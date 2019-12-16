16 декабря 2019, 17:24
Audi Q3 Sportback оценили в 2 526 000 рублей
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Фото: Audi
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на купе-версию кроссовера Audi Q3 с приставкой Sportback. Новинку предлагают с теми же агрегатами, что и базовый Audi Q3. Доплата за спортивный купеобразный кузов составляет примерно 275 000 рублей.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Габариты Audi Q3 Sportback: 4501 мм х 1849 мм х 1566 мм. Размер колесной базы – 2 680 мм. Объем багажного отделения равен 530 литров. Новинка отличается скульптурными линиями кузова, наклонной крышей и мускулистыми колесными арками. Спортивный характер подчеркивает черная радиаторная решетка, черные четко очерченные воздухозаборники и контрастные корпуса боковых зеркал. Сзади на крыше появился спойлер, в бампере - массивные черные диффузоры и замаскированная выхлопная система.
Турбомотор 1.4 TSI (150 л.с.) сочетается исключительно и 6-ступенчатым «роботом» S tronic с двумя сцеплениями и передним приводом. Q3 Sportback с трансмиссией quattro с муфтой на задней оси оснащен двигателем 2.0 TFSI мощностью 180 л.с. и 7-ступенчатым «роботом». В список базового оснащения входит светодиодная оптика, цифровая «приборка», подогрев передних сидений, боковых зеркал, датчики света и дождя и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски. Первые покупатели получат свои автомобили в первом квартале 2020 года. Основными конкурентами Audi Q3 Sportback станут BMW X2 и Mercedes-Benz GLA.
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Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
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Комментарии пользователей
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