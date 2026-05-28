Audi Q9 выходит на рынок - планы по Horch заморожены, конкуренты остаются впереди

Audi Q9: флагманский внедорожник без Horch - почему бренд не спешит в ультра-люкс

Audi официально отказалась от запуска суббренда Horch для своего нового Q9, несмотря на слухи о конкуренции с Mercedes-Maybach и Bentley. Решение объясняется стратегией бренда и инвестиционными приоритетами, что может изменить расстановку сил в сегменте премиальных внедорожников.

Audi официально отказалась от запуска суббренда Horch для своего нового Q9, несмотря на слухи о конкуренции с Mercedes-Maybach и Bentley. Решение объясняется стратегией бренда и инвестиционными приоритетами, что может изменить расстановку сил в сегменте премиальных внедорожников.

Появление Audi Q9 на рынке вызвало обсуждение среди автолюбителей и экспертов. Модель позиционируется как первый полноразмерный внедорожник бренда, который должен был стать инструментом конкуренции с Mercedes-Maybach GLS 600 и Bentley Bentayga. Однако слухи о запуске ультра-люксовой версии Horch не подтвердились: глава Audi Герхард Дёлльнер прямо заявил, что никаких планов по развитию суббренда Horch сейчас нет.

По словам топ-менеджера, Audi стремится к укреплению восприятия своего бренда, но делает это постепенно, в рамках общей стратегии Volkswagen Group. Дёлльнер отметил, что у компании есть пространство для развития, однако инвестиционные возможности ограничивают амбиции. В результате проект Horch для Q9 был отложен на неопределённый срок, несмотря на интерес рынка и опыт выпуска лимузина Audi A8 L Horch для Китая.

Это решение может изменить баланс сил в сегменте премиальных внедорожников. Пока Mercedes-Maybach и Bentley продолжают удерживать позиции в ультра-люксе, Audi делает ставку на более явную аудиторию. Новый Q9, который должен дебютировать этим летом, будет объединять современные V6 и V8 с гибридными установками, производство которых наладят в Словакии. Основные рынки — США и Ближний Восток, где спрос на крупные премиальные внедорожники стабильно высок.

Отказ от Horch может быть временным шагом, вызванным динамикой рынка и возможными изменениями в стратегии Audi. Важно отметить, что бренд впервые выходит в сегмент полноразмерных внедорожников, где конкуренция особенно остра. Для российских покупателей это означает, что Audi Q9 будет представлен без ультра-люксовых опций, но с акцентом на современные технологии и комфорт. Судя по данным, Audi предпочитает осторожно тестировать интерес к новому классу, не рискуя репутацией и инвестициями.

Для понимания ситуации стоит добавить несколько фактов: Audi A8 L Horch продаётся только в Китае и не получил глобального распространения; Mercedes-Maybach GLS 600 и Bentley Bentayga давно закрепились в нише ультра-люкса; производство Q9 в Словакии позволит оптимизировать логистику для европейских и ближневосточных рынков; гибридные силовые установки соответствуют современным экологическим требованиям. Таким образом, отказ Audi от Horch сейчас выглядит как прагматичный шаг, позволяющий сосредоточиться на запуске нового флагмана и оценить реакцию рынка без лишних рисков.