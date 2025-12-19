Новая Audi Q7 2027 удивит дизайном и технологиями — сравниваем с уходящей моделью

19 декабря 2025, 07:05
Audi Q7 нового поколения 2027 модельного года: первые детали и сравнение с предшественником
Audi Q7 нового поколения 2027 модельного года: первые детали и сравнение с предшественником
Audi готовит смену поколения для своего флагманского кроссовера Q7. Модель выпускается уже 11 лет и пережила два рестайлинга. В 2027 году появится совершенно новый Q7. Ожидается свежий дизайн и современные технологии. Подробности - в нашем материале.
Флагманский кроссовер Audi Q7, который уже более десяти лет занимает важное место в линейке немецкой марки, готовится к масштабному обновлению. После двух рестайлингов и долгого жизненного цикла компания решила полностью сменить поколение модели. Как сообщает autoevolution, премьера нового Q7 состоится в первой половине следующего года, а на американском рынке автомобиль появится как модель 2027 модельного года.
Внешность будущей Audi Q7 обещает стать заметно более современной и динамичной. Судя по первым цифровым рендерам, дизайнеры сделали ставку на более агрессивные линии кузова, выразительную решетку радиатора и узкую оптику. В профиль кроссовер стал чуть стремительнее, а задняя часть получила новые световые элементы и переработанный бампер. В целом, автомобиль выглядит свежее и технологичнее по сравнению с уходящей версией.
Ожидается, что интерьер нового Q7 также претерпит серьезные изменения. В салоне появятся цифровая приборная панель последнего поколения, увеличенный центральный дисплей мультимедийной системы и минималистичная архитектура передней панели. Материалы отделки станут еще более премиальными, а список опций расширится за счет новых электронных ассистентов и систем безопасности.
Техническая начинка кроссовера пока держится в секрете, но эксперты предполагают, что Audi сделает ставку на гибридные и, возможно, полностью электрические версии. В линейке двигателей ожидаются современные турбомоторы, а также новые трансмиссии, которые обеспечат лучшую динамику и экономичность. Не исключено, что появятся и версии с полным приводом quattro, традиционно отличающиеся высокой проходимостью.
Переход к новому поколению Q7 станет важным этапом для Audi, ведь этот кроссовер остается одним из самых узнаваемых и востребованных в своем сегменте. Компания рассчитывает, что свежий дизайн, современные технологии и расширенные возможности персонализации позволят модели сохранить лидерские позиции на мировом рынке премиальных SUV.
Похожие материалы Ауди, Фольксваген
-
03.12.2025, 08:57
Пожар в финском паркинге: гибрид Audi Q7 стал причиной массового возгорания
В Финляндии на парковке вспыхнул масштабный пожар. Причиной стал гибрид Audi Q7. Повреждены десятки машин, но батареи электрокаров удивили всех. Эксперты задались вопросами о безопасности новых технологий.Читать далее
-
10.10.2025, 05:38
Новый Audi Q7 готовится к дебюту с цифровыми технологиями в 2026 году
Audi Q7 готовит смену поколения. Модель обещает новые технологии и свежий облик. Подробности держатся в секрете. Ожидания автолюбителей растут. Следите за развитием событий.Читать далее
-
11.09.2025, 19:03
Audi Concept C: новый взгляд на будущее кроссоверов и спорткаров
Audi готовит масштабные перемены в модельной линейке. Компания ищет свежие идеи для дизайна. Новый концепт вызвал бурю эмоций у поклонников. Ожидаются неожиданные решения для будущих моделей.Читать далее
-
23.07.2024, 07:38
Новый Audi Q7 получил в Китае стильную версию Black Warrior
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7 для китайского рынка. Модель 2024 года стала вторым фейслифтингом нынешнего Audi Q7. Автомобилю освежили дизайн, добавили новую очень черную версию Black Warrior и немного снизили цены.Читать далее
-
25.04.2022, 07:05
Европа в шоке: украинцы начали скупать премиальные автомобили
В начале апреля украинские власти освободили импортные товары от пошлин и налога на добавленную стоимость. Граждане кинулись массово скупать в Европе автомобили. За неделю в страну было ввезено более 14 тысяч легковых машин.Читать далее
-
08.10.2021, 08:31
9 автомобилей, которые собирают вовсе не там, где все думают
Автомобили обычно ассоциируются с родиной бренда: Toyota – Япония, Mercedes-Benz – Германия, Jeep – США и так далее. Но с развитием глобализации большинство автопроизводителей построили заводы по всему миру.Читать далее
-
03.04.2020, 15:29
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
Первые экземпляры рестайлингового Audi Q7 начали поступать к дилерам еще в середине марта. Но из-за карантина намеченный на 1 апреля официальный старт продаж новинки оказался смазанным. Сейчас на сайте Audi можно скофигурировать желаемый автомобиль и отправить запрос дилеру. Цены начинаются от 4 805 000 рублей.Читать далее
-
26.03.2020, 18:31
В России отзывают кроссоверы Audi с дефектными сидениями
Российских владельцев Audi Q7 и Q8 в ближайшее время пригласят в дилерские сервис-центры в рамках добровольной отзывной кампании. Причиной стали трещины в раме переднего сидения.Читать далее
-
25.01.2020, 16:22
Audi рассказала о новинках для России на 2020 год
Компания Audi приготовила в 2020 году для российских клиентов много новинок. Это будут как абсолютно новые модели, рестайлинговые версии уже хороших знакомых нам автомобилей или их «заряженные» модификации.Читать далее
-
14.01.2020, 12:29
Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии
«Заряженные» кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 на европейском рынке оснащаются 4,0-литровыми турбодизельными V8. Американцам, которые не слишком благоволят к дизельным агрегатам, компания предложит автомобили с бензиновыми битурбо V8 4.0 TFSI.Читать далее
Похожие материалы Ауди, Фольксваген
-
03.12.2025, 08:57
Пожар в финском паркинге: гибрид Audi Q7 стал причиной массового возгорания
В Финляндии на парковке вспыхнул масштабный пожар. Причиной стал гибрид Audi Q7. Повреждены десятки машин, но батареи электрокаров удивили всех. Эксперты задались вопросами о безопасности новых технологий.Читать далее
-
10.10.2025, 05:38
Новый Audi Q7 готовится к дебюту с цифровыми технологиями в 2026 году
Audi Q7 готовит смену поколения. Модель обещает новые технологии и свежий облик. Подробности держатся в секрете. Ожидания автолюбителей растут. Следите за развитием событий.Читать далее
-
11.09.2025, 19:03
Audi Concept C: новый взгляд на будущее кроссоверов и спорткаров
Audi готовит масштабные перемены в модельной линейке. Компания ищет свежие идеи для дизайна. Новый концепт вызвал бурю эмоций у поклонников. Ожидаются неожиданные решения для будущих моделей.Читать далее
-
23.07.2024, 07:38
Новый Audi Q7 получил в Китае стильную версию Black Warrior
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7 для китайского рынка. Модель 2024 года стала вторым фейслифтингом нынешнего Audi Q7. Автомобилю освежили дизайн, добавили новую очень черную версию Black Warrior и немного снизили цены.Читать далее
-
25.04.2022, 07:05
Европа в шоке: украинцы начали скупать премиальные автомобили
В начале апреля украинские власти освободили импортные товары от пошлин и налога на добавленную стоимость. Граждане кинулись массово скупать в Европе автомобили. За неделю в страну было ввезено более 14 тысяч легковых машин.Читать далее
-
08.10.2021, 08:31
9 автомобилей, которые собирают вовсе не там, где все думают
Автомобили обычно ассоциируются с родиной бренда: Toyota – Япония, Mercedes-Benz – Германия, Jeep – США и так далее. Но с развитием глобализации большинство автопроизводителей построили заводы по всему миру.Читать далее
-
03.04.2020, 15:29
В России стартовали продажи обновленного Audi Q7
Первые экземпляры рестайлингового Audi Q7 начали поступать к дилерам еще в середине марта. Но из-за карантина намеченный на 1 апреля официальный старт продаж новинки оказался смазанным. Сейчас на сайте Audi можно скофигурировать желаемый автомобиль и отправить запрос дилеру. Цены начинаются от 4 805 000 рублей.Читать далее
-
26.03.2020, 18:31
В России отзывают кроссоверы Audi с дефектными сидениями
Российских владельцев Audi Q7 и Q8 в ближайшее время пригласят в дилерские сервис-центры в рамках добровольной отзывной кампании. Причиной стали трещины в раме переднего сидения.Читать далее
-
25.01.2020, 16:22
Audi рассказала о новинках для России на 2020 год
Компания Audi приготовила в 2020 году для российских клиентов много новинок. Это будут как абсолютно новые модели, рестайлинговые версии уже хороших знакомых нам автомобилей или их «заряженные» модификации.Читать далее
-
14.01.2020, 12:29
Мощные Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновые версии
«Заряженные» кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 на европейском рынке оснащаются 4,0-литровыми турбодизельными V8. Американцам, которые не слишком благоволят к дизельным агрегатам, компания предложит автомобили с бензиновыми битурбо V8 4.0 TFSI.Читать далее
- 11 690 000 РAudi Q7 2025 в Москве
- 3 380 000 РAudi Q7 2017 в Москве
- 14 271 600 РAudi Q7 2024 в Москве
- 8 450 000 РAudi Q7 2021 в Москве
- 9 650 000 РAudi Q7 2022 в Москве
- 5 170 000 РAudi Q7 2017 в Москве
- 3 300 000 РAudi Q7 2013 в Москве
- 5 480 000 РAudi Q7 2017 в Москве
- 5 750 000 РAudi Q7 2019 в Москве
- 7 797 000 РAudi Q7 2021 в Москве