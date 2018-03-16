16 марта 2018, 23:34

Audi Q8 представят летом

Дебют большого внедорожника Audi Q8 состоится в июне в Шанхае. Директор по развитию Audi Петер Мертенс назвал автомобиль «новым лицом семейства Q». Флагманский внедорожник составит конкуренцию BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.
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  Audi Q8 представят летом Audi Audi Q8 представят летом Audi Audi Q8 представят летом Audi Audi Q8 представят летом Audi Audi Q8 представят летом
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Audi Q8 построили на одной платформе с Q7. Однако новинка получила более стильную внешность и роскошный интерьер. Дизайн серийного автомобиля во многом похож на концептуальный внедорожник, представленный год назад на автосалоне в Женеве. Точеные обводы кузова, массивная сетка радиаторной решетки, узкие фары головного света, ниспадающая линия крыши с внушительным спойлером. Интерьер будет напоминать новый седан Audi A8, включая цифровую приборную панель и огромные экраны мультимедийной системы.

Технические характеристики и моторная гамма пока держатся в секрете. Внедорожник, скорее всего, получит турбированные дизельные и бензиновые двигатели V6 и V8. Позже появится «заряженная» версия Audi SQ8, которая сможет поспорить с BMW X6 M. Суммарная отдача гибридной силовой установки составит 470 л.с. В ее состав войдут 3,0-литровый бензиновый турбомотор TFSI V6 мощностью 444 лошадиных силы и электродвигатель.

Выпуск Audi Q8 наладят на заводе компании в Братиславе. Сейчас здесь уже собирают внедорожники Q7 второго поколения. Стоимость новинки превысит 110 000 евро.

Нынешний год обещает быть «жарким» для Audi – ожидается дебют более 20 моделей. Каждые три недели компания обещает запускать новый автомобиль. Помимо внедорожника Q8, нас ждет семейство A6 нового поколения, электрический кроссовер E-Tron Quattro, мощный SQ2, а также компактные хэтчбеки A1 и A3.
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Audi Q8 представят летом
{{material_118271}}Audi Q8 построили на одной платформе с Q7. Однако новинка получила более стильную внешность и роскошный интерьер. Дизайн серийного автомобиля во многом похож на концептуальный внедорожник, представленный год назад на автосалоне в Женеве. Точеные обводы кузова, массивная сетка радиаторной решетки, узкие фары головного света, ниспадающая линия крыши с внушительным спойлером. Интерьер будет напоминать новый седан Audi A8, включая цифровую приборную панель и огромные экраны мультимедийной системы.Технические характеристики и моторная гамма пока держатся в секрете. Внедорожник, скорее всего, получит турбированные дизельные и бензиновые двигатели V6 и V8. Позже появится «заряженная» версия Audi SQ8, которая сможет поспорить с BMW X6 M. Суммарная отдача гибридной силовой установки составит 470 л.с. В ее состав войдут 3,0-литровый бензиновый турбомотор TFSI V6 мощностью 444 лошадиных силы и электродвигатель.Выпуск Audi Q8 наладят на заводе компании в Братиславе. Сейчас здесь уже собирают внедорожники Q7 второго поколения. Стоимость новинки превысит 110 000 евро.Нынешний год обещает быть «жарким» для Audi – ожидается дебют более 20 моделей. Каждые три недели компания обещает запускать новый автомобиль. Помимо внедорожника Q8, нас ждет семейство A6 нового поколения, электрический кроссовер E-Tron Quattro, мощный SQ2, а также компактные хэтчбеки A1 и A3.
2018-03-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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