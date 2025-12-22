Премьера Audi Q5L пятого поколения: новые технологии и свежий дизайн — что ждет покупателей

22 декабря 2025, 15:21
Audi Q5L нового поколения выходит на китайский рынок - стартовали предзаказы
Audi Q5L пятого поколения уже доступен для предзаказа в Китае. Модель удивляет новыми технологиями и свежим дизайном. Официальные продажи стартуют только в 2026 году. Узнайте, чем кроссовер отличается от конкурентов.
В Китае стартовал прием предварительных заказов на совершенно новый Audi Q5L пятого поколения. Совместное предприятие FAW-Audi представило кроссовер в четырех комплектациях, стоимость которых варьируется от 313 000 до 385 000 юаней, что по текущему курсу составляет примерно от 3,5 до 4,4 миллиона рублей. Как сообщает Российская Газета, официальные продажи модели запланированы на начало 2026 года, но уже сейчас автомобиль вызывает живой интерес у местных автолюбителей.
Платформой для новинки стала современная архитектура Audi PPC, ориентированная на максимальный комфорт и безопасность. В топовых версиях кроссовер оснащается продвинутой системой помощи водителю Huawei Qiankun ADS, что подчеркивает технологический прогресс модели. Габариты автомобиля заметно изменились по сравнению с предыдущим поколением: длина увеличилась до 4842 мм, ширина - до 1900 мм, высота теперь составляет 1660 мм, а колесная база выросла до 2945 мм. Эти параметры обеспечивают больше пространства в салоне и добавляют уверенности на дороге.
Внешний облик Audi Q5L пятого поколения отличают полускрытые дверные ручки и оригинальный проекционный стоп-сигнал, размещенный на крыше. Для кузова предлагается пять цветовых решений: черный, зеленый, белый, серебристый и коричневый. Такой выбор позволяет подобрать автомобиль под индивидуальные предпочтения будущих владельцев.
Под капотом новинки установлен хорошо знакомый по другим моделям марки двигатель EA888 Evo5 объемом 2,0 литра с турбонаддувом. В зависимости от комплектации, мощность составляет либо 203, либо 271 лошадиную силу. В паре с мотором работает 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DCT, а система полного привода quattro обеспечивает уверенное поведение на любых дорогах.
Салон кроссовера выполнен в духе последних тенденций бренда. Водителя встречает 11,9-дюймовая цифровая приборная панель, а центральное место занимает 14,5-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Для пассажира переднего сиденья предусмотрен отдельный 10,9-дюймовый экран, а в качестве опции доступна проекционная система диагональю 13,1 дюйма. Среди дополнительных удобств - поддержка Apple CarPlay и беспроводная зарядка для гаджетов.
По информации Российская Газета, спрос на Audi Q5L в Китае остается стабильно высоким. За 11 месяцев текущего года дилеры реализовали 119 600 автомобилей предыдущего поколения. Для сравнения, Mercedes-Benz GLC за тот же период разошелся тиражом 117 200 экземпляров, а BMW X3 - 69 500 штук. Новая версия кроссовера, судя по всему, способна укрепить позиции Audi в сегменте премиальных SUV.
