12 июля 2017, 18:24
Audi R8 и TT получили спортверсии
Audi подготовила программу доработок для всех модификаций своих спорткаров R8 и TT. Автомобили в результате модернизации стали легче и динамичнее: вес машин снизился на 8 кг и 7,2 кг соответственно.
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Прижимная сила R8 при скорости 330 км/ч увеличивается на 100 кг, а на 150 км/ч возрастает в 2 раза. TT вдобавок ко всему получил капот с вентиляционной прорезью и распорку вместо задних сидений. Это позволило снизить вес машины еще на 20 кг. Салон машин отделан кожей и алькантарой.
Стоимость пакета доработок Audi Sport Performance Parts пока не сообщается. Новые модификации машин выйдут на европейский авторынок уже осенью текущего года.
Комплектации и технические характеристики
|Audi TT TTS 2.0 MT 4x4
|Audi R8 V10Plus
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|кабриолет
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|310
|610
|Объем двигателя
|1984
|5204
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Роботизированная 7
|Привод
|полный
|полный
|Городской цикл
|9.3
|17.5
|Загородный цикл
|6.1
|9.3
|Смешанный цикл
|7.3
|12.3
|Топливо
|АИ-95
|АИ-98
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Впечатления исключительно восторженные. Автомобиль ОЧЕНЬ понравился! По экстерьеру - гармоничная, красивая... (машина низкая, мускулистая, морда очень агрессивная и в черном цвете просто конфета) . Прежняя ТТ по сравнению с новой кажется какой-то игрушечной:) Своего рода эволюция девочки-подростка в ...
Видела на натуре.Сосед ездит.Летом. Восхищает аэродинамика и дизайн, уж про рык мотора 4л не говорю. ТОлько дорог бы к ней получше.Пока - не очень для РОссии. А так, - арабских кровей скакун...чистокровный. Ну, а к такому коню и конюха надо и конюшню. Стало быть так.
классная машина
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