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16 декабря 2019, 17:24

Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей

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Фото: Audi
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на купе-версию кроссовера Audi Q3 с приставкой Sportback. Новинку предлагают с теми же агрегатами, что и базовый Audi Q3. Доплата за спортивный купеобразный кузов составляет примерно 275 000 рублей.
Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей

Фото: Audi

Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
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Продажи Audi Q3 стартовали в России в октябре 2019 года. Цены находятся в диапазоне от 2 253 000 до 2 870 000 рублей. Купеобразный «брат» Audi Q3 Sportback предсказуемо оказался дороже. Базовая версия с 1,4-литровой «турбочетверкой» (150 л.с.) в комплектации «Стандарт» с передним приводом стоит минимум 2 526 000 рублей. Топовый кроссовер со 180-сильным турбомотором, системой полного привода quattro в «богатой» комплектации Sport стоит от 3 145 000 рублей. 

Габариты Audi Q3 Sportback: 4501 мм х 1849 мм х 1566 мм. Размер колесной базы – 2 680 мм. Объем багажного отделения равен 530 литров. Новинка отличается скульптурными линиями кузова, наклонной крышей и мускулистыми колесными арками. Спортивный характер подчеркивает черная радиаторная решетка, черные четко очерченные воздухозаборники и контрастные корпуса боковых зеркал. Сзади на крыше появился спойлер, в бампере - массивные черные диффузоры и замаскированная выхлопная система.

Турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.) сочетается исключительно и 6-ступенчатым «роботом» S tronic с двумя сцеплениями и передним приводом. Q3 Sportback с трансмиссией quattro с муфтой на задней оси оснащен двигателем 2.0 TFSI мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». В список базового оснащения входит светодиодная оптика, цифровая «приборка», подогрев передних сидений, боковых зеркал, датчики света и дождя и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Первые покупатели получат свои автомобили в первом квартале 2020 года. Основными конкурентами Audi Q3 Sportback станут BMW X2 и Mercedes-Benz GLA.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
Не включается обогрев сидений AUDI Q3
В первую очередь, я бы поменял сервис, потому-что советовать менять все сидения из-за подогрева, можно только в том случаем, если этот подогрев спалил эти сидения. Ну и поскольку есть ошибка, которая загорается снова и снова, значит эту проблему надо решать. Напишите для начала что за ошибка. А там уже ...
Richard
Покупка Audi Q3
Если материальное положение позволяет, то конечно брать!) С такими наворотами тачку всегда с руками и ногами купят, если что.
StepanovKiril
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Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
{{material_127695}}Продажи Audi Q3 стартовали в России в октябре 2019 года. Цены находятся в диапазоне от 2 253 000 до 2 870 000 рублей. Купеобразный «брат» Audi Q3 Sportback предсказуемо оказался дороже. Базовая версия с 1,4-литровой «турбочетверкой» (150 л.с.) в комплектации «Стандарт» с передним приводом стоит минимум 2 526 000 рублей. Топовый кроссовер со 180-сильным турбомотором, системой полного привода quattro в «богатой» комплектации Sport стоит от 3 145 000 рублей. Габариты Audi Q3 Sportback: 4501 мм х 1849 мм х 1566 мм. Размер колесной базы – 2 680 мм. Объем багажного отделения равен 530 литров. Новинка отличается скульптурными линиями кузова, наклонной крышей и мускулистыми колесными арками. Спортивный характер подчеркивает черная радиаторная решетка, черные четко очерченные воздухозаборники и контрастные корпуса боковых зеркал. Сзади на крыше появился спойлер, в бампере - массивные черные диффузоры и замаскированная выхлопная система.Турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.) сочетается исключительно и 6-ступенчатым «роботом» S tronic с двумя сцеплениями и передним приводом. Q3 Sportback с трансмиссией quattro с муфтой на задней оси оснащен двигателем 2.0 TFSI мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». В список базового оснащения входит светодиодная оптика, цифровая «приборка», подогрев передних сидений, боковых зеркал, датчики света и дождя и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Первые покупатели получат свои автомобили в первом квартале 2020 года. Основными конкурентами Audi Q3 Sportback станут BMW X2 и Mercedes-Benz GLA.
2019-12-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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