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22 августа 2018, 18:21
Audi Q8 появится в России до конца 2018 года
Российские продажи нового флагманского кроссовера Audi Q8 начнутся в четвертом квартале 2018 года. На первом этапе покупателям предложат дизельную версию с 3,0-литровым мотором мощностью 286 л.с.
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Европейским покупателям сначала предложили версию Audi Q8 50 TDI, оснащенную 3,0-литровым турбодизелем, выдающим 286 л.с. К стандартному ДВС полагается гибридная надстройка на основе 48-вольтовой сети, которая увеличивает мощность при разгоне и помогает экономить топливо в движении. В сочетании с 7-ступенчатым «роботом» такой кроссовер способен набрать первую «сотню» за 6,3 секунды.
Сборку Audi Q8 наладили на заводе в Братиславе (Словакия). В Германии цены на дизельный кроссовер начинаются от 76 300 евро. Это на 9 000 евро больше, чем стоит Audi Q7 с аналогичным двигателем. Логично предположить, что и российский Q8 оценят дороже Q7, за который сейчас просят не менее 4,4 млн рублей. Точные комплектации и цены для России обещают опубликовать ближе к началу продаж. Audi Q8 поборется за покупателей с BMW X6 (от 4,8 млн рублей) и Mercedes-Benz GLE Coupe (от 5,6 млн рублей).
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