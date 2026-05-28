Audi Q9 выходит на рынок - планы по Horch заморожены, конкуренты остаются впереди

28 мая 2026, 13:15
Audi Q9: флагманский внедорожник без Horch - почему бренд не спешит в ультра-люкс
Audi Q9: флагманский внедорожник без Horch - почему бренд не спешит в ультра-люкс
Audi официально отказалась от запуска суббренда Horch для своего нового Q9, несмотря на слухи о конкуренции с Mercedes-Maybach и Bentley. Решение объясняется стратегией бренда и инвестиционными приоритетами, что может изменить расстановку сил в сегменте премиальных внедорожников.
Появление Audi Q9 на рынке вызвало обсуждение среди автолюбителей и экспертов. Модель позиционируется как первый полноразмерный внедорожник бренда, который должен был стать инструментом конкуренции с Mercedes-Maybach GLS 600 и Bentley Bentayga. Однако слухи о запуске ультра-люксовой версии Horch не подтвердились: глава Audi Герхард Дёлльнер прямо заявил, что никаких планов по развитию суббренда Horch сейчас нет.
По словам топ-менеджера, Audi стремится к укреплению восприятия своего бренда, но делает это постепенно, в рамках общей стратегии Volkswagen Group. Дёлльнер отметил, что у компании есть пространство для развития, однако инвестиционные возможности ограничивают амбиции. В результате проект Horch для Q9 был отложен на неопределённый срок, несмотря на интерес рынка и опыт выпуска лимузина Audi A8 L Horch для Китая.
Это решение может изменить баланс сил в сегменте премиальных внедорожников. Пока Mercedes-Maybach и Bentley продолжают удерживать позиции в ультра-люксе, Audi делает ставку на более явную аудиторию. Новый Q9, который должен дебютировать этим летом, будет объединять современные V6 и V8 с гибридными установками, производство которых наладят в Словакии. Основные рынки — США и Ближний Восток, где спрос на крупные премиальные внедорожники стабильно высок.
Отказ от Horch может быть временным шагом, вызванным динамикой рынка и возможными изменениями в стратегии Audi. Важно отметить, что бренд впервые выходит в сегмент полноразмерных внедорожников, где конкуренция особенно остра. Для российских покупателей это означает, что Audi Q9 будет представлен без ультра-люксовых опций, но с акцентом на современные технологии и комфорт. Судя по данным, Audi предпочитает осторожно тестировать интерес к новому классу, не рискуя репутацией и инвестициями.
Для понимания ситуации стоит добавить несколько фактов: Audi A8 L Horch продаётся только в Китае и не получил глобального распространения; Mercedes-Maybach GLS 600 и Bentley Bentayga давно закрепились в нише ультра-люкса; производство Q9 в Словакии позволит оптимизировать логистику для европейских и ближневосточных рынков; гибридные силовые установки соответствуют современным экологическим требованиям. Таким образом, отказ Audi от Horch сейчас выглядит как прагматичный шаг, позволяющий сосредоточиться на запуске нового флагмана и оценить реакцию рынка без лишних рисков.
Похожие материалы Ауди, БМВ, Мерседес, Бентли
-
28.05.2026, 13:28
SDAC и Asiastar показали новые модели на выставке COMvex 2026 в России
На выставке COMvex 2026 дебютировали свежие модели SDAC и Asiastar. Представлены новые шасси и обновленный микроавтобус с современным мотором. Какие решения предложили для бизнеса и перевозок, что изменилось в комплектациях и почему эти новинки могут изменить рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие возможности открывают новые версии.Читать далее
-
28.05.2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.Читать далее
-
28.05.2026, 11:32
Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам
Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 11:14
МАЗ 303Е23 признан лучшим электробусом года на выставке СOMvex 2026
МАЗ 303Е23 получил звание лучшего электробуса года в России, что стало неожиданным итогом конкурса на выставке СOMvex 2026. Эксперты отмечают: модель полностью собрана из российских и белорусских деталей. Почему это важно для рынка и какие преимущества дает такая локализация - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные решения могут изменить подход к городскому транспорту уже в ближайшие годы.Читать далее
-
28.05.2026, 10:59
Российские ученые нашли способ снизить потери топлива при переработке нефти
Мало кто знает, что из-за устаревших методов разделения нефти заводы ежегодно теряют сотни тысяч тонн сырья, а водители сталкиваются с проблемами запуска двигателя зимой. Российские специалисты предложили решение, которое может изменить подход к производству топлива. Что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 10:44
CHANGAN вывел три новые электромодели на экспорт: премьера в Минске
На выставке TIBO 2026 в Минске дебютировали сразу три электрические новинки CHANGAN, и Беларусь стала первым зарубежным рынком для этих моделей. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в регионе, какие особенности у новых машин и что удивило экспертов - рассказываем подробно. Мало кто ожидал такого интереса к китайским электрокарам, но выставка показала: спрос есть, а конкуренция только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 10:19
Voyah удивил новым Taishan X8: кабриолет-кроссовер без крыши показали в Китае
Китайский бренд Voyah представил необычную версию Taishan X8 без крыши, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. За сутки модель собрала более 15 тысяч предзаказов, но судьба открытой модификации пока остается загадкой. Почему производитель не раскрывает планы и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 10:01
Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером: рекорд трассы и старт продаж
Китайский электрокроссовер Xiaomi YU7 GT удивил автолюбителей: модель установила новый рекорд на Нюрбургринге. Почему этот автомобиль уже называют сенсацией, какие опции доступны и что отличает его от конкурентов - разбираемся, чем он может быть полезен для российских водителей. Мало кто ожидал такого результата от китайского бренда, а теперь интерес к новинке только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 09:48
Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением
Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 09:36
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
Гибридный кроссовер Wey V9X уже доступен в Китае и готовится к выходу в России. Модель удивляет не только запасом хода и скоростью зарядки, но и уровнем автономности. Почему эта новинка может изменить рынок и какие технологии скрыты под капотом - разбираемся, что ждет российских водителей в ближайшие годы.Читать далее
Похожие материалы Ауди, БМВ, Мерседес, Бентли
-
28.05.2026, 13:28
SDAC и Asiastar показали новые модели на выставке COMvex 2026 в России
На выставке COMvex 2026 дебютировали свежие модели SDAC и Asiastar. Представлены новые шасси и обновленный микроавтобус с современным мотором. Какие решения предложили для бизнеса и перевозок, что изменилось в комплектациях и почему эти новинки могут изменить рынок - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие возможности открывают новые версии.Читать далее
-
28.05.2026, 13:01
Редкая Ока с китайским мотором FAW и пробегом 3700 км выставлена на продажу
В России появилась Ока с китайским мотором FAW и минимальным пробегом. Необычная комплектация и состояние вызывают интерес у автолюбителей, а также вопросы о реальности заявленных характеристик. Разбираемся, чем уникальна эта машина и стоит ли она своих денег.Читать далее
-
28.05.2026, 11:32
Omoda и Jaecoo: китайские бренды, которые приносят рекордную прибыль британским дилерам
Великобритания переживает всплеск интереса к китайским автомобилям: дилеры отмечают рекордную прибыль от продаж Omoda и Jaecoo, а гибкая бонусная политика и доступные гибриды делают эти бренды особенно привлекательными на фоне экономических трудностей. Как это меняет расстановку сил на рынке - в нашем материале.Читать далее
-
28.05.2026, 11:14
МАЗ 303Е23 признан лучшим электробусом года на выставке СOMvex 2026
МАЗ 303Е23 получил звание лучшего электробуса года в России, что стало неожиданным итогом конкурса на выставке СOMvex 2026. Эксперты отмечают: модель полностью собрана из российских и белорусских деталей. Почему это важно для рынка и какие преимущества дает такая локализация - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что подобные решения могут изменить подход к городскому транспорту уже в ближайшие годы.Читать далее
-
28.05.2026, 10:59
Российские ученые нашли способ снизить потери топлива при переработке нефти
Мало кто знает, что из-за устаревших методов разделения нефти заводы ежегодно теряют сотни тысяч тонн сырья, а водители сталкиваются с проблемами запуска двигателя зимой. Российские специалисты предложили решение, которое может изменить подход к производству топлива. Что изменится для автомобилистов и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 10:44
CHANGAN вывел три новые электромодели на экспорт: премьера в Минске
На выставке TIBO 2026 в Минске дебютировали сразу три электрические новинки CHANGAN, и Беларусь стала первым зарубежным рынком для этих моделей. Почему это событие может изменить рынок электромобилей в регионе, какие особенности у новых машин и что удивило экспертов - рассказываем подробно. Мало кто ожидал такого интереса к китайским электрокарам, но выставка показала: спрос есть, а конкуренция только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 10:19
Voyah удивил новым Taishan X8: кабриолет-кроссовер без крыши показали в Китае
Китайский бренд Voyah представил необычную версию Taishan X8 без крыши, вызвав волну обсуждений среди автолюбителей. За сутки модель собрала более 15 тысяч предзаказов, но судьба открытой модификации пока остается загадкой. Почему производитель не раскрывает планы и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.05.2026, 10:01
Xiaomi YU7 GT стал самым быстрым кроссовером: рекорд трассы и старт продаж
Китайский электрокроссовер Xiaomi YU7 GT удивил автолюбителей: модель установила новый рекорд на Нюрбургринге. Почему этот автомобиль уже называют сенсацией, какие опции доступны и что отличает его от конкурентов - разбираемся, чем он может быть полезен для российских водителей. Мало кто ожидал такого результата от китайского бренда, а теперь интерес к новинке только растет.Читать далее
-
28.05.2026, 09:48
Японские ученые раскрыли неожиданную пользу механической коробки передач в борьбе со старением
Мало кто знает, что простая привычка управлять машиной с механической коробкой передач может стать ключом к сохранению памяти и внимания в зрелом возрасте. Новое исследование из Японии объясняет, почему механика полезнее автомата для мозга. Какие риски скрывает отказ от МКП и что советуют специалисты - рассказываем подробно.Читать далее
-
28.05.2026, 09:36
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
Гибридный кроссовер Wey V9X уже доступен в Китае и готовится к выходу в России. Модель удивляет не только запасом хода и скоростью зарядки, но и уровнем автономности. Почему эта новинка может изменить рынок и какие технологии скрыты под капотом - разбираемся, что ждет российских водителей в ближайшие годы.Читать далее