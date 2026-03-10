Пять цилиндров, новый обвес и намек на прощание — что скрывает лимитированная Audi RS 3 Competition Limited

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 марта 2026, 17:35

Audi RS 3 Competition Limited: юбилейная версия с акцентом на культовый мотор

Audi RS 3 Competition Limited: юбилейная версия с акцентом на культовый мотор

Пять цилиндров, новый обвес и намек на прощание — что скрывает лимитированная Audi RS 3 Competition Limited

Audi RS 3 Competition Limited: юбилейная версия с акцентом на культовый мотор

Audi отмечает 50-летие своих пятицилиндровых двигателей выпуском лимитированной RS 3 Competition Limited. Модель получила элементы дизайна от RS 5 и может стать последней в текущем поколении. Почему этот автомобиль уже называют символом перемен - в нашем материале.

Audi отмечает 50-летие своих пятицилиндровых двигателей выпуском лимитированной RS 3 Competition Limited. Модель получила элементы дизайна от RS 5 и может стать последней в текущем поколении. Почему этот автомобиль уже называют символом перемен - в нашем материале.

Юбилейные версии автомобилей всегда привлекают особое внимание, особенно когда речь заходит о знаковых двигателях. В 2026 году компания Audi решила отдать дань уважения своим инженерным традициям, представив лимитированную модификацию RS 3 Competition Limited, посвященную полувековому юбилею пятицилиндровых двигателей — легендарных агрегатов, ставших визитной карточкой бренда. Данный шаг выглядит не только как признание заслуг прошлого, но и как возможный финальный аккорд в истории нынешнего поколения RS 3.

Внешне новинка сразу обращает на себя внимание. Дизайнеры явно черпали вдохновение в свежих решениях, опробованных на моделях RS 5 sedan и Avant. Это заметно по агрессивному аэродинамическому обвесу и проработанным деталям экстерьера, которые придают автомобилю еще более хищный и современный вид. В последние годы Audi нередко подвергалась критике за недостаток эмоций и смелых решений, особенно на фоне конкурентов из BMW и Mercedes-Benz, которые активно экспериментируют с дизайном и технологиями. С выпуском RS 3 Competition Limited немецкий бренд словно возвращает себе статус производителя настоящих «драйверских» автомобилей, делая главную ставку на узнаваемый звук и неукротимый характер культового пятицилиндрового мотора.

Технические подробности о новинке пока держатся в секрете, однако эксперты уверены: RS 3 Competition Limited сохранит классическую для модели компоновку с продвинутой системой полного привода и мощным турбодвигателем. В салоне ожидаются эксклюзивные материалы отделки и особые декоративные элементы, которые подчеркнут уникальность юбилейной серии. Появление этой модели уже вызвало оживленные дискуссии среди поклонников марки. Многие считают, что именно RS 3 Competition Limited может стать последней бензиновой версией модели перед полным переходом на электрификацию.

Интересно, что на фоне анонса этой машины в автомобильном сообществе вновь разгорелись споры о будущем бренда Audi. Как отмечают энтузиасты, Audi уже сталкивалась с волной обсуждений вокруг несуществующих или концептуальных моделей, что хорошо иллюстрирует история с виртуальным RS 5 Coupe B10, вызвавшая бурю эмоций среди фанатов. Теперь же реальный выпуск RS 3 Competition Limited может стать не только символом преемственности, но и своеобразным ответом на запросы аудитории.

В условиях, когда рынок спортивных автомобилей стремительно меняется, а экологические требования становятся все жестче, подобные лимитированные серии приобретают особую ценность. Для коллекционеров и ценителей классических Audi это шанс получить не просто быстрый хэтчбек, а часть истории марки. Остается только ждать официальных подробностей и надеяться, что RS 3 Competition Limited оправдает ожидания как по динамике, так и по эмоциям за рулем.

Упомянутые модели: Audi A3 (от 1 304 000 Р)
Упомянутые марки: Audi, BMW
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди, БМВ

Похожие материалы Ауди, БМВ

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Волгоград Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться