19 июня 2018, 15:25
Audi возглавил Брэм Шот, пока временно
Временно исполняющим обязанности директора Audi назначен Брэм Шот (слева на фото ниже), ранее возглавлявший подразделение компании по продажам и маркетингу. Он будет заменять арестованного вчера по делу о «дизельгейте» руководителя Audi Руперта Штадлера.
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Суд Германии по запросу прокуратуры арестовал главу компании Audi Руперта Штадлера в связи с выдвинутыми против ...Читать далее
Напомним, 55-летний Руперт Штадлер был арестован вчера по запросу прокуратуры. В настоящее время он дает показания по делу о фальсификациях с данными по выбросам дизельных двигателей. Господин Штадлер занимает руководящие должности в Audi, начиная с 2007 года. Поэтому, по версии следствия, не мог не знать об истинном положении дел в компании. Прокуратура настояла на аресте подозреваемого топ-менеджера, поскольку опасалась, что он мог попытаться уничтожить важные улики.
Брэм Шот родился в 1961 году в Нидерландах. До 2011 года он отвечал за стратегические проекты по продажам в итальянском подразделении Mercedes, а в 2012 году перешел в концерн Volkswagen. С сентября 2017 года возглавлял подразделение Audi по продажам и маркетингу. Господин Шот никак не связан с дизельным скандалом, поэтому может стать основным претендентом на пост главы Audi.
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