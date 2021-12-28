Audi рассказала, какие новинки привезет в Россию в 2022 году
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Весной у дилеров должны появиться «заряженные» кроссоверы Audi RS Q3 и RS Q3 Sportback. Силовой агрегат у них тот же, что и у семейства Audi RS3. Однако за счет более внушительной массы, кроссоверы тратят на спринт 0-100 км/ч на 0,7 секунды больше, выполняя упражнение за 4,5 секунды.
Во втором полугодии дилеры начнут принимать заказы на мощные купе и родстер R8, а также на электромобиль e-tron GT, который дополнит электрическую линейку Audi в России. Сейчас она состоит из пары кроссоверов e-tron и e-tron Sportback. Электрокар разменивает первую «сотню» за 3,3 секунды и может проезжать на одной зарядке до 487 километров по циклы WLTP.
- 620 000 РAudi A8 2004 в Москве
- 1 540 000 РAudi A8 2012 в Москве
- 2 310 000 РAudi A8 2010 в Москве
- 6 430 000 РAudi S8 2016 в Москве
- 3 650 000 РAudi A8 2016 в Москве
- 1 570 000 РAudi Q3 2016 в Москве
- 3 090 000 РAudi A8 2014 в Москве
- 3 820 000 РAudi Q3 2020 в Москве
- 7 330 000 РAudi e-tron 2019 в Москве
- 1 799 999 РAudi Q3 2018 в Москве
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