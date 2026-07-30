Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дмитрий Новиков

30 июля 2026, 17:33

Audi Q9: новый внедорожник с рекордными габаритами и технологиями

Audi Q9: новый внедорожник с рекордными габаритами и технологиями

Рекорд по габаритам: Audi выпустила самый большой кроссовер за всю историю марки

Audi Q9: новый внедорожник с рекордными габаритами и технологиями

Audi представила Q9 - самую крупную и технологичную модель в своей истории. Новинка ориентирована на рынок США и обещает изменить расстановку сил среди премиальных внедорожников. Какие особенности отличают Q9 от конкурентов, что ждет покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что старт продаж уже объявлен, а цены удивили даже специалистов.

Audi представила Q9 - самую крупную и технологичную модель в своей истории. Новинка ориентирована на рынок США и обещает изменить расстановку сил среди премиальных внедорожников. Какие особенности отличают Q9 от конкурентов, что ждет покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что старт продаж уже объявлен, а цены удивили даже специалистов.

Немецкий бренд Audi официально вывел на рынок свой новый флагманский внедорожник Q9, который сразу же стал самой крупной и технологически насыщенной моделью в линейке марки. Ставка делается прежде всего на американских покупателей: именно в США Q9 должен составить конкуренцию таким гигантам, как BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Габариты впечатляют - длина автомобиля достигает 5310 мм, ширина 2210 мм, а колесная база растянулась до 3140 мм. Для сравнения, Q9 на 250 мм длиннее и на 200 мм шире, чем Q7, а база увеличилась на 145 мм.

В Европе Q9 будет доступен с 3,0-литровым дизелем TDI мощностью 295 л.с., который работает в паре с гибридной системой и электрическими турбокомпрессорами. Вся мощность передается на четыре колеса через классический 8-ступенчатый автомат. Для американского рынка предусмотрен бензиновый V6 объемом 2,9 литра и мощностью 429 л.с., а также топовая версия с 4,0-литровым битурбо V8, выдающим внушительные 591 л.с.

В стандартной комплектации Q9 оснащается адаптивной пневмоподвеской с возможностью регулировки клиренса в диапазоне 90 мм и системой подруливания задней оси, что облегчает маневрирование в стесненных условиях. Максимальный размер колесных дисков - 23 дюйма. Среди других особенностей - электроприводные двери, открывающиеся на 90 градусов, и сенсоры, предотвращающие столкновения с препятствиями. Панорамная крыша площадью 1,5 м² разделена на 9 сегментов с индивидуальной регулировкой тонировки, оснащена 84 светодиодами и 30 режимами освещения, а также автоматически затемняется на парковке для защиты салона от посторонних взглядов.

Фото: Audi

Внешний облик Q9 выполнен в узнаваемом стиле Audi, но отличается массивной решеткой радиатора, двухъярусной оптикой и смелыми линиями бампера, что выделяет новинку среди других моделей бренда. Салон рассчитан на семь человек, но за доплату доступна шестиместная версия с раздельными креслами второго ряда. Водитель и пассажиры получают сразу три экрана: цифровую приборную панель и тачскрин для переднего пассажира по 12,3 дюйма, а также центральный мультимедийный дисплей диагональю 14,5 дюйма.

Система безопасности Q9 унаследована от Q7 и способна самостоятельно замедлять автомобиль, съезжать на обочину, полностью останавливаться и вызывать экстренные службы, если водитель потерял сознание. В Германии прием заказов стартует в конце июля, а первые автомобили поступят к клиентам в четвертом квартале. Согласно официальному пресс-релизу, цены начинаются от 108 400 евро или порядка 10 млн рублей по текущему курсу.

За последние годы Audi активно развивает линейку внедорожников, делая акцент на премиальном сегменте и высоких технологиях. Q9 стал логичным продолжением этой стратегии, предлагая максимальный комфорт, простор и современные решения для требовательных клиентов. Важно отметить, что Audi традиционно уделяет особое внимание качеству сборки и уровню оснащения, что подтверждается многочисленными наградами и высокими оценками экспертов.

К слову, интерес к новым крупным автомобилям в России и мире растет, что подтверждается и последними поставками техники для логистики: например, недавно на рынке появились новые тягачи КАМАЗ-54901, которые, как отмечают специалисты, способны изменить подход к перевозкам. Подробнее о таких тенденциях можно узнать в материале о поставке новых тягачей для крупного ретейлера.

Упомянутые марки: Audi, BMW
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