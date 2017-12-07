7 декабря 2017, 14:08

Audi работает над монокамерой с искусственным интеллектом

Новый Audi A8 стал первым в мире автомобилем, поддерживающим автопилотирование третьего уровня (по SAE). Автопилот при движении в пробке берет на себя управление автомобилем в потоке на скоростях до 60 км/ч, если использование системы допускается местным законодательством.
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Для работы системы автопилотирования необходимы максимально точные схематические изображения окружающего пространства, при этом основным инструментом для создания таких изображений является искусственный интеллект. Команда разработчиков Audi Electronics Venture (AEV) представит на конференции по нейронным вычислениям и машинному обучению (NIPS) монокамеру, которая использует искусственный интеллект для создания высокоточных трехмерных моделей окружающего пространства.
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Система использует обычную фронтальную камеру, выполняющую функции датчика. Угол обзора составляет около 120 градусов, при этом камера делает 15 снимков в секунду с разрешением 1,3 мегапикселя. Полученные изображения обрабатываются нейронной сетью с использованием семантической сегментации, в ходе которой каждый пиксель изображения анализируется и распределяется по 13 классам объектов. Это позволяет системе идентифицировать и различать другие автомобили, строения, дорожную разметку, людей и знаки.

Кроме этого, нейронная сеть применяется для определения дистанции. Система выстраивает изображение с помощью изометрических линий, представляющих собой виртуальные границы, которые определяют постоянное расстояние между объектами. Такое сочетание семантической сегментации и расчетов глубины позволяет создать детализированную 3-мерную модель в точном соответствии с фактическими параметрами окружения автомобиля.

Кроме этого, команда специалистов Audi из калифорнийской исследовательской лаборатории электроники представляет решение для систем парковки и вождения на парковках и автострадах, полностью построенное на искусственном интеллекте. В процессе работы системы полностью контролируют направление движения автомобиля с помощью нейронных сетей. Искусственный интеллект учится самостоятельно генерировать модель окружающего пространства с использованием данных с камеры и на их основе управлять автомобилем. Такая концепция не требует высокоточного позиционирования или детальных картографических данных.
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Audi работает над монокамерой с искусственным интеллектом
Для работы системы автопилотирования необходимы максимально точные схематические изображения окружающего пространства, при этом основным инструментом для создания таких изображений является искусственный интеллект. Команда разработчиков Audi Electronics Venture (AEV) представит на конференции по нейронным вычислениям и машинному обучению (NIPS) монокамеру, которая использует искусственный интеллект для создания высокоточных трехмерных моделей окружающего пространства. {{material_120682}} Система использует обычную фронтальную камеру, выполняющую функции датчика. Угол обзора составляет около 120 градусов, при этом камера делает 15 снимков в секунду с разрешением 1,3 мегапикселя. Полученные изображения обрабатываются нейронной сетью с использованием семантической сегментации, в ходе которой каждый пиксель изображения анализируется и распределяется по 13 классам объектов. Это позволяет системе идентифицировать и различать другие автомобили, строения, дорожную разметку, людей и знаки. Кроме этого, нейронная сеть применяется для определения дистанции. Система выстраивает изображение с помощью изометрических линий, представляющих собой виртуальные границы, которые определяют постоянное расстояние между объектами. Такое сочетание семантической сегментации и расчетов глубины позволяет создать детализированную 3-мерную модель в точном соответствии с фактическими параметрами окружения автомобиля. Кроме этого, команда специалистов Audi из калифорнийской исследовательской лаборатории электроники представляет решение для систем парковки и вождения на парковках и автострадах, полностью построенное на искусственном интеллекте. В процессе работы системы полностью контролируют направление движения автомобиля с помощью нейронных сетей. Искусственный интеллект учится самостоятельно генерировать модель окружающего пространства с использованием данных с камеры и на их основе управлять автомобилем. Такая концепция не требует высокоточного позиционирования или детальных картографических данных.
2017-12-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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