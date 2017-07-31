31 июля 2017, 17:35
Audi сократит расходы ради создания электромобилей
До 2022 года автопроизводитель намерен выпустить пять новых полностью электрических моделей. С этой целью будут сокращены текущие расходы на 12 млрд. долларов.
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Первый полностью электрических внедорожник e-tron компания планирует выпустить в следующем году в Брюсселе. Всего в планах выпустить не менее пяти электрокаров. Эти решения продиктованы гонениями европейских экологов в адрес топливных двигателей.
Напомним, что ранее автопроизводитель оказался в центре дизельного скандала, в результате которого был вынужден обновить программное обеспечение на 850 000 автомобилей.
Плюсы и минусы
|Вложение средств в создание "зеленых" автомобилей благопрпиятно скажется на экологии
|Во многих странах не развита инфртастуктура для электрокаров
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полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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