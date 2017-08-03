Audi выпустит большой спортивный кроссовер
По предварительным данным, Audi RS Q8 получит 4-литровый бензиновым твин-турбо агрегат V8 от Porsche Panamera Turbo второго поколения. Мотор сможет генерировать около 600 л. с. В качестве трансмиссии выступит автоматическая коробка передач. Привод – полный.
Не исключено, что немцы выпустят и модификацию внедорожника с гибридной установкой. В ее состав войдут 3-литровый бензиновый агрегат V6 с двумя турбинами и электромотор. Суммарная отдача составит 476 сил. К слову, аналогичная установка находилась под капотом прототипа Q8 Sport, который дебютировал на Женевском автосалоне в марте 2017 года.
Серийное производство нового вседорожника Audi Q8 начнется в следующем году на заводе в Братиславе, где сейчас выпускается Q7 второго поколения. На мировом рынке новинка составит конкуренцию BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe.
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