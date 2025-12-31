Редкий Audi RS6 Avant с серебристыми дисками Vossen — как выделиться на дорогах США

31 декабря 2025, 17:42
Audi RS6 Avant в синем цвете с дисками Vossen: стильный финал для универсалов 2025
Audi RS6 Avant в синем цвете с дисками Vossen: стильный финал для универсалов 2025
Audi RS6 Avant продолжает удивлять американских автолюбителей. Универсал получил эффектные диски Vossen. Яркий синий цвет кузова подчеркивает спортивный характер. Узнайте, почему такие машины становятся редкостью. В чем секрет популярности RS6 Avant в 2026 году?
Рынок классических универсалов в Северной Америке продолжает сокращаться. Даже такие бренды, как Volvo, сворачивают выпуск ряда моделей для местного рынка. В 2026 году закончится производство последнего универсала Volvo V60 Cross Country для США, что ознаменует собой окончание целой эпохи. Причина проста: покупатели массово переходят на кроссоверы, внедорожники и пикапы, а универсалы, конкурируя с ними в практичности, проигрывают в популярности.
Однако у высокопроизводительных универсалов по-прежнему есть свои преданные сторонники. В 2026 году этот нишевый сегмент не только не исчезнет, но и продолжит развитие. Яркий пример — Audi RS6 Avant, который остается доступным в США. Его стартовая цена составляет около 131 тысячи долларов (10,24 млн рублей). Эта модель сочетает в себе полный привод quattro, мощный двигатель в 621 л.с. и разгон до 60 миль в час всего за 3,3 секунды.
Особое внимание привлекает экземпляр RS6 Avant в насыщенном синем цвете Ascari Blue, доработанный специалистами компании Vossen из Майами. Автомобиль получил эксклюзивные легкосплавные диски Vossen HFX-2 Hybrid Forged. Их классическое серебристое покрытие с эффектной вогнутой формой эффектно контрастирует с глянцевым синим кузовом.
Внешний вид этого универсала дополнен тонированными стеклами, что придает ему одновременно солидности и спортивной загадочности. В условиях, когда классические универсалы становятся редкостью, такие проекты доказывают, что практичность, драйв и индивидуальный стиль могут идти рука об руку.
Для поклонников другого стиля Vossen предлагает и иные решения — например, полностью черный Jeep Wrangler 392 с дисками Vossen LCX-03. Но для тех, кто ищет уникальное сочетание суперкарской скорости, европейского стиля и повседневной практичности, доработанный RS6 Avant остается одним из лучших предложений для американских дорог в 2026 году.
Похожие материалы Ауди
-
01.12.2025, 14:38
Audi RS 6 Sedan возвращается в 2027 году и бросает вызов BMW M5
Audi готовит долгожданное возвращение RS 6 Sedan. Модель появится вместе с универсалом RS 6 Avant. Впервые за много лет седан RS 6 составит конкуренцию BMW M5. В сети уже появились яркие рендеры новинки. Что скрывается под камуфляжем – интрига сохраняется.Читать далее
-
28.11.2025, 17:49
Audi RS6 Sedan 2027 возвращается в цифровой мир и готовится к битве с BMW M5
Audi переживает непростые времена, но готовит громкое возвращение. RS6 Sedan 2027 обещает стать настоящим прорывом. Модель уже обсуждают в сети, сравнивая с BMW M5. Чем удивит новинка и чего ждать от Audi — интрига сохраняется.Читать далее
-
24.09.2025, 07:58
Как мог бы выглядеть RS 6 e-tron, если бы Audi не отказалась от проекта
В сети обсуждают отмену перспективной новинки. Подробности пока не подтверждены официально. Автомобилисты гадают о причинах решения. Ожидания поклонников остались без ответа.Читать далее
-
12.09.2025, 12:51
Audi неожиданно отказалась от выпуска RS 6 e-tron до старта продаж
Компания Audi изменила планы по выпуску нового электрокара RS 6 e-tron. Ожидания поклонников не оправдались. Причины такого решения пока не раскрываются. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 12:46
Почему седан Audi RS 6 мог бы стать хитом вне виртуального мира
Автомобильные тренды удивляют даже опытных экспертов. Некоторые модели остаются лишь фантазией. Поклонники ждут перемен. Что мешает воплотить мечту в реальность?Читать далее
-
28.08.2025, 14:01
Audi RS 6 Avant нового поколения: гибрид и электромобиль против BMW M5 Touring
Audi готовит пятое поколение RS 6 Avant — теперь только в кузове универсал и с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Модель бросает вызов BMW M5 Touring и Mercedes, сохраняя практичность и спортивный характер.Читать далее
-
15.08.2025, 09:58
Audi RS 6 Avant превратили в летающий автомобиль: фантазия или будущее автопрома?
В сети появились яркие рендеры летающего Audi RS 6 Avant, которые взбудоражили автолюбителей. Как выглядит культовый универсал в образе фантастического летательного аппарата и есть ли у таких идей шанс на реальное воплощение? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.06.2025, 06:45
5 самых быстрых серийных универсалов в истории
Универсалы традиционно ассоциируются с практичностью, вместительностью и семейным комфортом. Однако за последние два десятилетия этот сегмент претерпел революцию – на рынок вышли модели, способные конкурировать по динамике даже с легендарными спорткарами. Читать далее
-
14.01.2022, 14:24
5 главных автомобилей 2021 года: выбор россиян
Портал Авто.ру провел в декабре 2021 года народное голосование и выяснил, какие автомобили, появившиеся на российском авторынке за последнее время, россияне считают наиболее значимыми и выдающимися.Читать далее
-
12.08.2021, 12:24
ТОП-9 дешево выглядящих автомобилей, которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Эти скромные на первый взгляд автомобили могут стоить более 1 млн долларов. Когда большинство людей видят BMW X5, они видят привлекательный кроссовер, созданный для массового рынка. Мало кто задумывается, что некоторые X5 могут стоить 1000000 долларов США (74 млн рублей).Читать далее
Похожие материалы Ауди
-
01.12.2025, 14:38
Audi RS 6 Sedan возвращается в 2027 году и бросает вызов BMW M5
Audi готовит долгожданное возвращение RS 6 Sedan. Модель появится вместе с универсалом RS 6 Avant. Впервые за много лет седан RS 6 составит конкуренцию BMW M5. В сети уже появились яркие рендеры новинки. Что скрывается под камуфляжем – интрига сохраняется.Читать далее
-
28.11.2025, 17:49
Audi RS6 Sedan 2027 возвращается в цифровой мир и готовится к битве с BMW M5
Audi переживает непростые времена, но готовит громкое возвращение. RS6 Sedan 2027 обещает стать настоящим прорывом. Модель уже обсуждают в сети, сравнивая с BMW M5. Чем удивит новинка и чего ждать от Audi — интрига сохраняется.Читать далее
-
24.09.2025, 07:58
Как мог бы выглядеть RS 6 e-tron, если бы Audi не отказалась от проекта
В сети обсуждают отмену перспективной новинки. Подробности пока не подтверждены официально. Автомобилисты гадают о причинах решения. Ожидания поклонников остались без ответа.Читать далее
-
12.09.2025, 12:51
Audi неожиданно отказалась от выпуска RS 6 e-tron до старта продаж
Компания Audi изменила планы по выпуску нового электрокара RS 6 e-tron. Ожидания поклонников не оправдались. Причины такого решения пока не раскрываются. Подробности в нашем материале.Читать далее
-
12.09.2025, 12:46
Почему седан Audi RS 6 мог бы стать хитом вне виртуального мира
Автомобильные тренды удивляют даже опытных экспертов. Некоторые модели остаются лишь фантазией. Поклонники ждут перемен. Что мешает воплотить мечту в реальность?Читать далее
-
28.08.2025, 14:01
Audi RS 6 Avant нового поколения: гибрид и электромобиль против BMW M5 Touring
Audi готовит пятое поколение RS 6 Avant — теперь только в кузове универсал и с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Модель бросает вызов BMW M5 Touring и Mercedes, сохраняя практичность и спортивный характер.Читать далее
-
15.08.2025, 09:58
Audi RS 6 Avant превратили в летающий автомобиль: фантазия или будущее автопрома?
В сети появились яркие рендеры летающего Audi RS 6 Avant, которые взбудоражили автолюбителей. Как выглядит культовый универсал в образе фантастического летательного аппарата и есть ли у таких идей шанс на реальное воплощение? Разбираемся в деталях.Читать далее
-
13.06.2025, 06:45
5 самых быстрых серийных универсалов в истории
Универсалы традиционно ассоциируются с практичностью, вместительностью и семейным комфортом. Однако за последние два десятилетия этот сегмент претерпел революцию – на рынок вышли модели, способные конкурировать по динамике даже с легендарными спорткарами. Читать далее
-
14.01.2022, 14:24
5 главных автомобилей 2021 года: выбор россиян
Портал Авто.ру провел в декабре 2021 года народное голосование и выяснил, какие автомобили, появившиеся на российском авторынке за последнее время, россияне считают наиболее значимыми и выдающимися.Читать далее
-
12.08.2021, 12:24
ТОП-9 дешево выглядящих автомобилей, которые стоят от 8 до 91 млн рублей
Эти скромные на первый взгляд автомобили могут стоить более 1 млн долларов. Когда большинство людей видят BMW X5, они видят привлекательный кроссовер, созданный для массового рынка. Мало кто задумывается, что некоторые X5 могут стоить 1000000 долларов США (74 млн рублей).Читать далее