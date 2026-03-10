Пять цилиндров, новый обвес и намек на прощание — что скрывает лимитированная Audi RS 3 Competition Limited

10 марта 2026, 17:35
Audi RS 3 Competition Limited: юбилейная версия с акцентом на культовый мотор
Audi отмечает 50-летие своих пятицилиндровых двигателей выпуском лимитированной RS 3 Competition Limited. Модель получила элементы дизайна от RS 5 и может стать последней в текущем поколении. Почему этот автомобиль уже называют символом перемен - в нашем материале.
Юбилейные версии автомобилей всегда привлекают особое внимание, особенно когда речь заходит о знаковых двигателях. В 2026 году компания Audi решила отдать дань уважения своим инженерным традициям, представив лимитированную модификацию RS 3 Competition Limited, посвященную полувековому юбилею пятицилиндровых двигателей — легендарных агрегатов, ставших визитной карточкой бренда. Данный шаг выглядит не только как признание заслуг прошлого, но и как возможный финальный аккорд в истории нынешнего поколения RS 3.
Внешне новинка сразу обращает на себя внимание. Дизайнеры явно черпали вдохновение в свежих решениях, опробованных на моделях RS 5 sedan и Avant. Это заметно по агрессивному аэродинамическому обвесу и проработанным деталям экстерьера, которые придают автомобилю еще более хищный и современный вид. В последние годы Audi нередко подвергалась критике за недостаток эмоций и смелых решений, особенно на фоне конкурентов из BMW и Mercedes-Benz, которые активно экспериментируют с дизайном и технологиями. С выпуском RS 3 Competition Limited немецкий бренд словно возвращает себе статус производителя настоящих «драйверских» автомобилей, делая главную ставку на узнаваемый звук и неукротимый характер культового пятицилиндрового мотора.
Технические подробности о новинке пока держатся в секрете, однако эксперты уверены: RS 3 Competition Limited сохранит классическую для модели компоновку с продвинутой системой полного привода и мощным турбодвигателем. В салоне ожидаются эксклюзивные материалы отделки и особые декоративные элементы, которые подчеркнут уникальность юбилейной серии. Появление этой модели уже вызвало оживленные дискуссии среди поклонников марки. Многие считают, что именно RS 3 Competition Limited может стать последней бензиновой версией модели перед полным переходом на электрификацию.
Интересно, что на фоне анонса этой машины в автомобильном сообществе вновь разгорелись споры о будущем бренда Audi. Как отмечают энтузиасты, Audi уже сталкивалась с волной обсуждений вокруг несуществующих или концептуальных моделей, что хорошо иллюстрирует история с виртуальным RS 5 Coupe B10, вызвавшая бурю эмоций среди фанатов. Теперь же реальный выпуск RS 3 Competition Limited может стать не только символом преемственности, но и своеобразным ответом на запросы аудитории.
В условиях, когда рынок спортивных автомобилей стремительно меняется, а экологические требования становятся все жестче, подобные лимитированные серии приобретают особую ценность. Для коллекционеров и ценителей классических Audi это шанс получить не просто быстрый хэтчбек, а часть истории марки. Остается только ждать официальных подробностей и надеяться, что RS 3 Competition Limited оправдает ожидания как по динамике, так и по эмоциям за рулем.
Похожие материалы Ауди, БМВ
-
10.02.2026, 07:33
Утильсбор не страшен: лучшие автомобили до 160 л.с. из Китая для российского рынка
Китайские автомобили мощностью до 160 л.с. уверенно заняли место на российском рынке благодаря сочетанию современного оснащения и разумной стоимости. В подборке - самые интересные модели последних лет, которые не требуют переплат и подходят для разных задач.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
19.11.2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.Читать далее
-
29.10.2025, 05:10
Обновленный Audi A3: что изменилось под капотом и в салоне
Обновлённый Audi A3 вышел на новый уровень технологий, но не всё так однозначно. Эксперты сравнили дизельную и гибридную версии компактного хэтчбека и обнаружили неожиданные особенности в салоне, багажнике и даже в поведении на дороге. Читать далее
-
28.10.2025, 12:32
В Китае назвали самые надежные бензиновые автомобили 2025 года
Эксперты составили свежий рейтинг надежности. Владельцев машин опросили по 177 пунктам. Результаты исследования оказались весьма любопытными. Некоторые популярные марки сильно удивили россиян.Читать далее
-
01.10.2025, 16:21
Десять иномарок которые останутся доступными после роста утильсбора с 1 ноября
Новые правила вступают в силу. Цены на авто скоро изменятся. Но не для всех моделей. Журналисты нашли несколько интересных вариантов. Они останутся доступными для покупки. Узнайте, какие машины это будут.Читать далее
-
20.03.2023, 00:12
Стало известно, какая модель заменит Audi A3
Нынешняя Audi A3 вышла на рынок в начале 2020 года, но преемника у модели четвертого поколения не будет. Журналисты Autocar выяснили, что к 2027 году в модельном ряду Audi ее заменит другой автомобиль.Читать далее
-
14.07.2021, 10:16
Тест-драйв Audi A3 нового поколения: «лучше нету того цвету»
Audi A3 вступила в свое четвертое поколение, столкнувшись с прогнозируемо жесткой конкуренцией со стороны Mercedes-Benz A-Class и BMW 1-Series в классе премиальных малолитражек. Читать далее
-
16.09.2020, 00:21
Audi A3 g-tron - заводская версия на метане
Компания Audi представила новую модификацию хэтчбека Audi A3 Sportback четвертого поколения. Версия под названием A3 Sportback 30 g-tron получила три баллона для газа, которого должно хватать на 445 километров пробега.Читать далее
-
29.03.2020, 17:54
Три хот-хэтча до 2,5 млн рублей
Пик популярности «заряженных» хэтчбеков пришелся на 1990-е годы, но и сейчас у этих мощных и компактных автомобилей в России найдется немало поклонников. Расскажем о трех интересных моделях, представленных на отечественном рынке.Читать далее
