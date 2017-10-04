4 октября 2017, 17:29

Audi рассекретила внешность новой A7

В каталоге аксессуаров Audi появилась масштабная модель хэтчбека A7 Sportback. Машинка выполнена в размере 1:43. Ее внешность раскрывает дизайн автомобиля следующей генерации. Покупателям игрушка доступна в черном и белом исполнении.
^

Audi A7 Sportback
Выпускается с 1998 г.
Новый от 3 610 000 до 4 146 000 Р
Судя по представленной модели, новое исполнение A7 выполнено в едином стиле с другими автомобилями Audi и позаимствовало у концепт-кара Prologue узкие фары головного света. Также новое поколение отличается широкой решеткой радиатора.

Ожидается, что хэтчбек будет построен на новой платформе MLB Evo, которая ранее применялась для Audi Q7 и флагманского седана A8. Моторная линейка включит бензиновые и дизельные двигатели с шестью цилиндрами, и, скорее всего, 4-литровый дизель V8 с тройным наддувом. Такой агрегат устанавливается на спортивной версии кроссовера SQ7.

Актуальная генерация Audi A7 на отечественном рынке предложена по цене от 3 700 000 до 8 000 000 рублей. Автомобиль комплектуется бензиновыми двигателями объемом 2 или 3 литра, мощность которых составляет 249 или 333 л.с. соответственно. Самая быстрая версия развивает скорость 100 км/ч за 5,3 секунды.

Официальная премьера хэтчбека A7 Sportback нового поколения состоится в ближайшее время.

Новинки и концепт кары Ауди А7 Спортбэк

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Отзыв о Audi A7 Sportback 2010 года
машина класс жалоб нет
agent007
Форум Audi A4
Владею данным автомобилем более трех лет, за это время выделил для себя его яркие достоинства: просто шикарную управляемость, хорошая мощность и отличный расход топлива. Также за все время эксплуатации автомобиль критически не ломался (были только мелкие поломки) . Ауди отлично подойдет как для семьи ...
Medichi77
Форум Audi Q5
| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
Как протекают продажи флагманского Lifan Murman
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Продажа Audi A7 Sportback
Объявления о продаже Audi A7 Sportback
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Audi рассекретила внешность новой A7
{{model_3008}}Судя по представленной модели, новое исполнение A7 выполнено в едином стиле с другими автомобилями Audi и позаимствовало у концепт-кара Prologue узкие фары головного света. Также новое поколение отличается широкой решеткой радиатора.Ожидается, что хэтчбек будет построен на новой платформе MLB Evo, которая ранее применялась для Audi Q7 и флагманского седана A8. Моторная линейка включит бензиновые и дизельные двигатели с шестью цилиндрами, и, скорее всего, 4-литровый дизель V8 с тройным наддувом. Такой агрегат устанавливается на спортивной версии кроссовера SQ7.Актуальная генерация Audi A7 на отечественном рынке предложена по цене от 3 700 000 до 8 000 000 рублей. Автомобиль комплектуется бензиновыми двигателями объемом 2 или 3 литра, мощность которых составляет 249 или 333 л.с. соответственно. Самая быстрая версия развивает скорость 100 км/ч за 5,3 секунды.Официальная премьера хэтчбека A7 Sportback нового поколения состоится в ближайшее время.
2017-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ульяновск Казань Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG