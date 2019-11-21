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21 ноября 2019, 00:29

Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus

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Фото: Audi
Компания Audi представила на автосалоне в Лос-Анджелесе «заряженный» флагманский кроссовер Audi RS Q8. Новинку оснастили мотором от Lamborghini Urus, у которого «отобрали» лишь 50 сил. Максимальная скорость у обеих моделей одинаковая – 305 км/ч.
Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus

Фото: Audi

Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus

Фото: Audi

Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus

Фото: Audi

Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus

Фото: Audi

Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus

Фото: Audi

Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus

Фото: Audi

Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus

Фото: Audi

Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus

Фото: Audi

Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus

Фото: Audi

Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
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«Заряженный» Audi RS Q8 отличается от стандартного вседорожника Audi Q8 увеличенными воздухозаборниками и карбоновой отделкой. В техническом плане новинка представляет собой немного «придушенный» вариант Lamborghini Urus. Оба кроссовера оснащены одним и тем же 4,0-литровым битурбо V8. Разница в том, что на «итальянце» он выдает 650 л.с. и 850 Нм, а на RS Q8 – на 50 сил и 50 Нм меньше. 

Разгон до первой сотни занимает у Urus 3,6 секунды, у RS Q8 – 3,8 секунды. В спринте до 200 км/ч динамика отличается чуть более заметно: 12,8 секунды и 13,7 секунды соответственно. Максимальная скорость Audi RS Q8 стандартно ограничена на отметке 250 км/ч, но если докупить карбон-керамические тормоза, отсечку отодвигают до «урусовских» 305 км/ч. При этом Lamborghini Urus в Европе стоит не менее 210 000 евро, а Audi RS Q8 оценили в 127 000 евро – и в «базу» уже входят 23-дюймовые колеса, которые для Urus доступны только в качестве опции.

В салоне Audi RS Q8 – руль с усеченным ободом и спортивные сидения, отделанные комбинацией кожи и алькантары с диагональной прострочкой и тиснеными логотипами RS. Цифровая панель приборов и сенсорный экран медиасистемы получили особую RS-графику. Кроссовер имеет семь предустановленных режимов ездовой электроники: Comfort, Auto, Dynamic, Allroad, Offroad, а также экстремальные RS1 и RS2, для которых предусмотрена отдельная кнопка на руле. Кстати, Audi RS Q8 уже успел стать самым быстрым кроссовером Нюрбургринга. Его лучшее время круга - 7 минут и 42,253 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Mercedes-AMG GLC 63 S с результатом 7 минут и 49,4 секунды.

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Audi RS Q8 оказался близнецом Lamborghini Urus
{{material_126838}}«Заряженный» Audi RS Q8 отличается от стандартного вседорожника Audi Q8 увеличенными воздухозаборниками и карбоновой отделкой. В техническом плане новинка представляет собой немного «придушенный» вариант Lamborghini Urus. Оба кроссовера оснащены одним и тем же 4,0-литровым битурбо V8. Разница в том, что на «итальянце» он выдает 650 л.с. и 850 Нм, а на RS Q8 – на 50 сил и 50 Нм меньше. Разгон до первой сотни занимает у Urus 3,6 секунды, у RS Q8 – 3,8 секунды. В спринте до 200 км/ч динамика отличается чуть более заметно: 12,8 секунды и 13,7 секунды соответственно. Максимальная скорость Audi RS Q8 стандартно ограничена на отметке 250 км/ч, но если докупить карбон-керамические тормоза, отсечку отодвигают до «урусовских» 305 км/ч. При этом Lamborghini Urus в Европе стоит не менее 210 000 евро, а Audi RS Q8 оценили в 127 000 евро – и в «базу» уже входят 23-дюймовые колеса, которые для Urus доступны только в качестве опции.В салоне Audi RS Q8 – руль с усеченным ободом и спортивные сидения, отделанные комбинацией кожи и алькантары с диагональной прострочкой и тиснеными логотипами RS. Цифровая панель приборов и сенсорный экран медиасистемы получили особую RS-графику. Кроссовер имеет семь предустановленных режимов ездовой электроники: Comfort, Auto, Dynamic, Allroad, Offroad, а также экстремальные RS1 и RS2, для которых предусмотрена отдельная кнопка на руле. Кстати, Audi RS Q8 уже успел стать самым быстрым кроссовером Нюрбургринга. Его лучшее время круга - 7 минут и 42,253 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Mercedes-AMG GLC 63 S с результатом 7 минут и 49,4 секунды.
2019-11-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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