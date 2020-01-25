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25 января 2020, 16:22

Audi рассказала о новинках для России на 2020 год

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Фото: Audi
Компания Audi приготовила в 2020 году для российских клиентов много новинок. Это будут как абсолютно новые модели, рестайлинговые версии уже хороших знакомых нам автомобилей или их «заряженные» модификации.
Audi рассказала о новинках для России на 2020 год

Фото: Audi

Audi рассказала о новинках для России на 2020 год

Фото: Audi

Audi рассказала о новинках для России на 2020 год

Фото: Audi

Audi рассказала о новинках для России на 2020 год

Фото: Audi

Audi рассказала о новинках для России на 2020 год

Фото: Audi

Audi рассказала о новинках для России на 2020 год

Фото: Audi

Audi рассказала о новинках для России на 2020 год
Audi рассказала о новинках для России на 2020 год
Audi рассказала о новинках для России на 2020 год
Audi рассказала о новинках для России на 2020 год
Audi рассказала о новинках для России на 2020 год
Audi рассказала о новинках для России на 2020 год
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Компания Audi анонсировала в России новую лимитированную серию кроссовера Audi Q5 под названием ABT Edition ...
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Первыми до России доберутся новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback, рестайлинговый полноразмерный кроссовер Q7 и обновленный кросс-универсал A6 Allroad. Кроме того, в первом квартале в дилерских шоу-румах должны появится «заряженные» версии S6/S7/S8 и «спортивные» модификации кроссоверов SQ7/SQ8.

Еще более мощные RS6/RS7 и топовый купе-кроссовер Audi RS Q8 с мотором от Lamborghini Urus выйдут на российский рынок во втором квартале 2020 года. Тогда же обещают начать продажи обновленного седана A4 и спортбека А5. Появится у отечественных автолюбителей и возможность лично оценить потенциал электрической линейки Audi. К нам привезут сразу две модели: кроссовер e-tron и его купеобразную версию e-tron Sportback.

Ранее дилеры Audi начали принимать заказы на кроссоверы Audi Q5 в лимитированной серии ABT Edition. Первые поставки ожидаются в феврале. Автомобили отличаются особым аэродинамическим обвесом от ABT Sportsline, иными патрубками выпускной системы и спойлером на крыше. В техническом плане изменений не произошло. Кроссоверы оснащаются 2,0-литровым турбомотором TFSI мощностью 249 л.с.  и способны разогнаться с места до «сотни» за 6,3 секунды.

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Никита
Форум Audi A4
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
Арсений
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Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Дмитрий
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Audi рассказала о новинках для России на 2020 год
{{material_128682}}Первыми до России доберутся новый купе-кроссовер Audi Q3 Sportback, рестайлинговый полноразмерный кроссовер Q7 и обновленный кросс-универсал A6 Allroad. Кроме того, в первом квартале в дилерских шоу-румах должны появится «заряженные» версии S6/S7/S8 и «спортивные» модификации кроссоверов SQ7/SQ8.Еще более мощные RS6/RS7 и топовый купе-кроссовер Audi RS Q8 с мотором от Lamborghini Urus выйдут на российский рынок во втором квартале 2020 года. Тогда же обещают начать продажи обновленного седана A4 и спортбека А5. Появится у отечественных автолюбителей и возможность лично оценить потенциал электрической линейки Audi. К нам привезут сразу две модели: кроссовер e-tron и его купеобразную версию e-tron Sportback.Ранее дилеры Audi начали принимать заказы на кроссоверы Audi Q5 в лимитированной серии ABT Edition. Первые поставки ожидаются в феврале. Автомобили отличаются особым аэродинамическим обвесом от ABT Sportsline, иными патрубками выпускной системы и спойлером на крыше. В техническом плане изменений не произошло. Кроссоверы оснащаются 2,0-литровым турбомотором TFSI мощностью 249 л.с.  и способны разогнаться с места до «сотни» за 6,3 секунды.
2020-01-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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