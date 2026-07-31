Теневой монстр или новый король: CGI-доработка Audi SQ9 от Kelsonik вступает в бой с Mercedes GLS и BMW X7

31 июля 2026, 05:28
Audi SQ9 2027: новая версия с Shadow Line и заниженной подвеской
Audi SQ9 2027: новая версия с Shadow Line и заниженной подвеской
Audi SQ9 2027 модельного года выходит на рынок с заметными изменениями во внешности и технической части. Модель получила темную отделку Shadow Line, новые легкосплавные диски и заниженную подвеску. Это важный шаг для конкуренции с BMW X7 и Mercedes-AMG GLS.
Появление Audi SQ9 2027 года вызвало внимание поклонников премиальных кроссоверов. Новый флагман Audi не только расширяет линейку бренда, но и задает новые стандарты для трехрядных внедорожников, ориентированных на североамериканский рынок. SQ9 сразу выделяется на фоне остальных благодаря сочетанию мощного двигателя и новых дизайнерских решений.
В США Audi SQ9 оснащается 4,0-литровым V8 с турбонаддувом, выдающим 591 л.с. и разгоняющим автомобиль до 60 миль/ч всего за 3,8 секунды. Для Европы предусмотрен менее мощный, но тяговитый 3,0-литровый дизель. Такое развитие событий приводит к адаптации моделей Audi под разные рынки и предпочтения покупателей.
Особое внимание привлекла работа виртуального художника Никиты Чуйко, известного как «Кельсоник». Его цифровая версия SQ9 получила фирменную обработку Shadow Line: полностью убраны хромированные элементы, кузов стал визуально массивнее и агрессивнее. Виртуальный тюнинг дополнила заниженная подвеска и новые черные легкосплавные диски с Y-образными спицами и ярко-красными суппортами тормозов. Такой подход к доработке создает потенциальные модели для индивидуализации и новый образ премиального внедорожника.
Для наглядности автор представил сравнение версии Audi SQ9 2027 года и своей доработанной CGI-модификации. Отличия превосходят не только детали экстерьера, но и посадку автомобиля, что подчеркивает спортивный характер моделей. Кроме того, проведено сравнение Audi Q7 и Q9: несмотря на схожесть профиля и задней части, у Q9 более вертикальная D-стойка и переработанный задний бампер, передняя часть выполнена в этом стиле.
Тренд на глубокую персонализацию и визуальную доработку премиальных внедорожников набирает обороты не только в Европе и США, но и в России. Подобные проекты могут способствовать изучению бренда и стимуляции спроса на новые решения. Впрочем, подобные явления отмечаются и у других производителей: например, Toyota также готовит обновление для Corolla Cross, в котором подтверждается акцент на свежем дизайне и расширении возможностей персонализации в сегменте кроссоверов.
В целом, появление Audi SQ9 2027 с доработками от «kelsonik» отражает актуальные запросы рынка: изменение мощности, выразительный дизайн и возможности для индивидуализации. На российском рынке это может привести к росту интереса к премиальным внедорожникам с яркой внешностью и спортивным характером. Важно отметить, что Audi Q9 и SQ9 производятся в Словакии, а их основная аудитория – покупатели, ценящие комфорт, динамику и современные технологии. Такой подход позволяет Audi конкурировать с лидерами сегмента и удерживать внимание требовательных клиентов.
Похожие материалы Ауди, БМВ
-
31.07.2026, 05:41
Автодом Helix 2200 на базе Lada Granta: особенности, цена и спрос в России
Helix 2200 - автодом на платформе Lada Granta, который предлагает автономное жилье для двоих и полный набор бытовых удобств. Несмотря на высокую стоимость и компромиссы по эргономике, модель пользуется ажиотажным спросом на российском рынке.Читать далее
-
31.07.2026, 04:37
Charged Ndara: электроспортбайк с ABS и запасом хода до 100 км выходит в Индонезии
Charged Ndara - свежий пример того, как азиатские производители переходят от простых электроскутеров к полноценным спортбайкам с современными системами безопасности и быстрой зарядкой. Новинка уже вызвала интерес на внутреннем рынке и может изменить расстановку сил в сегменте электромотоциклов.Читать далее
-
31.07.2026, 02:24
70 Mai T800 Set: три камеры, 4K и новые технологии для видеорегистраторов
Видеорегистратор 70 Mai T800 Set с тремя камерами и поддержкой 4K выделяется на фоне конкурентов. В материале - разбор ключевых характеристик, особенностей комплектации и сравнение с T400. Актуально для тех, кто ищет современные решения для безопасности на дороге.Читать далее
-
30.07.2026, 22:51
Ferrari F80 Aperta: тестовый прототип кабриолета замечен на дорогах Италии
Ferrari готовит к выпуску открытую версию гиперкара F80, приуроченную к 80-летию бренда. Прототип уже проходит испытания, а тираж может быть ограничен 399 экземплярами. В чем особенности новинки и как она изменит рынок - в нашем материале.Читать далее
-
30.07.2026, 21:35
Haval M6 на вторичном рынке: что скрывают доступные кроссоверы с небольшим пробегом
Haval M6 быстро набирает популярность среди подержанных кроссоверов благодаря цене и свежему внешнему виду. Однако за привлекательной стоимостью могут скрываться технические нюансы, которые важно учитывать при выборе автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
30.07.2026, 21:12
Toyota RAV4 6 поколения: новые технологии, гибриды и бензин для России
Toyota RAV4 шестого поколения выходит на российский рынок с обновленным дизайном, современными технологиями и бензиновым мотором. Модель предлагает гибридные решения для мирового рынка и классический двигатель для России, что делает ее особенно актуальной в условиях параллельного импорта.Читать далее
-
30.07.2026, 20:58
BMW X2 F39: слабые места и нюансы выбора на вторичном рынке в 2026 году
BMW X2 первого поколения - заметный игрок среди компактных кроссоверов, но возраст машин требует внимательного подхода к покупке. В материале - ключевые технические нюансы, которые помогут избежать ошибок при выборе подержанного X2 в 2026 году.Читать далее
-
30.07.2026, 20:36
BMW сокращает штат в Германии: тысячи рабочих мест под угрозой до 2027 года
BMW запускает масштабную программу оптимизации персонала в Германии, затрагивая административные и исследовательские подразделения. Решение связано с изменениями на мировом рынке и снижением финансовых показателей компании. Важно понять, как это повлияет на отрасль и сотрудников.Читать далее
-
30.07.2026, 20:11
Редкая окраска 1971 Corvette: почему уникальный цвет уступил место стандарту
Владелец одного из самых редких Chevrolet Corvette 1971 года сменил уникальный заводской цвет на более оригинальный. Эта история подчеркивает, как решения владельцев могут повлиять на коллекционную ценность и интерес к классическим автомобилям сегодня.Читать далее
-
30.07.2026, 19:56
Jeland C5: российский дебют кроссовера с китайскими корнями и новым логотипом
Jeland C5 выходит на российский рынок как первый представитель C-семейства марки Jeland. Модель интересна сочетанием знакомых технических решений и локальной сборки, что может повлиять на расстановку сил среди кроссоверов в своем сегменте.Читать далее
Похожие материалы Ауди, БМВ
-
31.07.2026, 05:41
Автодом Helix 2200 на базе Lada Granta: особенности, цена и спрос в России
Helix 2200 - автодом на платформе Lada Granta, который предлагает автономное жилье для двоих и полный набор бытовых удобств. Несмотря на высокую стоимость и компромиссы по эргономике, модель пользуется ажиотажным спросом на российском рынке.Читать далее
-
31.07.2026, 04:37
Charged Ndara: электроспортбайк с ABS и запасом хода до 100 км выходит в Индонезии
Charged Ndara - свежий пример того, как азиатские производители переходят от простых электроскутеров к полноценным спортбайкам с современными системами безопасности и быстрой зарядкой. Новинка уже вызвала интерес на внутреннем рынке и может изменить расстановку сил в сегменте электромотоциклов.Читать далее
-
31.07.2026, 02:24
70 Mai T800 Set: три камеры, 4K и новые технологии для видеорегистраторов
Видеорегистратор 70 Mai T800 Set с тремя камерами и поддержкой 4K выделяется на фоне конкурентов. В материале - разбор ключевых характеристик, особенностей комплектации и сравнение с T400. Актуально для тех, кто ищет современные решения для безопасности на дороге.Читать далее
-
30.07.2026, 22:51
Ferrari F80 Aperta: тестовый прототип кабриолета замечен на дорогах Италии
Ferrari готовит к выпуску открытую версию гиперкара F80, приуроченную к 80-летию бренда. Прототип уже проходит испытания, а тираж может быть ограничен 399 экземплярами. В чем особенности новинки и как она изменит рынок - в нашем материале.Читать далее
-
30.07.2026, 21:35
Haval M6 на вторичном рынке: что скрывают доступные кроссоверы с небольшим пробегом
Haval M6 быстро набирает популярность среди подержанных кроссоверов благодаря цене и свежему внешнему виду. Однако за привлекательной стоимостью могут скрываться технические нюансы, которые важно учитывать при выборе автомобиля именно сейчас.Читать далее
-
30.07.2026, 21:12
Toyota RAV4 6 поколения: новые технологии, гибриды и бензин для России
Toyota RAV4 шестого поколения выходит на российский рынок с обновленным дизайном, современными технологиями и бензиновым мотором. Модель предлагает гибридные решения для мирового рынка и классический двигатель для России, что делает ее особенно актуальной в условиях параллельного импорта.Читать далее
-
30.07.2026, 20:58
BMW X2 F39: слабые места и нюансы выбора на вторичном рынке в 2026 году
BMW X2 первого поколения - заметный игрок среди компактных кроссоверов, но возраст машин требует внимательного подхода к покупке. В материале - ключевые технические нюансы, которые помогут избежать ошибок при выборе подержанного X2 в 2026 году.Читать далее
-
30.07.2026, 20:36
BMW сокращает штат в Германии: тысячи рабочих мест под угрозой до 2027 года
BMW запускает масштабную программу оптимизации персонала в Германии, затрагивая административные и исследовательские подразделения. Решение связано с изменениями на мировом рынке и снижением финансовых показателей компании. Важно понять, как это повлияет на отрасль и сотрудников.Читать далее
-
30.07.2026, 20:11
Редкая окраска 1971 Corvette: почему уникальный цвет уступил место стандарту
Владелец одного из самых редких Chevrolet Corvette 1971 года сменил уникальный заводской цвет на более оригинальный. Эта история подчеркивает, как решения владельцев могут повлиять на коллекционную ценность и интерес к классическим автомобилям сегодня.Читать далее
-
30.07.2026, 19:56
Jeland C5: российский дебют кроссовера с китайскими корнями и новым логотипом
Jeland C5 выходит на российский рынок как первый представитель C-семейства марки Jeland. Модель интересна сочетанием знакомых технических решений и локальной сборки, что может повлиять на расстановку сил среди кроссоверов в своем сегменте.Читать далее