Чем удивил новейший Audi Q9, который готов поспорить с внедорожником Rolls-Royce

13 мая 2026, 12:21
Огромный Audi Q9 выходит на рынок: автоматические двери и новая панорамная крыша
Audi готовит к запуску флагманский кроссовер Q9 с функциями, которых не было у марки раньше. Впервые в истории бренда - автоматические двери и уникальная панорамная крыша. Почему эти решения могут изменить подход к премиальным SUV, и что еще удивит в новом Q9 - разбираемся подробно.
Российских автолюбителей ждет важная новинка: Audi готовит к премьере кроссовер Q9, который может задать новые стандарты в сегменте больших премиальных SUV. Для рынка, где конкуренция среди семейных и статусных автомобилей только растет, появление модели с такими необычными решениями - событие, способное повлиять на выбор покупателей и даже на подход к комфорту в классе.
Внутри Q9 сразу бросается в глаза современный стиль оформления: центральная часть панели занята крупным сенсорным дисплеем мультимедийной системы, слева - цифровая приборка, а справа - отдельный экран для пассажира. Хотя точные размеры экранов пока не раскрыты, визуально они выглядят внушительно и обещают удобство для всех, кто ценит технологии.
Центральная консоль оснащена мощными USB-C портами (до 100 Вт) и двумя беспроводными зарядками стандарта Qi2.2 - теперь два смартфона можно зарядить одновременно и быстро. Для семей предусмотрены варианты с шестью или семью местами: в первом случае второй ряд - это два капитанских кресла с электрорегулировками и вентиляцией, а во втором - три полноценных места, куда можно установить детские кресла. Электроприводы есть даже у третьего ряда, а спинки складываются по отдельности.
Багажник получил алюминиевые направляющие с подвижными крюками и регулируемыми креплениями, а багажник на крыше теперь входит в стандартное оснащение. Варианты отделки салона поражают разнообразием: ткань, натуральная и искусственная кожа, вставки из ясеня, лайма и даже карбон с серыми акцентами. Такой выбор материалов позволяет сделать интерьер максимально индивидуальным.
Автоматические двери и инновационная крыша
Главная сенсация - автоматические двери. Это первый Audi, где двери открываются не только с помощью ключа или легкого касания ручки, но и через приложение myAudi на смартфоне. Закрыть двери можно нажатием на тормоз, после пристегивания ремня или кнопкой в салоне. Система оснащена датчиками, которые определяют препятствия, включая пешеходов и велосипедистов, что повышает безопасность в городских условиях.
Панорамная крыша - еще одна необычная опция. Она занимает около 1,5 квадратных метров и выполнена из многослойного стекла, отражающего инфракрасное излучение и блокирующего почти весь ультрафиолет. Благодаря этому привычная шторка не требуется: когда машина стоит, крыша автоматически затемняется, чтобы салон не перегревался и оставался скрытым от посторонних. После запуска авто система возвращает выбранные настройки, а отдельные сегменты крыши можно сделать непрозрачными - всего их девять, и каждая зона управляется отдельно.
В топовых комплектациях крыша дополнена подсветкой: 84 светодиода могут менять цвет в зависимости от настроения или общей подсветки салона. Подобная технология уже встречалась в Porsche Taycan, теперь она доступна и в Q9.
Технологии для комфорта и развлечений
Аудиосистема в Q9 - это 22 динамика суммарной мощностью более 1300 Вт. В версии 4D в сиденья встроены специальные излучатели, которые усиливают низкие частоты, создавая эффект полного погружения. Еще одна необычная функция - синхронизация цвета подсветки салона с обложкой воспроизводимого трека, что добавляет атмосферы в поездке.
Для тех, кто часто путешествует с семьей, важна возможность быстро и удобно трансформировать салон под разные задачи. Электроприводы, независимые регулировки и продуманная эргономика делают Q9 одним из самых универсальных кроссоверов в классе.
Платформа и силовые установки
Технические подробности Audi пока держит в секрете, но известно, что Q9 построен на платформе Premium Platform Combustion (PPC), которая поддерживает бензиновые и дизельные моторы, а также гибридные версии - как мягкие, так и подключаемые. По информации Autonews, Q9 будет технически близок к будущему Q7, который получит гибридную установку на базе V6 с двойным турбонаддувом, электромотором и литий-ионной батареей. Ожидается, что отдача такой системы приблизится к 400 л.с., а запас хода на электротяге составит около 80 км по циклу WLTP. Общий запас хода - до 1300 км, что особенно актуально для дальних поездок по России.
Премьера Audi Q9 намечена на лето 2026 года. Уже сейчас интерес к новинке высок: многие ждут, как изменится рынок после появления такого кроссовера. Кстати, если вас интересуют другие необычные решения в сегменте SUV, стоит обратить внимание на материал о том, как комфорт стал главным трендом в новых моделях - подробнее об этом можно узнать в разборе особенностей Jeep Cherokee 2026 года.
