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18 февраля 2020, 00:40

Audi выпустила лимитированную «бронзовую» серию RS 4 Avant

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Фото: motor.ru
Компания Audi выпустила лимитированную серию RS 4 Avant. Коллекция Bronze Edition будет доступна только в количестве 25 экземпляров и только для авторынка Великобритании.
Audi выпустила лимитированную бронзовую серию RS 4 Avant

Фото: motor.ru

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Audi RS 4 Avant Bronze Edition в первую очередь будет отличаться по окрасу кузова — Vesuvius Grey. Внешний декор черного цвета, бронзовые 20-дюймовые фрезерованные диски и патрубки выхлопной системы, расположенные по краям, также выдадут в облике немца лимитированную версию. Вдобавок, у RS 4 Avant Bronze Edition имеются матричные фары.

«Бронзовая» спецверсия отличается внутренним убранством. При отделке салона дизайнеры использовали нить бронзового цвета, а кожаных элементов здесь больше, чем на обычной RS 4 Avant. Интерьер украшает фоновая LED-подсветка, которую можно настроить через систему мультимедиа MMI. У Audi RS 4 Avant Bronze Edition установлена 755-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen с 19 динамиками. Кроме прочих приятных моментов, водителя и пассажиров порадуют сидения с массажем и беспроводная зарядка для смартфонов. Лимитированная версия универсала идёт в комплекте с бесключевым доступом, функцией открытия багажника без рук и системой кругового обзора.

Под капотом Audi RS 4 Avant Bronze Edition 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями, он обладает мощностью 450 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатой АКПП. До первой «сотни» универсал разгоняется за 4,1 секунды. Модель будет продаваться в Великобритании за 82 395 фунтов стерлингов (6,8 млн рублей).

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Audi выпустила лимитированную «бронзовую» серию RS 4 Avant
{{material_128732}}Audi RS 4 Avant Bronze Edition в первую очередь будет отличаться по окрасу кузова — Vesuvius Grey. Внешний декор черного цвета, бронзовые 20-дюймовые фрезерованные диски и патрубки выхлопной системы, расположенные по краям, также выдадут в облике немца лимитированную версию. Вдобавок, у RS 4 Avant Bronze Edition имеются матричные фары.«Бронзовая» спецверсия отличается внутренним убранством. При отделке салона дизайнеры использовали нить бронзового цвета, а кожаных элементов здесь больше, чем на обычной RS 4 Avant. Интерьер украшает фоновая LED-подсветка, которую можно настроить через систему мультимедиа MMI. У Audi RS 4 Avant Bronze Edition установлена 755-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen с 19 динамиками. Кроме прочих приятных моментов, водителя и пассажиров порадуют сидения с массажем и беспроводная зарядка для смартфонов. Лимитированная версия универсала идёт в комплекте с бесключевым доступом, функцией открытия багажника без рук и системой кругового обзора.Под капотом Audi RS 4 Avant Bronze Edition 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями, он обладает мощностью 450 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатой АКПП. До первой «сотни» универсал разгоняется за 4,1 секунды. Модель будет продаваться в Великобритании за 82 395 фунтов стерлингов (6,8 млн рублей).
2020-02-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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