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5 февраля 2020, 17:06

Audi Q5 получил дизельную версию

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Фото: Audi
Российские дилеры Audi начали принимать заказы на кроссоверы с 3,0-литровым дизельным турбомотором мощностью 249 лошадиных сил. Цены стартуют от 3 675 000 рублей. Первые поставки ожидаются летом 2020 года.
Audi Q5 получил дизельную версию

Фото: Audi

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Кроссовер Audi Q5 второго поколения вышел на российский рынок почти три года назад. Но выбора по модификациям у клиентов практически не было. До недавнего времени дилеры предлагали кроссоверы с 2,0-литровой «турбочетверкой» TFSI мощностью 249 сил (от 3 335 000 рублей) и «заряженный» SQ5 с 3.0 TFSI V6 (от 4 825 000 рублей). Теперь линейка пополнилась дизельной версией.

Модификация Audi Q5 45 TDI оснащается турбодизелем V6 3.0, который выдает 249 л.с. и 600 Нм. Двигатель работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач Tiptronic и постоянным полным приводом quattro. С места до «сотни» кроссовер ускоряется за 6,0 секунд или на 0,3 секунды быстрее бензиновой версии. Максимальная скорость равна 237 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 7,4 литров на 100 километров пути.

Дилеры уже принимают предварительные заказы. Первые покупатели получат свои автомобили летом. Цены начинаются от 3 675 000 рублей. Это на 340 тысяч дороже бензиновой версии, но минимум на полмиллиона дешевле конкурентов. Для сравнения 249-сильный BMW X3 xDrive30d стоит от 4 120 000 рублей, а 245-сильный Mercedes-Benz GLC 300d – от 4 260 0000 рублей.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi Q5
Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
У Audi Q5 будет пневмоподвеска
Воу, воу, воу, Ауди, что вы делаете? Отличная новость!
AlekseiE
На проспекте Славы иномарка врезалась в остановку и насмерть сбила двух человек
Верно, в наше время, сразу необходимо проверять наличие записи на видеорегистраторе. Не раз самому помогало.
Лихач
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Audi Q5 получил дизельную версию
{{material_128682}}Кроссовер Audi Q5 второго поколения вышел на российский рынок почти три года назад. Но выбора по модификациям у клиентов практически не было. До недавнего времени дилеры предлагали кроссоверы с 2,0-литровой «турбочетверкой» TFSI мощностью 249 сил (от 3 335 000 рублей) и «заряженный» SQ5 с 3.0 TFSI V6 (от 4 825 000 рублей). Теперь линейка пополнилась дизельной версией.Модификация Audi Q5 45 TDI оснащается турбодизелем V6 3.0, который выдает 249 л.с. и 600 Нм. Двигатель работает в паре с 8-диапазонной автоматической коробкой передач Tiptronic и постоянным полным приводом quattro. С места до «сотни» кроссовер ускоряется за 6,0 секунд или на 0,3 секунды быстрее бензиновой версии. Максимальная скорость равна 237 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле составляет около 7,4 литров на 100 километров пути.Дилеры уже принимают предварительные заказы. Первые покупатели получат свои автомобили летом. Цены начинаются от 3 675 000 рублей. Это на 340 тысяч дороже бензиновой версии, но минимум на полмиллиона дешевле конкурентов. Для сравнения 249-сильный BMW X3 xDrive30d стоит от 4 120 000 рублей, а 245-сильный Mercedes-Benz GLC 300d – от 4 260 0000 рублей.
2020-02-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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