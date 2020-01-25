25 января 2020, 16:22
Audi рассказала о новинках для России на 2020 год
- 729
- 0
Фото: Audi
Компания Audi приготовила в 2020 году для российских клиентов много новинок. Это будут как абсолютно новые модели, рестайлинговые версии уже хороших знакомых нам автомобилей или их «заряженные» модификации.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Ранее мы писали
Компания Audi анонсировала в России новую лимитированную серию кроссовера Audi Q5 под названием ABT Edition ...Читать далее
Еще более мощные RS6/RS7 и топовый купе-кроссовер Audi RS Q8 с мотором от Lamborghini Urus выйдут на российский рынок во втором квартале 2020 года. Тогда же обещают начать продажи обновленного седана A4 и спортбека А5. Появится у отечественных автолюбителей и возможность лично оценить потенциал электрической линейки Audi. К нам привезут сразу две модели: кроссовер e-tron и его купеобразную версию e-tron Sportback.
Ранее дилеры Audi начали принимать заказы на кроссоверы Audi Q5 в лимитированной серии ABT Edition. Первые поставки ожидаются в феврале. Автомобили отличаются особым аэродинамическим обвесом от ABT Sportsline, иными патрубками выпускной системы и спойлером на крыше. В техническом плане изменений не произошло. Кроссоверы оснащаются 2,0-литровым турбомотором TFSI мощностью 249 л.с. и способны разогнаться с места до «сотни» за 6,3 секунды.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
30.06.2017, 08:16
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Audi Q8: купейный детонатор
13.02.2019, 00:10
Тест-драйв Audi A5 Sportback 2.0 TFSI: как на подбор
11.09.2018, 14:37
Тест-драйв Audi A8: пурпур на серебре
03.05.2018, 09:12
Управляем ледяным скольжением на Audi Q7 3.0 TDI
07.03.2018, 00:11
Тест-драйв Audi Q5: упрямый премиум
03.10.2017, 23:00
Тест-драйв Audi TT: верхом на пуле
30.06.2017, 08:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: victoria19761965 У меня были похожие симптомы. причины правда в обоих случая разные. Один раз было связано с топливом: с утра залил, поставил, ушел на работу, после работы начала трястить и глохнуть. Такое повторялось и на следующий день, потом правда прошло. И был еще случай, у меня ...
Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
Цитата:| Кому: олег Очень странное мнение. 3.0 литра, 6-ступенч. механика, уже более 3 лет никаких проблем. Заводится в любые морозы, никогда даже чек не загорался. Из замен только расходники, фильтра, масла. Это же не китаец какой-нибудь, это ауди, от неё ожидаешь немецкое качество и комфорт, и получаешь ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве