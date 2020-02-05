5 февраля 2020, 17:06
Audi Q5 получил дизельную версию
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Фото: Audi
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на кроссоверы с 3,0-литровым дизельным турбомотором мощностью 249 лошадиных сил. Цены стартуют от 3 675 000 рублей. Первые поставки ожидаются летом 2020 года.
Фото: Audi
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Модификация Audi Q5 45 TDI оснащается турбодизелем V6 3.0, который выдает 249 л.с. и 600 Нм. Двигатель работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач Tiptronic и постоянным полным приводом quattro. С места до «сотни» кроссовер ускоряется за 6,0 секунд или на 0,3 секунды быстрее бензиновой версии. Максимальная скорость равна 237 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 7,4 литров на 100 километров пути.
Дилеры уже принимают предварительные заказы. Первые покупатели получат свои автомобили летом. Цены начинаются от 3 675 000 рублей. Это на 340 тысяч дороже бензиновой версии, но минимум на полмиллиона дешевле конкурентов. Для сравнения 249-сильный BMW X3 xDrive30d стоит от 4 120 000 рублей, а 245-сильный Mercedes-Benz GLC 300d – от 4 260 0000 рублей.
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Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Воу, воу, воу, Ауди, что вы делаете? Отличная новость!
Верно, в наше время, сразу необходимо проверять наличие записи на видеорегистраторе. Не раз самому помогало.
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