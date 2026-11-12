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Дмитрий Новиков

Автор: Дмитрий Новиков

12 ноября 2026, 10:46

Спрос рухнул в четыре раза, и конвейер остановили: как легенда Audi ушла в историю и чем её заменят?

Спрос рухнул в четыре раза, и конвейер остановили: как легенда Audi ушла в историю и чем её заменят?

Конец 32-летней эпохи в мировом автопроме: от какого культового флагмана навсегда отказалась Audi?

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В США в 2025 году продали лишь 1406 A8 против более 6000 в 2013-м. Завод в Неккарзульме уже готовит другие модели, а временным флагманом Audi станет Q9. Имя A8 компания намерена сохранить.

В США в 2025 году продали лишь 1406 A8 против более 6000 в 2013-м. Завод в Неккарзульме уже готовит другие модели, а временным флагманом Audi станет Q9. Имя A8 компания намерена сохранить.

Американские дилеры продали в 2025 году 1406 седанов A8. В 2013-м результат превышал 6000 машин. На фоне длительного спада спроса на крупные представительские седаны Audi завершила выпуск флагмана: последний экземпляр сошел с конвейера в Неккарзульме в середине октября 2026 года, спустя 32 года после дебюта модели. Об этом сообщает Auto, Motor und Sport.

Одними продажами причины не ограничиваются. A8 оставалась на платформе поколения D5, представленного в 2017 году и прошедшего рестайлинг в 2021-м, тогда как конкуренты представили новые поколения в 2020 и 2022 годах. За тот же период BMW реализовала в США 11 393 автомобиля 7 Series, а Mercedes-Benz S-Class разошелся тиражом в 7408 машин. В 2025 году продажи A8 на американском рынке составили 1406 автомобилей.

К остановке выпуска готовились заранее: в феврале 2026 года в Германии прекратили принимать индивидуальные заказы. После закрытия конфигуратора покупателям оставались автомобили, уже произведенные и находившиеся у дилеров. Сборку окончательно остановили в октябре.

Производственную площадку в Неккарзульме перепрофилировали под семейство Audi A5. Там выпускают A5 в кузовах седан и универсал Avant, а также спортивные версии S5 и RS5.

Пока место крупнейшей модели Audi занимает полноразмерный кроссовер Q9. Он расширяет верхнюю часть линейки марки в сегменте SUV и позиционируется как соперник BMW X7 и Mercedes-Benz GLS. Первые поставки Q9 планировались на ноябрь 2026 года. Кроссовер занимает место в гамме временно, пока Audi готовит преемника A8.

A8 дебютировала в 1994 году и стала первым серийным автомобилем Audi с полностью алюминиевым кузовом, созданным по технологии Audi Space Frame. За 32 года семейство прошло четыре поколения. Нынешняя генерация D5 выпускалась с 2017 года и получила рестайлинг в 2021-м; нового поколения до остановки производства не появилось.

От имени A8 Audi отказываться не собирается. Представитель модельной линии A8 Марсель Бестле заявил, что решение о преемнике уже принято, а представить его планируют ближе к концу десятилетия, до 2030 года. Конкретные сроки выхода на рынок и характеристики будущей модели компания пока не объявляла.

Упомянутые модели: Audi A8 (от 5 420 000 Р)
Упомянутые марки: Audi, BMW
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