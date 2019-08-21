21 августа 2019, 10:01
Audi выпустила «заряженный» универсал Audi RS6 Avant
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Компания Audi представила спортивную RS-версию универсала A6. Автомобиль оснащен модернизированным 4,0-литровым битурбомотором V8 TFSI, отдача которого увеличилась до 600 лошадиных сил и 800 Нм крутящего момента.
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Внешне новый Audi RS6 Avant имеет все атрибуты спортивного автомобиля: массивные воздухозаборники по бокам от радиаторной решетки, два внушительных патрубка выпускной системы, черный диффузор с хромированной отделкой, большие колеса и красные тормозные суппорты. В салоне – спортивные сиденья, RS-графика цифровой панели приборов, усеченный снизу руль и фирменный декор.
Под капотом трудится битурбо V8 4.0 TSFI, который выдает 600 л.с. и 800 Нм вместо 560 л.с. и 700 Нм у предшественника. Трансмиссия: 8-ступенчатый «автомат» Tiptronic и система постоянного полного привода quattro. С места до «сотни» новинка разгоняется за 3,6 секунды, на 0,3 секунды быстрее универсала предыдущего поколения. Максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 250 км/ч. С опциональным пакетом Dynamic максимальная скорость RS6 Avant увеличивается до 280 км/ч, а с пакетом Dynamic Package Plus – до 305 км/ч.
В список базового оснащения впервые вошла адаптивная пневмоподвеска со спортивными настройками. Стандартно дорожный просвет универсала RS6 на 20 мм меньше, чем у «гражданского» A6 Avant, сообщает издание SpeedMe.Ru. На скорости от 120 км/ч и выше он автоматически уменьшается еще на 10 мм. Но при необходимости клиренс можно и увеличить – максимум на 20 мм. Штатно RS6 Avant оснащается активным задним дифференциалом и полноуправляемым шасси. Электронноуправляемые амортизаторы Dynamic Ride Control доступны в качестве опции. Продажи в Европе начнутся сразу после сентябрьской премьеры во Франкфурте. До России и США новинка доберется ближе к весне 2020 года.
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