Audi тестирует кроссовер Q8
Автомобиль получил некоторые схожие черты с концепт-карами Audi Q8 и Audi Q8 sport. Подробности технического оснащения пока держатся в тайне, но есть основания предполагать, что модель в топовой комплектации будет приводиться в движение 6-литровым двигателем W12. Точно такой же агрегат устанавливается на Bentley Bentayga.
По предварительным данным, моторная гамма модели также будет включать бензиновые и дизельные двигатели на шесть и восемь цилиндров. Ими будут оснащаться базовые модификации.
Уже известно, что салон премиум-кроссовера получил полностью цифровую панель, которой оснащается седан Audi А8. Все это позволяет прогнозировать, что стоимость автомобиля превысит отметку в 100 000 долларов.
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