Редкий Audi TT 3.2 Quattro с малым пробегом: выгодная находка или переоцененный спорткар

2 декабря 2025, 17:41
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года за 1,3 млн рублей: стоит ли своих денег
Audi TT 3.2 Quattro 2005 года с V6 и S Line вызывает споры о цене. Модель выделяется малым пробегом и богатой комплектацией. В статье рассматриваются плюсы и минусы предложения. Сравниваем с конкурентами и оцениваем перспективы покупки. Решение за вами.
На рынке появился интересный экземпляр — Audi TT 3.2 Quattro 2005 года выпуска с редким для этой модели V6 и спортивным пакетом S Line. Продавец просит за автомобиль 1,3 миллиона рублей, что сразу же вызывает вопросы: оправдана такая цена?
Автомобиль сохранил стильный и свежий вид, чему способствует сочетание оттенков серого кузова со светлым салоном. Удивительно малый для двадцатилетней машины пробег — всего около 105 тысяч километров — говорит в её пользу. Продавец утверждает, что автомобиль не попадал в серьёзные аварии и имеет чистую историю. Внешние признаки возраста присутствуют, но они незначительны: это мелкие сколы на кузове, следы на дисках и естественный износ кожи на сиденьях.
Главной причиной интереса к этой модели является её силовая установка. Под капотом скрывается атмосферный 3,2-литровый двигатель VR6, чьи 247 лошадиных сил передаются на все колёса через роботизированную коробку DSG. Эта комбинация гарантирует яркие эмоции от вождения, хотя любители механических коробок могут остаться к ней равнодушны.
Машина предлагается в богатой комплектации, включающей спортивный обвес, премиальную аудиосистему, климат-контроль и другие опции, повышающие комфорт. Интерьер и подкапотное пространство выглядят аккуратно, что наводит на мысль о бережной эксплуатации. Однако перед покупкой стоит позаботиться о независимой проверке, так как детали технического состояния продавцом не раскрываются.
Цена в 1,3 миллиона рублей делает этот TT участником сложной конкурентной борьбы. За аналогичные деньги можно приобрести более статусный или не менее драйверский автомобиль с пробегом, например, Porsche Boxster или Nissan 350Z. Эта высокая конкуренция, вероятно, и является причиной, по которой объявление остаётся без внимания уже несколько недель.
В итоге, этот Audi TT — особенный автомобиль для тех, кто ищет характерный спорткар с уникальным двигателем. Вопрос о целесообразности покупки сводится к личному желанию обладать именно такой моделью, учитывая наличие сильных альтернатив. Небольшой торг мог бы сделать это редкое предложение более привлекательным для будущего владельца.
Похожие материалы Ауди
-
06.11.2025, 14:16
Audi TT 2027 возвращается в цифровой мир с чертами концепта Audi C
Audi готовит возвращение культовой TT в необычном формате. Модель вдохновлена концептами прошлых лет. Дизайн сочетает классику и современные тренды. Ожидается множество сюрпризов для фанатов марки. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
14.09.2025, 11:09
Мюнхенский автосалон 2025 показал будущее: от мини-Гелика до преемника Audi TT
Мюнхенская выставка удивила громкими премьерами. Немецкие гиганты показали свое будущее. Китайские бренды готовят серьезную конкуренцию. Расскажем о самых ярких дебютах масштабного автосалона. Читать далее
-
20.03.2024, 00:17
Несколько моделей концерна Volkswagen стали жертвами новых правил кибербезопасности в Европе
Новые правила ЕС по кибербезопасности в новых автомобилях вынуждают автопроизводителей отказываться от некоторых моделей. Сократить ассортимент оказалось дешевле и проще, чем обновлять весь модельный ряд. Имена первых жертв уже известны.Читать далее
-
23.11.2023, 17:36
С конвейера сошла последняя Audi TT
Компания Audi официально попрощалась с легендарной моделью Tourist Trophy или ТТ. За четверть века с конвейера сошло более 650 тысяч экземпляров. Последним стал полноприводный Audi TTS c 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 320 сил.Читать далее
-
06.09.2021, 10:52
9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
Американский и европейский рынки дразнят и манят российских автолюбителей своими моделями и ценами. Давайте посмотрим на лучшие полноприводные спорткары, которые, между прочим, в США стоят на вторичном рынке до 30000 долларов (2 млн рублей).Читать далее
-
29.05.2021, 13:17
ТОП-10 самых быстрых автомобилей мощностью менее 300 лошадиных сил
Несколько десятилетий назад 300 «лошадей» были нереальной мечтой многих автолюбителей. Этими показателями хвастались своим друзьям и знакомым. Но со временем двигатели стали более эффективными, изменились и стандарты.Читать далее
-
28.01.2020, 17:02
Названы модели, которые ушли из России в 2019 году
В прошлом году на российском рынке появилось много новых моделей. Но были и потери. Расскажем об автомобилях, которые покинули нашу страну или лишились ряда комплектаций.Читать далее
-
16.06.2019, 12:18
Как выбирали имена для легендарных моделей
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, откуда взялось имя Camaro или почему спорткар Porsche назвали «911»? Выбрать название для новой модели – задача ответственная и непростая. В автомобильных компаниях этим занимаются специальные подразделения.Читать далее
-
30.04.2019, 00:02
Audi TT и R8 больше не продают в России
Компания Audi вывела с российского рынка сразу две модели – спорткар Audi TT и суперкар Audi R8. Причиной такого шага стал низкий интерес к автомобилям со стороны покупателей. Читать далее
-
22.05.2018, 19:42
Делись авто: 5 лучших машин для каршеринга
В России сервисы краткосрочного проката все больше набирают популярность. Жителям мегаполисов уже недостаточно просто брать в аренду бюджетник для поездок из одного района в другой. Теперь им подавай загородные и междугородние маршруты на комфортных автомобилях.Читать далее
Похожие материалы Ауди
-
06.11.2025, 14:16
Audi TT 2027 возвращается в цифровой мир с чертами концепта Audi C
Audi готовит возвращение культовой TT в необычном формате. Модель вдохновлена концептами прошлых лет. Дизайн сочетает классику и современные тренды. Ожидается множество сюрпризов для фанатов марки. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
14.09.2025, 11:09
Мюнхенский автосалон 2025 показал будущее: от мини-Гелика до преемника Audi TT
Мюнхенская выставка удивила громкими премьерами. Немецкие гиганты показали свое будущее. Китайские бренды готовят серьезную конкуренцию. Расскажем о самых ярких дебютах масштабного автосалона. Читать далее
-
20.03.2024, 00:17
Несколько моделей концерна Volkswagen стали жертвами новых правил кибербезопасности в Европе
Новые правила ЕС по кибербезопасности в новых автомобилях вынуждают автопроизводителей отказываться от некоторых моделей. Сократить ассортимент оказалось дешевле и проще, чем обновлять весь модельный ряд. Имена первых жертв уже известны.Читать далее
-
23.11.2023, 17:36
С конвейера сошла последняя Audi TT
Компания Audi официально попрощалась с легендарной моделью Tourist Trophy или ТТ. За четверть века с конвейера сошло более 650 тысяч экземпляров. Последним стал полноприводный Audi TTS c 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 320 сил.Читать далее
-
06.09.2021, 10:52
9 лучших полноприводных спортивных автомобилей
Американский и европейский рынки дразнят и манят российских автолюбителей своими моделями и ценами. Давайте посмотрим на лучшие полноприводные спорткары, которые, между прочим, в США стоят на вторичном рынке до 30000 долларов (2 млн рублей).Читать далее
-
29.05.2021, 13:17
ТОП-10 самых быстрых автомобилей мощностью менее 300 лошадиных сил
Несколько десятилетий назад 300 «лошадей» были нереальной мечтой многих автолюбителей. Этими показателями хвастались своим друзьям и знакомым. Но со временем двигатели стали более эффективными, изменились и стандарты.Читать далее
-
28.01.2020, 17:02
Названы модели, которые ушли из России в 2019 году
В прошлом году на российском рынке появилось много новых моделей. Но были и потери. Расскажем об автомобилях, которые покинули нашу страну или лишились ряда комплектаций.Читать далее
-
16.06.2019, 12:18
Как выбирали имена для легендарных моделей
Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, откуда взялось имя Camaro или почему спорткар Porsche назвали «911»? Выбрать название для новой модели – задача ответственная и непростая. В автомобильных компаниях этим занимаются специальные подразделения.Читать далее
-
30.04.2019, 00:02
Audi TT и R8 больше не продают в России
Компания Audi вывела с российского рынка сразу две модели – спорткар Audi TT и суперкар Audi R8. Причиной такого шага стал низкий интерес к автомобилям со стороны покупателей. Читать далее
-
22.05.2018, 19:42
Делись авто: 5 лучших машин для каршеринга
В России сервисы краткосрочного проката все больше набирают популярность. Жителям мегаполисов уже недостаточно просто брать в аренду бюджетник для поездок из одного района в другой. Теперь им подавай загородные и междугородние маршруты на комфортных автомобилях.Читать далее
- 4 170 000 РAudi TT 2018 в Москве
- 3 999 999 РAudi TT 2015 в Москве
- 2 847 000 РAudi TT 2012 в Москве
- 2 790 000 РAudi TT RS 2011 в Москве
- 3 250 000 РAudi TT 2016 в Москве
- 3 447 000 РAudi TT 2016 в Москве
- 4 560 000 РAudi TT 2015 в Москве
- 3 300 000 РAudi TT 2016 в Москве
- 2 797 000 РAudi TT 2015 в Москве
- 3 477 000 РAudi TT 2015 в Москве