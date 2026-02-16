Рендер Audi RS6 Avant Concept удивил сочетанием спортивного стиля и новых технологий — сравниваем с BMW M5 Touring

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

16 февраля 2026, 18:50

Audi RS6 Avant Concept: новый взгляд на дизайн и вызов для BMW M5 Touring

Свежий рендер Audi RS6 Avant Concept демонстрирует смелое развитие фирменного стиля марки. Модель получила агрессивные арки, тонкие светодиодные фонари и намекает на будущее противостояние с BMW M5 Touring. Почему это важно - в нашем материале.

Появление нового рендера Audi RS6 Avant Concept стало настоящим событием для поклонников немецких универсалов. В эпоху, когда каждый новый автомобиль стремится выделиться, именно такие концепты задают тон будущим трендам. На фоне постоянных сравнений с BMW M5 Touring, Audi делает ставку на выразительный дизайн и технологичность, что может изменить расстановку сил в сегменте быстрых универсалов.

Внешность концепта сразу бросается в глаза: массивные колесные арки, агрессивные линии кузова и тонкие светодиодные фонари сзади. В отличие от предыдущих экспериментов с дизайном, здесь удалось найти баланс между узнаваемостью и свежестью. Классический профиль RS6 сохранился, но детали стали более выразительными. Особенно выделяются новые передний и задний бамперы, а также необычные для RS-моделей четыре выхлопные трубы - обычно Audi Sport использует крупные овальные патрубки, которые стали визитной карточкой топовых версий.

Интересно, что несмотря на визуальную близость к серийной версии, этот рендер не отражает будущий облик следующего поколения RS6 Avant. Ожидается, что реальная модель получит совершенно иную переднюю часть, светодиодную полосу по всей ширине кормы, фирменные овальные выхлопные трубы и новые колесные диски. В салоне стоит ждать два больших экрана, отдельный дисплей для пассажира и спортивный руль с плоским низом. Все это подчеркивает стремление Audi к технологичности и премиальному уровню оснащения.

Вопрос силовой установки остается открытым. По слухам, под капотом может оказаться как V8, так и V6 с гибридной надстройкой. Ожидаемая суммарная мощность - более 725 лошадиных сил, что выводит RS6 Avant в прямые конкуренты новейшему BMW M5. Такая конкуренция подогревает интерес к обоим моделям и заставляет производителей искать новые решения в области динамики и управляемости.

Любопытно, что Audi всерьез рассматривала вариант смены индексации: будущие RS6 могли бы называться RS7, а A5 - снова стать A4. Однако от этой идеи отказались, чтобы не путать поклонников марки, ведь четные номера теперь закреплены за электромобилями, а нечетные - за моделями с ДВС. Это решение подчеркивает, насколько важно для бренда сохранять преемственность и узнаваемость в эпоху перемен.

В итоге, новый рендер Audi RS6 Avant Concept - не просто дизайнерская фантазия, а отражение актуальных тенденций и ожиданий рынка. Он демонстрирует, как может выглядеть универсал будущего: агрессивный, технологичный и готовый к соперничеству с сильнейшими игроками сегмента. Вопрос лишь в том, какой путь выберет Audi для серийной версии и удастся ли ей превзойти конкурентов не только внешне, но и по техническим характеристикам.

Упомянутые модели: Audi RS6 (от 6 775 000 Р), BMW M5 (от 9 080 000 Р)
Упомянутые марки: Audi, BMW
