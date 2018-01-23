23 января 2018, 13:31

Audi тестирует A6 в кузове универсал

Фотографы-«шпионы» выследили универсал Audi A6 Avant нового поколения во время прохождения дорожных испытаний. Как ожидается, премьера автомобиля состоится на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года.
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Audi тестирует A6 в кузове универсал Audi A6

Audi A5 Cabrio 3.0 TDI
3 л, 204/3500-4500 л.с
Вариатор Multitronic
0-100 - 7,6 с, 230 км/ч
4626 x 1854 x 1383 мм
На передние колеса
Дизель, 5,2 л на 100 км
Все характеристики
В силовую линейку модели, как ожидается, войдут 4-цилиндровые бензиновые двигатели и 6-цилиндровые дизели. Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация и даже полностью электрическая.

В перечень оснащения нового A6 войдет функция автономного управления. Система будет способна брать на себя управление автомобилем на скоростях до 60 км/ч на автомагистралях и дорогах. Главными конкурентами машины станут BMW 5-Series и Mercedes E-Class.

Дизайн V поколения A6 будет напоминать A4. Над внешностью новинки работал Марк Лихте, ставший шеф-дизайнером бренда в 2014 году. После смены генерации автомобиль окажется на 100 кг легче предшественника, при этом габариты его могут даже вырасти.

Новинки и концепт кары Ауди А6, a 6

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Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Audi показали Ленину, кто «живее всех живых»!
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
psyhofreak
При запуске двигателя падают обороты и глохнет AUDI A6
У меня была такая проблема, решилась заменой воздушного фильтра
Алексей
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Audi тестирует A6 в кузове универсал
{{params_23579}} В силовую линейку модели, как ожидается, войдут 4-цилиндровые бензиновые двигатели и 6-цилиндровые дизели. Чуть позже на рынок выйдет гибридная модификация и даже полностью электрическая.В перечень оснащения нового A6 войдет функция автономного управления. Система будет способна брать на себя управление автомобилем на скоростях до 60 км/ч на автомагистралях и дорогах. Главными конкурентами машины станут BMW 5-Series и Mercedes E-Class.Дизайн V поколения A6 будет напоминать A4. Над внешностью новинки работал Марк Лихте, ставший шеф-дизайнером бренда в 2014 году. После смены генерации автомобиль окажется на 100 кг легче предшественника, при этом габариты его могут даже вырасти.
2018-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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