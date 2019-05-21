21 мая 2019, 16:23

Audi Q5 обзавелся гибридной версией

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Компания Audi представила гибридную модификацию кроссовера Q5 с индексом 55 TFSI e quattro. Суммарная отдача силовой установки достигает 367 л.с., а расход топлива, в среднем, составляет 2,1 – 2,4 литра на «сотню». Подзаряжать аккумуляторы можно от бытовой электросети.
Audi Q5 обзавелся гибридной версией
Audi Q5 обзавелся гибридной версией
Audi Q5 обзавелся гибридной версией
Audi Q5 обзавелся гибридной версией
Audi Q5 обзавелся гибридной версией
Audi Q5 обзавелся гибридной версией
Audi Q5 обзавелся гибридной версией
Audi Q5 обзавелся гибридной версией
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Силовая установка подключаемого гибрида Audi Q5 55 TFSI e quattro состоит из бензиновой наддувной «четверки» TFSI объемом 2,0 литра и мощностью 252 л.с. (370 Нм), 7-ступенчатого робота S tronic и встроенного в него электромотора (143 л.с., 350 Нм). Суммарная отдача составляет 367 сил, максимальный крутящий момент в 550 Нм доступен уже при 1 250 об/мин. С места до «сотни» гибридный кроссовер разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость – 239 км/ч. 

Исключительно на электротяге автомобиль может разогнаться до 135 км/ч, а запас хода достигает 40 километров. Емкость литий-ионной батареи составляет 14,1 кВт-ч. Она состоит из 104 ячеек. Избыточное тепло, выделяемое аккумуляторами, можно использовать для отопления салона – их система охлаждения подключена к климатической установке кроссовера. Зарядить батарею можно от обычной розетки за 6 часов или от 400-вольтового терминала за 2,5 часа. Кроме того, владельцы гибридных Audi Q5 смогут пользоваться сетью Audi e-tron Charging Service, состоящей из 100 тысяч зарядных станций по всей Европе.

В список базового оборудования входят светодиодные фары, 18-дюймовые колесные диски, 3-зонный «климат» и спортивные кресла. Гибридный кроссовер может работать в нескольких режимах: стандартном Hybrid mode, электрическом EV и экономичном Battery Hold. Продажи в Европе начнутся ближе к осени 2019 года. В Германии Audi Q5 55 TFSI e quattro будет стоить от 60,5 тыс. евро (или около 4,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q5
Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
У Audi Q5 будет пневмоподвеска
Воу, воу, воу, Ауди, что вы делаете? Отличная новость!
AlekseiE
На проспекте Славы иномарка врезалась в остановку и насмерть сбила двух человек
Верно, в наше время, сразу необходимо проверять наличие записи на видеорегистраторе. Не раз самому помогало.
Лихач
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Audi Q5 обзавелся гибридной версией
{{material_126517}}Силовая установка подключаемого гибрида Audi Q5 55 TFSI e quattro состоит из бензиновой наддувной «четверки» TFSI объемом 2,0 литра и мощностью 252 л.с. (370 Нм), 7-ступенчатого робота S tronic и встроенного в него электромотора (143 л.с., 350 Нм). Суммарная отдача составляет 367 сил, максимальный крутящий момент в 550 Нм доступен уже при 1 250 об/мин. С места до «сотни» гибридный кроссовер разгоняется за 5,3 секунды. Максимальная скорость – 239 км/ч. Исключительно на электротяге автомобиль может разогнаться до 135 км/ч, а запас хода достигает 40 километров. Емкость литий-ионной батареи составляет 14,1 кВт-ч. Она состоит из 104 ячеек. Избыточное тепло, выделяемое аккумуляторами, можно использовать для отопления салона – их система охлаждения подключена к климатической установке кроссовера. Зарядить батарею можно от обычной розетки за 6 часов или от 400-вольтового терминала за 2,5 часа. Кроме того, владельцы гибридных Audi Q5 смогут пользоваться сетью Audi e-tron Charging Service, состоящей из 100 тысяч зарядных станций по всей Европе.В список базового оборудования входят светодиодные фары, 18-дюймовые колесные диски, 3-зонный «климат» и спортивные кресла. Гибридный кроссовер может работать в нескольких режимах: стандартном Hybrid mode, электрическом EV и экономичном Battery Hold. Продажи в Европе начнутся ближе к осени 2019 года. В Германии Audi Q5 55 TFSI e quattro будет стоить от 60,5 тыс. евро (или около 4,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
2019-05-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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