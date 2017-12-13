Audi создаст линейку спортивных электрокаров
Руководство Audi намерено подготовить отдельную линейку электрических спортивных машин. Как рассказал глава подразделения Audi Sport Штефан Винкельман, выпуск подобных моделей наладят в 2020 году.
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До сих пор чемпионом по мощности в модельном ряду немецкого автопроизводителя остаётся 610-сильный родстер Audi R8 Spyder V10 Plus. Однако к концу следующего года в продажу поступит спортбек RS7 с гибридной установкой мощностью 680 л.с.
По инсайдерской информации, первой на конвейер встанет версия с наддувным 4-литровым V8 производительностью 550 л.с., позаимствованным у Porsche Panamera Turbo.
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21.07.2017, 20:47
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07.06.2017, 22:23
Компания Audi отмечает 20-летний юбилей модели A3
03.12.2016, 20:55
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