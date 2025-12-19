Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 07:05

Новая Audi Q7 2027 удивит дизайном и технологиями — сравниваем с уходящей моделью

Audi готовит смену поколения для своего флагманского кроссовера Q7. Модель выпускается уже 11 лет и пережила два рестайлинга. В 2027 году появится совершенно новый Q7. Ожидается свежий дизайн и современные технологии. Подробности - в нашем материале.

Флагманский кроссовер Audi Q7, который уже более десяти лет занимает важное место в линейке немецкой марки, готовится к масштабному обновлению. После двух рестайлингов и долгого жизненного цикла компания решила полностью сменить поколение модели. Как сообщает autoevolution, премьера нового Q7 состоится в первой половине следующего года, а на американском рынке автомобиль появится как модель 2027 модельного года.

Внешность будущей Audi Q7 обещает стать заметно более современной и динамичной. Судя по первым цифровым рендерам, дизайнеры сделали ставку на более агрессивные линии кузова, выразительную решетку радиатора и узкую оптику. В профиль кроссовер стал чуть стремительнее, а задняя часть получила новые световые элементы и переработанный бампер. В целом, автомобиль выглядит свежее и технологичнее по сравнению с уходящей версией.

Ожидается, что интерьер нового Q7 также претерпит серьезные изменения. В салоне появятся цифровая приборная панель последнего поколения, увеличенный центральный дисплей мультимедийной системы и минималистичная архитектура передней панели. Материалы отделки станут еще более премиальными, а список опций расширится за счет новых электронных ассистентов и систем безопасности.

Техническая начинка кроссовера пока держится в секрете, но эксперты предполагают, что Audi сделает ставку на гибридные и, возможно, полностью электрические версии. В линейке двигателей ожидаются современные турбомоторы, а также новые трансмиссии, которые обеспечат лучшую динамику и экономичность. Не исключено, что появятся и версии с полным приводом quattro, традиционно отличающиеся высокой проходимостью.

Переход к новому поколению Q7 станет важным этапом для Audi, ведь этот кроссовер остается одним из самых узнаваемых и востребованных в своем сегменте. Компания рассчитывает, что свежий дизайн, современные технологии и расширенные возможности персонализации позволят модели сохранить лидерские позиции на мировом рынке премиальных SUV.

Упомянутые модели: Audi Q7 (от 6 040 000 Р)
Упомянутые марки: Audi, Volkswagen
