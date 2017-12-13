13 декабря 2017, 13:39

Audi создаст линейку спортивных электрокаров

Руководство Audi намерено подготовить отдельную линейку электрических спортивных машин. Как рассказал глава подразделения Audi Sport Штефан Винкельман, выпуск подобных моделей наладят в 2020 году.
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Важно отметить, что электрокары не заменят в обозримом будущем традиционные спортивные машины марки. Именно поэтому в 2018, 2019 и 2020 годах Audi выпустит несколько новинок с турбомоторами.

До сих пор чемпионом по мощности в модельном ряду немецкого автопроизводителя остаётся 610-сильный родстер Audi R8 Spyder V10 Plus. Однако к концу следующего года в продажу поступит спортбек RS7 с гибридной установкой мощностью 680 л.с.

По инсайдерской информации, первой на конвейер встанет версия с наддувным 4-литровым V8 производительностью 550 л.с., позаимствованным у Porsche Panamera Turbo.

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Audi создаст линейку спортивных электрокаров
{{material_121924}} Важно отметить, что электрокары не заменят в обозримом будущем традиционные спортивные машины марки. Именно поэтому в 2018, 2019 и 2020 годах Audi выпустит несколько новинок с турбомоторами. До сих пор чемпионом по мощности в модельном ряду немецкого автопроизводителя остаётся 610-сильный родстер Audi R8 Spyder V10 Plus. Однако к концу следующего года в продажу поступит спортбек RS7 с гибридной установкой мощностью 680 л.с.По инсайдерской информации, первой на конвейер встанет версия с наддувным 4-литровым V8 производительностью 550 л.с., позаимствованным у Porsche Panamera Turbo.
2017-12-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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