки на кузове. Версия Sport отличается более агрессивным декором. Полноприводные Audi Q3 40 TFSI quattro придется немного подождать. Первые поставки запланированы на февраль 2020 года.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
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Комментарии пользователей
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