Audi Q9 за 15 млн рублей: чем удивит новый флагман и когда он доедет до России

Audi Q9 выходит на рынок: конкуренция с Mercedes-Benz GLS и BMW X7 обостряется

Премьера Audi Q9 вызвала ажиотаж среди поклонников больших кроссоверов: модель сразу оказалась в центре внимания, ведь ей предстоит соперничать с Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Какие особенности отличают новичка, что думают владельцы и как изменятся цены - разбираемся, почему этот запуск важен для российского рынка именно сейчас.

Премьера Audi Q9 вызвала ажиотаж среди поклонников больших кроссоверов: модель сразу оказалась в центре внимания, ведь ей предстоит соперничать с Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Какие особенности отличают новичка, что думают владельцы и как изменятся цены - разбираемся, почему этот запуск важен для российского рынка именно сейчас.

Появление Audi Q9 на рынке полноразмерных премиальных кроссоверов стало событием, которое не могло остаться незамеченным для российских автолюбителей. В условиях, когда выбор среди флагманских внедорожников ограничен, а спрос на просторные и технологичные автомобили стабильно высок, выход новых моделей способен изменить расстановку сил в сегменте. Особую актуальность этому придает растущий интерес к крупным кроссоверам, наблюдаемый в России последние годы.

Как сообщает Autonews, Audi впервые представила модель, способную напрямую конкурировать с Mercedes-Benz GLS и BMW X7. До этого у бренда не было полноразмерного внедорожника такого уровня. Q9 сразу позиционируется как флагман, делающий ставку на передовые технологии и баланс между статусом, комфортом и современными цифровыми решениями.

Внешний вид Audi Q9 выполнен в духе сдержанной монументальности: строгость линий, уникальная решетка Singleframe и узкая светодиодная оптика создают современный образ солидного, но не вычурного автомобиля. Дизайн подчеркивает габариты, но избегает агрессивности. Mercedes-Benz GLS после рестайлинга стал визуально легче, сохранил фирменную светодиодную оптику и множество узнаваемых деталей — от звезды в фарах до характерной решетки. BMW X7, несмотря на отсутствие обновлений с 2022 года, продолжает привлекать внимание массивной решеткой и выразительными линиями, что позволяет подчеркнуть брутальность и спортивный характер.

Интерьеры всех трех моделей демонстрируют разные подходы к цифровизации. В Audi Q9 установлены три экрана, включая отдельный дисплей для пассажира, голосовое управление, проекционный дисплей с дополненной реальностью и самую большую панорамную крышу в истории марки. Mercedes-Benz GLS оснащен обновленной системой MBUX, поворотными экранами и уникальной системой E-Active Body Control, которая анализирует положение кузова и колес до тысячи раз в секунду, обеспечивая максимальный комфорт. BMW X7 делает акцент на спортивности: здесь два экрана, сохранены множественные физические кнопки и система Integral Active Steering, улучшающая маневренность за счет подруливания задних колес.

Практичность — еще один критический критерий для покупателей. Все три кроссовера рассчитаны на семь мест, но компоновка салона различается. Audi Q9 предлагает отдельный климат-контроль и вентиляцию кресел во втором ряду, а третий ряд подходит для полноценного размещения пассажиров. Mercedes-Benz GLS располагает комфортным вторым рядом с раздельными креслами и массажем, тогда как третий ряд больше рассчитан на подростков. BMW X7 выделяется самым вместительным багажником — до 2560 литров, но третий ряд здесь скорее предназначен для детей.

Силовые установки для всех моделей разнообразны. Audi Q9 доступен с дизельным V6 (299 л.с.), бензиновым V6 (429 л.с.) и топовым V8 (591 л.с.), приоритет при этом отдается рынку США. Mercedes-Benz GLS предлагает дизельные версии 350d и 450d, а также бензиновые V6 и V8 мощностью до 537 л.с. BMW X7 представлен бензиновым 40i (381 л.с.), дизельным 40d (340 л.с.) и топовым M60i (530 л.с.). Все кроссоверы имеют полный привод и автоматическую коробку передач; разгон до 100 км/ч у топовых модификаций занимает менее 5 секунд.

Мнения владельцев об Audi Q9 в целом положительные. Один из них отмечает, что модель получилась сбалансированной и отлично подходит для большой семьи, особенно если нужен полноценный третий ряд. По его словам, дизайн Q9 гармоничен и не перегружен деталями, в отличие от конкурентов. Другой владелец, пересевший с BMW на Audi, считает, что разница в управляемости между крупными кроссоверами минимальна, а Q9 выглядит достойным продолжением линейки для тех, кому важен комфорт и современный облик.

Цены на новые модели пока объявлены только для BMW X7 — от 15,8 млн рублей за автомобили 2025 и 2026 годов выпуска. Audi Q9 доберется до России примерно за 15 миллионов рублей, с поставками с февраля 2027 года. Mercedes-Benz GLS появится ближе к концу 2026 года, но его стоимость пока не разглашается. Такая ситуация с ценами и сроками поставок характерна для всего сегмента премиальных внедорожников, что подтверждается и опытом других брендов, например, анонсированный Nissan NX7 также вызвал интерес из-за перспектив выхода на российский рынок .