Флагманский кроссовер Audi Q9 выходит летом 2026 года - детали салона и конкуренты

12 мая 2026, 18:41
Audi Q9: три экрана, автоматические двери и новые материалы в интерьере
Audi готовит к запуску свой первый полноразмерный кроссовер Q9 с тремя экранами и инновационными решениями в интерьере. На фоне падения продаж в США и мире компания делает ставку на премиальный опыт внутри салона. Почему это важно для рынка - в нашем материале.
Появление Audi Q9 на рынке – событие, которое может изменить расстановку сил в сегменте крупных премиальных кроссоверов. На фоне заметного снижения продаж в США и общего отставания от BMW и Mercedes, немецкий бренд предлагает технологичность и комфорт, чтобы вернуть себе позиции. Новый Q9 – это не просто очередная модель, а попытка Audi по-новому определить концепцию «Vorsprung durch Technik» через впечатления от интерьера и оснащения.
В прошлом году Audi реализовала 1,623 миллиона автомобилей по всему миру, что на 3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения: BMW удалось продать почти 2,17 миллиона машин, Mercedes — 1,8 миллиона. Особенно тревожная ситуация в США: в первом квартале 2026 года Audi уступила не только конкурентам из «большой тройки», но и таким брендам, как Acura, опустившись ниже 30 тысяч проданных автомобилей. На этом фоне запуск Q9 выглядит как попытка перезапустить интерес к марке среди американских покупателей.
Внутри Q9 Audi делает акцент на цифровых технологиях: три экрана на передней панели, автоматические двери, шесть или семь посадочных мест, а также панорамная крыша с сенсорной панелью управления. Особое внимание уделено акустике: новая аудиосистема Bang & Olufsen с эффектом 4D обещает создать качественную атмосферу. В отделке использованы современные материалы, включая альпаку и дерево, а также алюминиевые направляющие в багажнике и стандартные рейлинги на крыше.
Дизайн интерьера вызывает споры: массивные рамки вокруг экранов и необычная компоновка могут понравиться не всем. Однако Audi уверена, что именно такой подход позволит выделиться на фоне BMW, Cadillac, Lexus и Mercedes-Benz. В компании подчеркивают, что Q9 станет самым просторным и технологичным внедорожником в истории бренда.
Премьера Audi Q9 запланирована на лето 2026 года, скорее всего, на середину июля. Ожидания от новинки высоки, ведь именно она должна стать ответом на растущую конкуренцию в сегменте полноразмерных кроссоверов. К слову, интерес к новым моделям премиум-класса сейчас особенно высок, как показал запуск представительского седана на бывшем заводе Toyota в Петербурге, о чем недавно появился соответствующий материал о запуске производства Senat 900 и локализации Hongqi H9 .
Таким образом, Audi Q9 становится не просто очередной новинкой, а символом новой стратегии бренда, ориентированной на максимальный комфорт и цифровизацию. Удастся ли ему вернуть интерес покупателей и составить конкуренцию лидерам сегмента - покажет ближайшее время.
