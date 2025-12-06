Смог ли Audi RS Q8 performance обойти Aston Martin DBX707 в динамике – неожиданный результат

Audi RS Q8 performance и Aston Martin DBX707 устроили захватывающую гонку на прямой

Два мощных кроссовера встретились на прямой для выяснения, кто быстрее. Водители устроили настоящее шоу, а результат удивил даже экспертов. Узнайте, кто оказался быстрее и почему эта гонка стала обсуждаемой. Не пропустите детали этого противостояния.

В этот раз на стартовой прямой встретились два по-настоящему выдающихся представителя мира кроссоверов. За рулем Audi RS Q8 оказался Мат Уотсон, его соперником стал Сэм Махер-Лафнан на Aston Martin DBX707. Оба автомобиля оснащены мощным двигателем V8, но разница между ними не ограничена только цифрами в паспорте.

RS Q8 Performance считается самым быстрым серийным кроссовером с бензиновым двигателем, который когда-либо проходил знаменитую трассу Нюрбургринг Нордшляйфе. Этот автомобиль — своего рода ответ Audi на Porsche Cayenne Turbo GT, но при этом он немного тяжелее и менее элитарен по сравнению с Aston Martin DBX707, который позиционируется как более премиальный и дорогой вариант.