Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

25 июня 2026, 17:03

Audi Q4 e-tron: обновление с новым интерьером, мотором и увеличенной дальностью

Audi Q4 e-tron: обновление с новым интерьером, мотором и увеличенной дальностью

Новый салон и мотор делают Q4 e-tron лучше чем раньше

Audi Q4 e-tron: обновление с новым интерьером, мотором и увеличенной дальностью

Audi представила обновленный Q4 e-tron: теперь электрокроссовер получил полностью новый интерьер, свежий мотор и увеличенную дальность хода. Мало кто знает, что теперь появилась функция питания внешних устройств и улучшенные ассистенты. Что изменилось в деталях - разбираемся в материале.

Audi представила обновленный Q4 e-tron: теперь электрокроссовер получил полностью новый интерьер, свежий мотор и увеличенную дальность хода. Мало кто знает, что теперь появилась функция питания внешних устройств и улучшенные ассистенты. Что изменилось в деталях - разбираемся в материале.

Обновленный Audi Q4 e-tron сразу привлекает внимание тех, кто следит за развитием электромобилей. Для многих водителей важно, что теперь этот кроссовер стал не только технологичнее, но и удобнее в повседневной эксплуатации. Новое поколение Q4 e-tron - это не просто косметические изменения, а серьезная работа над ошибками и попытка сделать модель актуальной на ближайшие годы.

Внешне автомобиль получил более сглаженный задний бампер, измененные задние фонари и новую графику решетки Singleframe. Особое внимание уделено опциональным OLED-фонарям, которые теперь можно настраивать под себя, а также они обеспечивают дополнительные функции безопасности, например, предупреждение о приближении другого автомобиля сзади. В профиль обновление почти незаметно, но детали выдают свежий подход к дизайну.

Внутри перемены куда заметнее. Audi полностью переработала интерьер: исчезли отдельные дисплеи, теперь вся информация выводится на большой 12,8-дюймовый сенсорный экран, а за доплату можно получить еще один дисплей для пассажира. Кнопки управления климатом ушли в прошлое - теперь все настройки доступны через сенсорное меню. Информационно-развлекательная система работает на Android Automotive OS, а голосовой ассистент способен не только управлять функциями, но и отвечать на вопросы по эксплуатации, используя интеграцию с ChatGPT.

Техническая часть тоже не осталась без внимания. Хотя емкость аккумуляторов осталась прежней - 63 и 82 кВтч, - инженеры Audi установили новый электромотор на задней оси, который стал эффективнее. Благодаря этому запас хода увеличился: версия Sportback с большим аккумулятором теперь способна проехать до 592 км по WLTP, а стандартный SUV - до 578 км. Быстрая зарядка поддерживает мощность до 185 кВт, что позволяет восполнить заряд с 10 до 80% всего за 27 минут. Для российских условий это особенно актуально, ведь инфраструктура зарядных станций пока развивается не так быстро, как хотелось бы.

В линейке четыре версии: базовый Q4 e-tron с 63-кВтч батареей и мощностью 150 кВт (204 л.с.), Q4 e-tron performance с 210 кВт (286 л.с.) и 82-кВтч аккумулятором, полноприводный Q4 e-tron quattro на 220 кВт (300 л.с.) и топовый Q4 e-tron quattro performance с 250 кВт (340 л.с.). Все модификации отличаются не только динамикой, но и возможностями по дальности хода и зарядке.

На ходу обновленный Q4 e-tron демонстрирует сбалансированное шасси: подвеска сочетает комфорт и легкую спортивность, рулевое управление стало более точным, а тормоза - информативными. Рекуперация энергии регулируется под разные ситуации с помощью подрулевых лепестков. В ходе тест-драйва средний расход составил 15,2 кВтч на 100 км, что выглядит достойно даже при активной езде по горным дорогам. Электромотор на задней оси быстро реагирует на нажатие педали, особенно в спортивном режиме, где 545 Нм крутящего момента доступны мгновенно. Разгон до 100 км/ч занимает 6,6 секунды - результат, который оценят любители динамики.

Ассистенты водителя заслуживают отдельного упоминания. Система предупреждения о превышении скорости работает ненавязчиво, а активный помощник удержания в полосе мягко возвращает автомобиль на траекторию. Такой подход делает поездки не только безопаснее, но и менее утомительными. К слову, похожий подход к тестам и анализу реальных эксплуатационных нюансов можно встретить и в материале о кроссовере Volvo XC90 - подробности об опыте эксплуатации и расходах владельца.

Важное новшество - функция Vehicle-to-Load, позволяющая питать внешние устройства от аккумулятора автомобиля. В будущем Audi обещает добавить и Vehicle-to-Home, чтобы использовать Q4 e-tron как домашний накопитель энергии. Это может быть особенно полезно для владельцев загородных домов или дач. Стоимость обновленного Q4 e-tron стартует от 47 500 евро, что делает его конкурентом не только среди электрокаров, но и среди традиционных кроссоверов. По информации Audi, тесты ADAC для рестайлинговой версии еще впереди, но уже сейчас ясно: обновление сделало Q4 e-tron заметно интереснее и технологичнее для российского рынка.

Упомянутые модели: Audi Q4 e-tron
Упомянутые марки: Audi
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