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21 августа 2019, 10:01

Audi выпустила «заряженный» универсал Audi RS6 Avant

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Компания Audi представила спортивную RS-версию универсала A6. Автомобиль оснащен модернизированным 4,0-литровым битурбомотором V8 TFSI, отдача которого увеличилась до 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.
Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant

 

Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant

 

Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant

 

Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant

 

Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant

 

Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant

 

Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant

 

Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant

 

Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant

 

Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant
Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant
Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant
Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant
Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant
Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant
Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant
Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant
Audi выпустила заряженный универсал Audi RS6 Avant
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Публичный дебют мощного универсала Audi RS6 Avant состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль – один из культовых представителей линейки RS, которая в этом году отмечает 25-летний юбилей. Интересно, что седаны Audi RS6 не смогли завоевать такую же популярность и были сняты с производства еще в 2010 году.

Внешне новый Audi RS6 Avant имеет все атрибуты спортивного автомобиля: массивные воздухозаборники по бокам от радиаторной решетки, два внушительных патрубка выпускной системы, черный диффузор с хромированной отделкой, большие колеса и красные тормозные суппорты. В салоне – спортивные сиденья, RS-графика цифровой панели приборов, усеченный снизу руль и фирменный декор.

Под капотом трудится битурбо V8 4.0 TSFI, который выдает 600 л.с. и 800 Нм вместо 560 л.с. и 700 Нм у предшественника. Трансмиссия: 8-ступенчатый «автомат» Tiptronic и система постоянного полного привода quattro. С места до «сотни» новинка разгоняется за 3,6 секунды, на 0,3 секунды быстрее универсала предыдущего поколения. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч. С опциональным пакетом Dynamic максимальная скорость RS6 Avant увеличивается до 280 км/ч, а с пакетом Dynamic Package Plus – до 305 км/ч.

В список базового оснащения впервые вошла адаптивная пневмоподвеска со спортивными настройками. Стандартно дорожный просвет универсала RS6 на 20 мм меньше, чем у «гражданского» A6 Avant, сообщает издание SpeedMe.Ru. На скорости от 120 км/ч и выше он автоматически уменьшается еще на 10 мм. Но при необходимости клиренс можно и увеличить – максимум на 20 мм. Штатно RS6 Avant оснащается активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси. Электронноуправляемые амортизаторы Dynamic Ride Control доступны в качестве опции. Продажи в Европе начнутся сразу после сентябрьской премьеры во Франкфурте. До России и США новинка доберется ближе к весне 2020 года.

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Новый Audi RS6 получит мотор Lamborghini Urus
чутырёх целиндровый V8 это как?) )
Александр
Audi RS6 «хвастает» преимуществом
Прикольно! Универсал с начинкой спорткара, это как реактивный автобус. Доставит ваш холодильник на дачу в рекордно короткие сроки, если выживет на российских ухабах, что весьма сомнительно.
Дмитрий
Audi RS6
Обманутые ожидания Думал мощности много. Оказалось – очень много (таковы первые впечатления) . Машина мне досталось уже с чип - тюнингом, перенастроенной на режим без катализаторов, с фильтрами нулевого сопротивления. Фильтры обслуживаемые (моются и заправляются специальным маслом) . Ограничение по ...
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Audi выпустила «заряженный» универсал Audi RS6 Avant
{{material_123050}}Публичный дебют мощного универсала Audi RS6 Avant состоится в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Автомобиль – один из культовых представителей линейки RS, которая в этом году отмечает 25-летний юбилей. Интересно, что седаны Audi RS6 не смогли завоевать такую же популярность и были сняты с производства еще в 2010 году.Внешне новый Audi RS6 Avant имеет все атрибуты спортивного автомобиля: массивные воздухозаборники по бокам от радиаторной решетки, два внушительных патрубка выпускной системы, черный диффузор с хромированной отделкой, большие колеса и красные тормозные суппорты. В салоне – спортивные сиденья, RS-графика цифровой панели приборов, усеченный снизу руль и фирменный декор.Под капотом трудится битурбо V8 4.0 TSFI, который выдает 600 л.с. и 800 Нм вместо 560 л.с. и 700 Нм у предшественника. Трансмиссия: 8-ступенчатый «автомат» Tiptronic и система постоянного полного привода quattro. С места до «сотни» новинка разгоняется за 3,6 секунды, на 0,3 секунды быстрее универсала предыдущего поколения. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч. С опциональным пакетом Dynamic максимальная скорость RS6 Avant увеличивается до 280 км/ч, а с пакетом Dynamic Package Plus – до 305 км/ч.В список базового оснащения впервые вошла адаптивная пневмоподвеска со спортивными настройками. Стандартно дорожный просвет универсала RS6 на 20 мм меньше, чем у «гражданского» A6 Avant, сообщает издание SpeedMe.Ru. На скорости от 120 км/ч и выше он автоматически уменьшается еще на 10 мм. Но при необходимости клиренс можно и увеличить – максимум на 20 мм. Штатно RS6 Avant оснащается активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси. Электронноуправляемые амортизаторы Dynamic Ride Control доступны в качестве опции. Продажи в Европе начнутся сразу после сентябрьской премьеры во Франкфурте. До России и США новинка доберется ближе к весне 2020 года.
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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