Дилеры назвали сроки и условия появления Audi Q7 в продаже

11 июня 2026, 13:21
Audi Q7 нового поколения: когда ждать в России и что влияет на цену
Audi Q7 нового поколения: когда ждать в России и что влияет на цену
Audi Q7 нового поколения готовится выйти на российский рынок, но сроки и стоимость пока остаются под вопросом. Дилеры раскрыли, как быстро можно будет получить кроссовер, и объяснили, от чего зависит цена. Почему интерес к немецким авто снова растет - разбираемся в деталях.
Появление нового Audi Q7 на российском рынке может изменить ситуацию для тех, кто ищет премиальный кроссовер с европейским происхождением. В условиях, когда официальные поставки западных брендов ограничены, возможность приобрести свежую модель напрямую через дилеров становится особенно ценной для покупателей.
Как сообщает Autonews, представители крупных дилерских сетей подтвердили готовность привезти Audi Q7 нового поколения в Россию. Однако все решения будут приниматься с учетом спроса. В «Рольфе» отметили, что сначала изучат цены и комплектации на европейском рынке, чтобы понять, насколько выгодно организовывать импорт. В «Авилоне» подчеркнули, что у них работает полноценный центр «Ауди Легенда», где клиенты смогут лично ознакомиться с автомобилем перед покупкой. В Legacy Motors также не исключают поставки, но подчеркивают, что Audi не является для них основным брендом, поэтому все будет зависеть от интереса со стороны покупателей. При этом, если появится спрос, кроссовер смогут привезти под заказ или даже разместить на складе.
Сроки появления Audi Q7 в России, по мнению дилеров, могут варьироваться от одного до трех месяцев после старта продаж в Европе. В «Рольфе» считают, что на доставку потребуется около 45 дней, но итоговая стоимость будет зависеть от множества факторов: курса валют, логистики, комплектации и условий ввоза. В «Авилоне» настроены более осторожно и прогнозируют, что ждать новинку стоит не раньше чем через три месяца. В Legacy Motors уверены, что смогут доставить автомобиль примерно через месяц после появления у европейских дилеров, но подчеркивают, что говорить о цене сейчас преждевременно.
Интересно, что спрос на Audi в России в последние месяцы заметно вырос. По словам представителей «Рольфа», бренд даже смог обойти BMW по продажам в мае, чему способствовал расширенный модельный ряд, включая автомобили китайского производства. В то же время, в Legacy Motors напоминают, что до 2022 года Audi уступала BMW и Mercedes-Benz по популярности, а после ухода официального импортера позиции марки стали менее устойчивыми. Тем не менее, отдельные модели могут оказаться весьма востребованными. В «Авилоне» отмечают, что у Audi сохранилась лояльная аудитория, и многие клиенты продолжают выбирать немецкие автомобили, несмотря на изменения на рынке.
Пока точные цены на новый Audi Q7 не объявлены, но дилеры подчеркивают, что стоимость будет формироваться исходя из зарубежных цен, курса валют и логистических расходов. Это создает неопределенность для покупателей, но также открывает возможности для индивидуального подхода - например, заказ автомобиля с нужной комплектацией. Важно учитывать, что ситуация с поставками и ценами может меняться, как это уже происходило с другими европейскими моделями. Например, недавно на рынке обсуждали старт продаж Citroen C5X с турбомотором и особенностями ввоза, что также повлияло на интерес к новым авто (подробности о запуске Citroen C5X).
Для справки: Audi Q7 - один из самых популярных кроссоверов премиум-класса, который традиционно конкурирует с BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В последние годы российский рынок переживает серьезные изменения, связанные с уходом официальных представителей западных брендов, что делает каждую новинку особенно заметной. Появление нового поколения Audi Q7 может стать важным событием для сегмента, где выбор моделей ограничен, а спрос на премиальные автомобили остается стабильно высоким.
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