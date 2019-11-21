21 ноября 2019, 00:29
Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
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Фото: Audi
Компания Audi представила на автосалоне в Лос-Анджелесе «заряженный» флагманский кроссовер Audi RS Q8. Новинку оснастили мотором от Lamborghini Urus, у которого «отобрали» лишь 50 сил. Максимальная скорость у обеих моделей одинаковая – 305 км/ч.
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
Фото: Audi
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Разгон до первой сотни занимает у Urus 3,6 секунды, у RS Q8 – 3,8 секунды. В спринте до 200 км/ч динамика отличается чуть более заметно: 12,8 секунды и 13,7 секунды соответственно. Максимальная скорость Audi RS Q8 стандартно ограничена на отметке 250 км/ч, но если докупить карбон-керамические тормоза, отсечку отодвигают до «урусовских» 305 км/ч. При этом Lamborghini Urus в Европе стоит не менее 210 000 евро, а Audi RS Q8 оценили в 127 000 евро – и в «базу» уже входят 23-дюймовые колеса, которые для Urus доступны только в качестве опции.
В салоне Audi RS Q8 – руль с усеченным ободом и спортивные сидения, отделанные комбинацией кожи и алькантары с диагональной прострочкой и тиснеными логотипами RS. Цифровая панель приборов и сенсорный экран медиасистемы получили особую RS-графику. Кроссовер имеет семь предустановленных режимов ездовой электроники: Comfort, Auto, Dynamic, Allroad, Offroad, а также экстремальные RS1 и RS2, для которых предусмотрена отдельная кнопка на руле. Кстати, Audi RS Q8 уже успел стать самым быстрым кроссовером Нюрбургринга. Его лучшее время круга - 7 минут и 42,253 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Mercedes-AMG GLC 63 S с результатом 7 минут и 49,4 секунды.
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