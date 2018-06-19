19 июня 2018, 15:25

Audi возглавил Брэм Шот, пока временно

Временно исполняющим обязанности директора Audi назначен Брэм Шот (слева на фото ниже), ранее возглавлявший подразделение компании по продажам и маркетингу. Он будет заменять арестованного вчера по делу о «дизельгейте» руководителя Audi Руперта Штадлера.
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Audi возглавил Брэм Шот, пока временно Audi
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Суд Германии по запросу прокуратуры арестовал главу компании Audi Руперта Штадлера в связи с выдвинутыми против ...
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Наблюдательный совет Volkswagen Group на экстренном заседании обсудил ситуацию с арестом главы компании Руперта Штадлера и назначил на его место Брэма Шота. По информации инсайдеров, заседание продолжалось 6 часов, но окончательного решения по дальнейшей судьбе Руперта Штадлера принято не было. Он пока официально не уволен и не отстранен от своих обязанностей, а по информации портала Autocar, отправлен в отпуск. Но вполне вероятно, что Брэм Шот, в конце концов, возглавит Audi на постоянной основе.

Напомним, 55-летний Руперт Штадлер был арестован вчера по запросу прокуратуры. В настоящее время он дает показания по делу о фальсификациях с данными по выбросам дизельных двигателей. Господин Штадлер занимает руководящие должности в Audi, начиная с 2007 года. Поэтому, по версии следствия, не мог не знать об истинном положении дел в компании. Прокуратура настояла на аресте подозреваемого топ-менеджера, поскольку опасалась, что он мог попытаться уничтожить важные улики. 

Брэм Шот родился в 1961 году в Нидерландах. До 2011 года он отвечал за стратегические проекты по продажам в итальянском подразделении Mercedes, а в 2012 году перешел в концерн Volkswagen. С сентября 2017 года возглавлял подразделение Audi по продажам и маркетингу. Господин Шот никак не связан с дизельным скандалом, поэтому может стать основным претендентом на пост главы Audi.
Top Manager Ауди
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Audi возглавил Брэм Шот, пока временно
{{material_123635}}Наблюдательный совет Volkswagen Group на экстренном заседании обсудил ситуацию с арестом главы компании Руперта Штадлера и назначил на его место Брэма Шота. По информации инсайдеров, заседание продолжалось 6 часов, но окончательного решения по дальнейшей судьбе Руперта Штадлера принято не было. Он пока официально не уволен и не отстранен от своих обязанностей, а по информации портала Autocar, отправлен в отпуск. Но вполне вероятно, что Брэм Шот, в конце концов, возглавит Audi на постоянной основе.Напомним, 55-летний Руперт Штадлер был арестован вчера по запросу прокуратуры. В настоящее время он дает показания по делу о фальсификациях с данными по выбросам дизельных двигателей. Господин Штадлер занимает руководящие должности в Audi, начиная с 2007 года. Поэтому, по версии следствия, не мог не знать об истинном положении дел в компании. Прокуратура настояла на аресте подозреваемого топ-менеджера, поскольку опасалась, что он мог попытаться уничтожить важные улики. Брэм Шот родился в 1961 году в Нидерландах. До 2011 года он отвечал за стратегические проекты по продажам в итальянском подразделении Mercedes, а в 2012 году перешел в концерн Volkswagen. С сентября 2017 года возглавлял подразделение Audi по продажам и маркетингу. Господин Шот никак не связан с дизельным скандалом, поэтому может стать основным претендентом на пост главы Audi.
2018-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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