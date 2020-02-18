18 февраля 2020, 00:40
Audi выпустила лимитированную «бронзовую» серию RS 4 Avant
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Фото: motor.ru
Компания Audi выпустила лимитированную серию RS 4 Avant. Коллекция Bronze Edition будет доступна только в количестве 25 экземпляров и только для авторынка Великобритании.
Фото: motor.ru
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«Бронзовая» спецверсия отличается внутренним убранством. При отделке салона дизайнеры использовали нить бронзового цвета, а кожаных элементов здесь больше, чем на обычной RS 4 Avant. Интерьер украшает фоновая LED-подсветка, которую можно настроить через систему мультимедиа MMI. У Audi RS 4 Avant Bronze Edition установлена 755-ваттная аудиосистема Bang & Olufsen с 19 динамиками. Кроме прочих приятных моментов, водителя и пассажиров порадуют сидения с массажем и беспроводная зарядка для смартфонов. Лимитированная версия универсала идёт в комплекте с бесключевым доступом, функцией открытия багажника без рук и системой кругового обзора.
Под капотом Audi RS 4 Avant Bronze Edition 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями, он обладает мощностью 450 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатой АКПП. До первой «сотни» универсал разгоняется за 4,1 секунды. Модель будет продаваться в Великобритании за 82 395 фунтов стерлингов (6,8 млн рублей).
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