23 января 2018, 13:31
Audi тестирует A6 в кузове универсал
Фотографы-«шпионы» выследили универсал Audi A6 Avant нового поколения во время прохождения дорожных испытаний. Как ожидается, премьера автомобиля состоится на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года.
|Audi A5 Cabrio 3.0 TDI
|3 л, 204/3500-4500 л.с
|Вариатор Multitronic
|0-100 - 7,6 с, 230 км/ч
|4626 x 1854 x 1383 мм
|На передние колеса
|Дизель, 5,2 л на 100 км
|Все характеристики
В перечень оснащения нового A6 войдет функция автономного управления. Система будет способна брать на себя управление автомобилем на скоростях до 60 км/ч на автомагистралях и дорогах. Главными конкурентами машины станут BMW 5-Series и Mercedes E-Class.
Дизайн V поколения A6 будет напоминать A4. Над внешностью новинки работал Марк Лихте, ставший шеф-дизайнером бренда в 2014 году. После смены генерации автомобиль окажется на 100 кг легче предшественника, при этом габариты его могут даже вырасти.
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03.12.2016, 20:55
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21.11.2016, 18:33
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
нужное дело! да еще с призами! думаю амех порадовал данный тестдрайв
У меня была такая проблема, решилась заменой воздушного фильтра
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