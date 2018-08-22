133
22 августа 2018, 18:21

Audi Q8 появится в России до конца 2018 года

Российские продажи нового флагманского кроссовера Audi Q8 начнутся в четвертом квартале 2018 года. На первом этапе покупателям предложат дизельную версию с 3,0-литровым мотором мощностью 286 л.с.
^
Audi Q8 появится в России до конца 2018 года Audi Q8
Ранее мы писали
Компания Audi на специальном мероприятии в Китае представила новый флагманский кроссовер Q8. Новинка, хоть ...
Читать далее
Новый большой кроссовер Audi Q8 был представлен в июне 2018 года. Продажи в Европе начались в августе. В салоны российских дилеров первые экземпляры нового флагмана поступят не раньше октября нынешнего года.

Европейским покупателям сначала предложили версию Audi Q8 50 TDI, оснащенную 3,0-литровым турбодизелем, выдающим 286 л.с. К стандартному ДВС полагается гибридная надстройка на основе 48-вольтовой сети, которая увеличивает мощность при разгоне и помогает экономить топливо в движении. В сочетании с 7-ступенчатым «роботом» такой кроссовер способен набрать первую «сотню» за 6,3 секунды.

Сборку Audi Q8 наладили на заводе в Братиславе (Словакия). В Германии цены на дизельный кроссовер начинаются от 76 300 евро. Это на 9 000 евро больше, чем стоит Audi Q7 с аналогичным двигателем. Логично предположить, что и российский Q8 оценят дороже Q7, за который сейчас просят не менее 4,4 млн рублей. Точные комплектации и цены для России обещают опубликовать ближе к началу продаж. Audi Q8 поборется за покупателей с BMW X6 (от 4,8 млн рублей) и Mercedes-Benz GLE Coupe (от 5,6 млн рублей).
Купить авто Ауди Ку8
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A3
| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня американец ...
Никита
Форум Audi A4
| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. | Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она подойдет... ...
Арсений
Форум Audi Q5
| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Тест-драйв Skoda Kodiaq 2.0 TSI: берем лучшее
Почем предлагают «бэушные» Range Rover?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Audi Q8
Объявления о продаже Audi Q8
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 42 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 24 модели
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Audi Q8 появится в России до конца 2018 года
{{material_123520}}Новый большой кроссовер Audi Q8 был представлен в июне 2018 года. Продажи в Европе начались в августе. В салоны российских дилеров первые экземпляры нового флагмана поступят не раньше октября нынешнего года.Европейским покупателям сначала предложили версию Audi Q8 50 TDI, оснащенную 3,0-литровым турбодизелем, выдающим 286 л.с. К стандартному ДВС полагается гибридная надстройка на основе 48-вольтовой сети, которая увеличивает мощность при разгоне и помогает экономить топливо в движении. В сочетании с 7-ступенчатым «роботом» такой кроссовер способен набрать первую «сотню» за 6,3 секунды.Сборку Audi Q8 наладили на заводе в Братиславе (Словакия). В Германии цены на дизельный кроссовер начинаются от 76 300 евро. Это на 9 000 евро больше, чем стоит Audi Q7 с аналогичным двигателем. Логично предположить, что и российский Q8 оценят дороже Q7, за который сейчас просят не менее 4,4 млн рублей. Точные комплектации и цены для России обещают опубликовать ближе к началу продаж. Audi Q8 поборется за покупателей с BMW X6 (от 4,8 млн рублей) и Mercedes-Benz GLE Coupe (от 5,6 млн рублей).
2018-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Курская область Каспийск Псковская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG