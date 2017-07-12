12 июля 2017, 18:24

Audi R8 и TT получили спортверсии

Audi подготовила программу доработок для всех модификаций своих спорткаров R8 и TT. Автомобили в результате модернизации стали легче и динамичнее: вес машин снизился на 8 кг и 7,2 кг соответственно.
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Специалисты установили на R8 20-дюймовые колесные диски и сделали для моделей регулируемые стойки с двумя или тремя возможными настройками. Также для обеих машин доступен комплект аэродинамических карбоновых компонентов, в том числе детали обвеса и большое антикрыло.

Прижимная сила R8 при скорости 330 км/ч увеличивается на 100 кг, а на 150 км/ч возрастает в 2 раза. TT вдобавок ко всему получил капот с вентиляционной прорезью и распорку вместо задних сидений. Это позволило снизить вес машины еще на 20 кг. Салон машин отделан кожей и алькантарой.

Стоимость пакета доработок Audi Sport Performance Parts пока не сообщается. Новые модификации машин выйдут на европейский авторынок уже осенью текущего года.

Комплектации и технические характеристики

Audi TT TTS 2.0 MT 4x4Audi R8 V10Plus
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2017 2017
Кузовкабриолет купе
Количество дверей/мест2/2 2/2
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин310 610
Объем двигателя1984 5204
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Роботизированная 7
Приводполный полный
Городской цикл9.3 17.5
Загородный цикл6.1 9.3
Смешанный цикл7.3 12.3
ТопливоАИ-95 АИ-98
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi TT
Впечатления исключительно восторженные. Автомобиль ОЧЕНЬ понравился! По экстерьеру - гармоничная, красивая... (машина низкая, мускулистая, морда очень агрессивная и в черном цвете просто конфета) . Прежняя ТТ по сравнению с новой кажется какой-то игрушечной:) Своего рода эволюция девочки-подростка в ...
Александр
Форум Audi R8
Видела на натуре.Сосед ездит.Летом. Восхищает аэродинамика и дизайн, уж про рык мотора 4л не говорю. ТОлько дорог бы к ней получше.Пока - не очень для РОссии. А так, - арабских кровей скакун...чистокровный. Ну, а к такому коню и конюха надо и конюшню. Стало быть так.
гаечка
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классная машина
Alexf
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Audi R8 и TT получили спортверсии
{{material_119888}}Специалисты установили на R8 20-дюймовые колесные диски и сделали для моделей регулируемые стойки с двумя или тремя возможными настройками. Также для обеих машин доступен комплект аэродинамических карбоновых компонентов, в том числе детали обвеса и большое антикрыло. Прижимная сила R8 при скорости 330 км/ч увеличивается на 100 кг, а на 150 км/ч возрастает в 2 раза. TT вдобавок ко всему получил капот с вентиляционной прорезью и распорку вместо задних сидений. Это позволило снизить вес машины еще на 20 кг. Салон машин отделан кожей и алькантарой.Стоимость пакета доработок Audi Sport Performance Parts пока не сообщается. Новые модификации машин выйдут на европейский авторынок уже осенью текущего года.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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