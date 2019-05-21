21 мая 2019, 16:23
Audi Q5 обзавелся гибридной версией
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Компания Audi представила гибридную модификацию кроссовера Q5 с индексом 55 TFSI e quattro. Суммарная отдача силовой установки достигает 367 л.с., а расход топлива, в среднем, составляет 2,1 – 2,4 литра на «сотню». Подзаряжать аккумуляторы можно от бытовой электросети.
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Исключительно на электротяге автомобиль может разогнаться до 135 км/ч, а запас хода достигает 40 километров. Емкость литий-ионной батареи составляет 14,1 кВт-ч. Она состоит из 104 ячеек. Избыточное тепло, выделяемое аккумуляторами, можно использовать для отопления салона – их система охлаждения подключена к климатической установке кроссовера. Зарядить батарею можно от обычной розетки за 6 часов или от 400-вольтового терминала за 2,5 часа. Кроме того, владельцы гибридных Audi Q5 смогут пользоваться сетью Audi e-tron Charging Service, состоящей из 100 тысяч зарядных станций по всей Европе.
В список базового оборудования входят светодиодные фары, 18-дюймовые колесные диски, 3-зонный «климат» и спортивные кресла. Гибридный кроссовер может работать в нескольких режимах: стандартном Hybrid mode, электрическом EV и экономичном Battery Hold. Продажи в Европе начнутся ближе к осени 2019 года. В Германии Audi Q5 55 TFSI e quattro будет стоить от 60,5 тыс. евро (или около 4,4 млн рублей в пересчете по актуальному курсу).
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