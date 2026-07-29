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Автор: Мария Степанова

29 июля 2026, 21:12

Audi S8 Avant: рендер универсала с мощным V8 и спортивным характером

Audi S8 Avant: рендер универсала с мощным V8 и спортивным характером

Война с паркетниками: универсал Audi S8 Avant с мотором V8 бросил вызов кроссоверам на смелых рендерах

Audi S8 Avant: рендер универсала с мощным V8 и спортивным характером

Audi S8 Avant - неофициальный проект, который мог бы стать самой быстрой и практичной моделью бренда. В условиях ухода популярных моделей, интерес к подобным концептам растет, ведь они способны конкурировать с кроссоверами и SUV.

Audi S8 Avant - неофициальный проект, который мог бы стать самой быстрой и практичной моделью бренда. В условиях ухода популярных моделей, интерес к подобным концептам растет, ведь они способны конкурировать с кроссоверами и SUV.

В мире, где кроссоверы и внедорожники вытесняют классические универсалы, появление рендерера Audi S8 Avant выглядит вызывающе. D5-поколение Audi A8 уходит с рынка, и именно сейчас обсуждается, какой мог бы быть идеальный прощальный аккорд для этой модели. Рендер универсального S8 Avant, созданный художником @kelsonic, показывает, как могла бы выглядеть самая быстрая и практичная версия флагманского седана.

Внешне Audi S8 Avant сохраняет узнаваемый облик седана, но отличается удлиненной крышей, увеличенными задними окнами и массивным багажником. Меньше хрома, больше черных деталей, крупные пятиспицевые колеса и выразительный спойлер – все это подчеркивает спортивный характер машины. Практичность крепления рейлингов на крыше и огромном багажнике делает автомобиль универсальным и привлекательным для семейных и дальних поездок.

Техническая часть не уступает внешности: под капотом - 4,0-литровый V8 TFSI с двумя турбинами, выдающий 563 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Такой мотор позволяет седану S8 разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды, а универсальный, по расчету, был немного медленнее. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч, что ставит S8 Avant в один ряд с самыми быстрыми универсалами мира.

Интерьер, по задумке автора рендера, полностью повторяет салон S8: премиальные материалы, цифровая панель приборов, современные системы безопасности и комфорта. Такой подход делает авто не только мощным, но и максимально удобным для повседневного использования.

Интересно, что идея создания промышленного и быстрого универсала не нова. Ранее подобные концепты обсуждались и для других премиальных брендов — например, проект Bentley Flying Spur Shooting Brake вызвал немало споров среди экспертов и поклонников марки. Подробнее о том, как универсалы могут конкурировать с внедорожниками в премиум-сегменте, можно узнать в материале о возможных вариантах Bentley Flying Spur Shooting Brake .

Для российского рынка подобные универсалы могли бы стать интересной альтернативой крупным кроссоверам, особенно с учетом состояния дорог и популярности вместительных автомобилей. Однако пока Audi S8 Avant существует только в видеорендере, сама идея продолжает дискуссию среди энтузиастов. Важно отметить, что универсалы бизнес-класса постепенно исчезают из модельных линеек, уступая место внедорожникам, но интерес к ним сохраняется благодаря сочетанию динамики, комфорта и практичности. Если бы Audi решилась на выпуск S8 Avant, это могло бы изменить расстановку сил в сегменте быстрых семейных автомобилей.

Упомянутые модели: Audi S8 (от 7 650 000 Р)
Упомянутые марки: Audi
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