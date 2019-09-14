14 сентября 2019, 15:44
Audi рассказала о семействе автономных электрокаров
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Компания Audi привезла на Франкфуртский автосалон семейство концепт-каров AI, оснащенных электрической силовой установкой и системой автономного управления. Буквы AI можно расшифровать, как Artificial Intelligence (Искусственный интеллект) или Audi Intelligence (Интеллект Ауди).
Фото: Audi
Фото: Audi
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Концепт-кар Audi AI: CON – это комфортный и просторный электрокар для поездок на дальние расстояния. Автомобиль оснащен продвинутой системой автопилота, которая освобождает водителя от необходимости следить за дорогой. В салоне нет ни руля, ни педалей, ни обычных кнопок. На смену им пришли комфортабельные сидения и экраны. Пассажиры могут откинуться на спинку кресла, расслабиться, посмотреть фильм или посёрфить в интернете.
Концепт-кар Audi AI: RACE (известный ранее как PB 18) – полная противоположность AI: CON. Мощный спорткар разработан для того, чтобы получать удовольствие от вождения. Система автопилота есть, но водитель всегда может взять управление на себя и вдавить педаль акселератора в пол. Водительское кресло можно установить посередине, как в настоящих гоночных болидах. Дизайн AI: RACE повторяет архитектуру среднемоторного спорткара, но концепт в отличие от него имеет внушительный багажник на 470 литров. Высота электромобиля составляет всего 1,15 метра. С места до «сотни» он разгоняется за 2 секунды.
Концепт-кар Audi AI: ME – уютный городской хэтчбек. Это переходное звено от стандартного автомобиля к полностью автономному. В городе многие клиенты предпочитают ездить сами, пока нет пробок, но с удовольствием передают управлению автопилоту в часы пик. Объединение этих двух миров стало для дизайнеров сложной задачей. При активации системы автономного управления руль убирается, а перед водителем появляется компактный столик. AI: ME - это оазис спокойствия, который избавляет от стресса и шума повседневной жизни. Пассажиры могут настроить по собственному вкусу температуру в салоне, фоновую подсветку и расположение сидений.
Концепт-кар Audi AI: TRAIL предназначен для поездок по бездорожью. Пассажиры электромобиля могут поближе познакомиться с природой, не теряя при этом привычного уровня комфорта. Панорамная крыша дает 360-градусный обзор. Пять беспилотников могут освещать путь и одновременно собирать информацию об окрестностях. Два подвесных кресла во втором ряду можно захватить с собой, выходя из автомобиля. Таким образом, концептуальный AI: TRAIL сопровождает пассажиров даже вне автомобиля.
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