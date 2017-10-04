Audi рассекретила внешность новой A7
Ожидается, что хэтчбек будет построен на новой платформе MLB Evo, которая ранее применялась для Audi Q7 и флагманского седана A8. Моторная линейка включит бензиновые и дизельные двигатели с шестью цилиндрами, и, скорее всего, 4-литровый дизель V8 с тройным наддувом. Такой агрегат устанавливается на спортивной версии кроссовера SQ7.
Актуальная генерация Audi A7 на отечественном рынке предложена по цене от 3 700 000 до 8 000 000 рублей. Автомобиль комплектуется бензиновыми двигателями объемом 2 или 3 литра, мощность которых составляет 249 или 333 л.с. соответственно. Самая быстрая версия развивает скорость 100 км/ч за 5,3 секунды.
Официальная премьера хэтчбека A7 Sportback нового поколения состоится в ближайшее время.
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