Мощный Audi RS 7 Sportback Performance 2026 удивляет динамикой и уверенностью на зимних дорогах

29 ноября 2025, 08:34
Audi RS 7 Sportback Performance 2026: бизнес-седан с характером спорткара и любовью к снегу
Audi RS 7 Sportback Performance 2026 сочетает роскошь и спортивный характер. Модель выделяется мощным V8 и уникальным дизайном. Финальный выпуск обещает стать редкостью. Узнайте, чем удивляет этот бизнес-седан на снегу.
Если вы хоть раз видели Audi RS 7 Sportback, спутать его с другим автомобилем практически невозможно. Эта модель давно стала символом среди бизнес-седанов с ярко выраженным спортивным характером. Несмотря на то, что формально перед нами седан, конструкция кузова с большой пятой дверью делает его скорее лифтбеком. Кстати, классический четырехдверный вариант A7 с удлиненной базой доступен только в Китае и носит индекс L.
В основе RS 7 лежит платформа MLB Evo от Volkswagen Group, на которой построены такие модели, как Audi A6, A8, Q7, Q8, Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Второе поколение RS 7 уже близко к завершению жизненного цикла, и 2026 год станет для него последним. Но пока этот автомобиль не собирается уходить: он по-прежнему способен удивляться не только на асфальте, но и на заснеженных дорогах.
Недавно в Польше, в горах Татры, был замечен свежий экземпляр Audi RS 7 Sportback Performance 2026 года выпуска. Автомобиль привлек внимание не только своим фирменным зеленым цветом Goodwood Green, но и двухцветным салоном Audi Exclusive с бежевой и белой кожей. Важно, что перед нами полностью стандартная версия без каких-либо доработок — все детали и технические характеристики соответствуют заводским.
Под капотом RS 7 Sportback Performance установлен битурбированный двигатель V8 объемом 4,0 литра с мягкой гибридной системой. Этот мотор развивает значительные 621 л.с. и 850 Нм крутого момента. По имеющимся данным, разгон до 100 км/ч занимает всего 3,4 секунды, максимальная скорость достигает 318 км/ч. Однако в подобных условиях этот экземпляр смог разогнаться до «сотни» еще быстрее — за 3,17 секунды, что впечатляет для автомобиля массой более двух тонн.
Особое внимание уделяется поведению RS 7 на снегу. Несмотря на огромную мощность и задорный характер, автомобиль уверенно держится на скользящей поверхности, демонстрируя высокую управляемость и устойчивость. Это делает его не только быстрым, но и всесезонным выбором для тех, кто не готов отказываться от драйва даже зимой.
2026 год станет последним для RS 7 Sportback — Audi наконец завершает выпуск этой модели, не планируя прямого наследника. На смену придет новый седан RS 6, который получит классический кузов без покатой крыши и ожидает следующего поколения RS 6 Avant. Стартовая цена на RS 7 Performance 2026 года в США составляет 130 700 долларов, что обеспечивает ему статус эксклюзивного предложения для ценителей скорости и стиля.
Таким образом, Audi RS 7 Sportback Performance 2026 — это не просто современный бизнес-седан, а настоящий универсал. Его сочетание динамики, роскоши и уверенности на зимних дорогах делает модель уникальной на рынке, особенно в преддверии ее завершения выпуска, и сохраняет ее историю.
