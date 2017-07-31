31 июля 2017, 17:35

Audi сократит расходы ради создания электромобилей

До 2022 года автопроизводитель намерен выпустить пять новых полностью электрических моделей. С этой целью будут сокращены текущие расходы на 12 млрд. долларов.
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Эти меры позволят инвестировать высвобожденный бюджет на разработку и производство электрокаров. Развитие технологий с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу сейчас у компании в приоритете. «Зеленые» автомобили будут разрабатываться на общей производственной платформе с моделями Porshe. За счет объединения усилий оба автопроизводителя смогут сэкономить.

Первый полностью электрических внедорожник e-tron компания планирует выпустить в следующем году в Брюсселе. Всего в планах выпустить не менее пяти электрокаров. Эти решения продиктованы гонениями европейских экологов в адрес топливных двигателей.

Напомним, что ранее автопроизводитель оказался в центре дизельного скандала, в результате которого был вынужден обновить программное обеспечение на 850 000 автомобилей.

Плюсы и минусы
Вложение средств в создание "зеленых" автомобилей благопрпиятно скажется на экологииВо многих странах не развита инфртастуктура для электрокаров
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Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Форум Audi A2
| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
Форум Audi Coupe
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Audi сократит расходы ради создания электромобилей
{{material_120190}}Эти меры позволят инвестировать высвобожденный бюджет на разработку и производство электрокаров. Развитие технологий с нулевым выбросом вредных веществ в атмосферу сейчас у компании в приоритете. «Зеленые» автомобили будут разрабатываться на общей производственной платформе с моделями Porshe. За счет объединения усилий оба автопроизводителя смогут сэкономить.Первый полностью электрических внедорожник e-tron компания планирует выпустить в следующем году в Брюсселе. Всего в планах выпустить не менее пяти электрокаров. Эти решения продиктованы гонениями европейских экологов в адрес топливных двигателей.Напомним, что ранее автопроизводитель оказался в центре дизельного скандала, в результате которого был вынужден обновить программное обеспечение на 850 000 автомобилей.
2017-07-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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