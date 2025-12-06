Смог ли Audi RS Q8 performance обойти Aston Martin DBX707 в динамике – неожиданный результат

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 декабря 2025, 06:06

Audi RS Q8 performance и Aston Martin DBX707 устроили захватывающую гонку на прямой

Audi RS Q8 performance и Aston Martin DBX707 устроили захватывающую гонку на прямой

Смог ли Audi RS Q8 performance обойти Aston Martin DBX707 в динамике – неожиданный результат

Audi RS Q8 performance и Aston Martin DBX707 устроили захватывающую гонку на прямой

Два мощных кроссовера встретились на прямой для выяснения, кто быстрее. Водители устроили настоящее шоу, а результат удивил даже экспертов. Узнайте, кто оказался быстрее и почему эта гонка стала обсуждаемой. Не пропустите детали этого противостояния.

Два мощных кроссовера встретились на прямой для выяснения, кто быстрее. Водители устроили настоящее шоу, а результат удивил даже экспертов. Узнайте, кто оказался быстрее и почему эта гонка стала обсуждаемой. Не пропустите детали этого противостояния.

В этот раз на стартовой прямой встретились два по-настоящему выдающихся представителя мира кроссоверов. За рулем Audi RS Q8 оказался Мат Уотсон, его соперником стал Сэм Махер-Лафнан на Aston Martin DBX707. Оба автомобиля оснащены мощным двигателем V8, но разница между ними не ограничена только цифрами в паспорте.

RS Q8 Performance считается самым быстрым серийным кроссовером с бензиновым двигателем, который когда-либо проходил знаменитую трассу Нюрбургринг Нордшляйфе. Этот автомобиль — своего рода ответ Audi на Porsche Cayenne Turbo GT, но при этом он немного тяжелее и менее элитарен по сравнению с Aston Martin DBX707, который позиционируется как более премиальный и дорогой вариант.

Оба участника заезда оснащены битурбированными двигателями V8, однако их характер и подход к динамике заметно отличаются. Audi RS Q8 предлагает баланс между мощностью и управляемостью, в то время как Aston Martin DBX707 делает ставку на максимальную отдачу и роскошь. Несмотря на разницу в массе и позиционировании, оба кроссовера способны разогнаться до солидных скоростей за считанные секунды, что делает их прямыми соперниками на дороге.

В ходе сравнения выяснилось, что RS Q8, хоть и тяжелее, благодаря отлаженной системе полного привода и автоматической коробке передач, может эффективно конкурировать в управляемости даже с более легким и мощным оппонентом. DBX707, в свою очередь, полагается на высокую пиковую мощность и агрессивный, взрывной характер разгона. В результате их гонка оказалась напряженной и непредсказуемой — победитель определился лишь на последних метрах дистанции.

Финальный результат многих удивил: для преодоления четверти мили (около 402 метров) победителю потребовалось всего 11,5 секунды. Этот показатель наглядно доказывает, насколько серьезный шаг вперед сделали современные спортивные кроссоверы в области динамики и технологий. Оба автомобиля продемонстрировали не только впечатляющее ускорение, но и отличную устойчивость на высоких скоростях, что особенно важно для машин этого класса.

Этот заезд стал ярким событием для поклонников высокопроизводительных внедорожников и еще раз подтвердил, что конкуренция в сегменте суперкроссоверов не ослабевает. Каждый из участников показал свои сильные стороны, а итоговая борьба подарила зрителям массу эмоций и поводов для обсуждений. Кто бы ни одержал победу, оба автомобиля заслужили уважение за свои технические достижения и вклад в развитие современных автомобильных технологий.

Упомянутые марки: Audi, Aston Martin
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди, Астон Мартин

Похожие материалы Ауди, Астон Мартин

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Ярославль Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться