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Автор: Дарья Климова

10 июня 2026, 11:56

Audi Q7 нового поколения: дизельный V6, Quattro и старт продаж в июне

Audi Q7 нового поколения: дизельный V6, Quattro и старт продаж в июне

Когда смотришь на новый Audi Q7 и ищешь логотип Chery: насколько похож дизайн немецкого кроссовера на китайские модели?

Audi Q7 нового поколения: дизельный V6, Quattro и старт продаж в июне

Audi представила обновленный Q7: кроссовер получил свежий дизайн, новый интерьер и расширенный набор опций. В продаже с июня, цены стартуют от 87,9 тыс. евро. Почему эта премьера важна для рынка и что изменилось - разбираемся, что ждет покупателей и какие технологии теперь доступны.

Audi представила обновленный Q7: кроссовер получил свежий дизайн, новый интерьер и расширенный набор опций. В продаже с июня, цены стартуют от 87,9 тыс. евро. Почему эта премьера важна для рынка и что изменилось - разбираемся, что ждет покупателей и какие технологии теперь доступны.

Появление нового поколения Audi Q7 - событие, которое напрямую влияет на выбор российских автолюбителей, следящих за мировыми трендами и ищущих современные технологии в премиум-сегменте. Обновленный кроссовер не просто сменил внешность, но и получил ряд решений, которые могут задать тон для всего класса крупных SUV.

По сравнению с моделью прошлого поколения, которая продержалась на конвейере десять лет, новый Audi Q7 заметно изменился внешне. Кроссовер получил более массивную переднюю часть, расширенные крылья и увеличенные задние стойки - облик стал агрессивнее. Особенно показательны два решения: увеличенная решётка радиатора с крупным сетчатым рисунком и двухъярусная светотехника. Они отчётливо перекликаются с фирменным стилем автомобилей Chery, что может говорить о взаимном влиянии китайских дизайнерских решений на облик европейских автомобилей.

Новый Audi Q7 теперь доступен с тремя вариантами салона и двумя версиями дизельного V6 с мягкой гибридной системой. Базовый мотор - 3,0-литровый дизель с электрическим компрессором и стартер-генератором, выдающий 245 л.с., а топовая модификация развивает 299 л.с. Электрическая часть добавляет до 24 л.с. и 370 Нм, позволяя кратковременно ехать только на батарее. Все версии оснащаются 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода Quattro с новым дифференциалом, что обещает улучшенную управляемость на скользких дорогах.

В стандартной комплектации Q7 идет с обычной пружинной подвеской, но для более дорогих версий доступны адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска. Новая матричная оптика с восемью вариантами световых сигнатур не только выделяет кроссовер на дороге, но и повышает безопасность: ночью фары могут проецировать сигналы поворота прямо на асфальт, что особенно важно для видимости пешеходов и велосипедистов.

Внутри Audi Q7 предлагает выбор между пятью, шестью или семью посадочными местами, а объем багажника варьируется от 806 до 2075 литров. Уже в базе - электрорегулировки сидений, три дисплея на передней панели, аудиосистема Bang & Olufsen и продуманная подсветка. За доплату доступны вентиляция, массаж и спортивные кресла. Среди новых опций - автоматическое торможение на обочине и интеллектуальный парковщик, способный запоминать до пяти маневров длиной до 200 метров каждый.

Премьера Q7 совпала с периодом, когда интерес к крупным кроссоверам в России стабильно высок. Как отмечают эксперты, сочетание дизельного мотора с гибридной надстройкой может стать оптимальным решением для тех, кто ценит экономичность и динамику. Важно, что цены на новинку стартуют от 87,9 тысячи евро, что эквивалентно примерно 7,5 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, в сегменте премиальных SUV конкуренция обостряется: недавно на рынке появились и другие интересные модели, например, Lada Niva Sport Turbo, о которой подробно рассказывалось в материале о новом взгляде на ралли-рейды.

Кроссовер Q7 также получил расширенный набор электронных ассистентов, что может указывать на дальнейшее развитие технологий безопасности в классе. Важно отметить, что Audi в мае стала лидером среди немецкой тройки по продажам в России, что подтверждает высокий интерес к бренду. Новое поколение Q7 может укрепить позиции марки на рынке, а внедрение гибридных решений и новых опций - создать дополнительный спрос среди тех, кто ищет баланс между комфортом, инновациями и практичностью.

Упомянутые модели: Audi Q7 (от 6 040 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
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