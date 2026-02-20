Третье поколение Audi RS 5 Avant удивляет не только дизайном, но и техническими решениями

20 февраля 2026, 18:06
Audi RS 5 Avant нового поколения: свежий взгляд на универсал с акцентом на мощность
Audi представила третью генерацию RS 5 Avant, объединившую черты RS 4 и RS 5. Модель получила заметные изменения в конструкции и оснащении, что позволяет ей конкурировать с лидерами сегмента. В чем главные отличия новинки - разбираемся в деталях.
Появление нового Audi RS 5 Avant стало одним из самых обсуждаемых событий среди поклонников быстрых универсалов. Немецкий бренд, долгое время уступавший в технологической гонке своим главным соперникам Mercedes-AMG и BMW M, наконец-то сделал серьезную заявку на лидерство в сегменте. Новое поколение RS 5 Avant не просто продолжает традицию, а вбирает в себя лучшие черты сразу двух моделей — RS 4 и RS 5, что уже само по себе необычно для Audi.
Главная интрига – это не только обновленный дизайн, но и технические решения, которые призваны вернуть статус одного из самых лидирующих игроков на рынке. Внешне автомобиль стал заметно массивнее, что придает ему спортивный характер. Однако при этом производитель не только стремиться к эффектности: увеличенные габариты позволяют улучшить аэродинамику и повысить устойчивость на высоких скоростях.
Особое внимание инженеры уделили подвеске и шасси. Новая архитектура обеспечит достижение лучшего баланса между комфортом и управляемостью, что особенно важно для универсального движения. В салоне - привычный для Audi уровень отделки, но с акцентом на спортивные детали: контрастная прострочка, карбоновые вставки и эргономичные сиденья с развитой боковой поддержкой.
Не обошлось и без технологических новшеств. В арсенале RS 5 Avant — современная мультимедийная система, расширенный набор электронных ассистентов и, что особенно важно, новые опции для индивидуализации. Например, сразу после премьеры автомобиль был замечен на тестах с эксклюзивными легкосплавными дисками HRE, что говорит о внимании к деталям и стремлении выделиться даже среди премиальных конкурентов.
Силовая установка также претерпела изменения. Хотя Audi пока не раскрывает всех технических подробностей, эксперты отмечают, что производитель делает ставку на сочетание экономичности и экологичности. В условиях ужесточения норм это новое решение выглядит логичным и своевременным. Ожидается, что RS 5 Avant получит гибридную версию, что позволит ему конкурировать с аналогичными моделями от Mercedes-AMG и BMW M, уже давно освоившими этот сегмент.
В целом, третье поколение Audi RS 5 Avant – это не просто очередное обновление, а попытка переосмыслить само правило универсала. Модель, которая ориентирована на технологии, ценит не только скорость, но и практичность, а также готовность платить за индивидуальность и современные технологии. В ближайшее время новинка появится на европейском рынке, а затем автомобиль доберется и до России, где у Audi традиционно сильная позиция среди любителей быстрых и статусных автомобилей.
