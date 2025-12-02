Немецкий гигант готовит камбэк? Audi защитила свои права в России на 10 лет

2 декабря 2025, 09:07
Audi зарегистрировала в России три товарных знака
Немецкий автоконцерн сделал важный шаг. Компания Audi получила права на знаки. Это касается не только автомобилей. Что это значит для российского рынка? Узнайте подробности в нашем материале.
Немецкий автопроизводитель Audi, несмотря на официальное отсутствие на российском рынке, предпринял шаги по защите своей интеллектуальной собственности в стране. Как сообщает «Российская Газета», компания успешно завершила процедуру регистрации сразу трех своих товарных знаков, что подтверждается данными из открытой базы Роспатента. Этот шаг вызвал оживленные дискуссии среди экспертов и автолюбителей, породив волну предположений о возможном будущем бренда в России.
Согласно опубликованным документам, заявка на регистрацию основного бренда «Audi» была направлена в патентное ведомство еще в феврале 2025 года. Положительное решение было вынесено 1 декабря, а срок действия исключительных прав на товарный знак установлен до июля 2035 года. В качестве правообладателя, как и ожидалось, выступает материнский концерн Audi AG с юридическим адресом в немецком Ингольштадте. Таким образом, компания закрепила за собой право на использование своего имени на ближайшее десятилетие.
Интерес представляет не только сам факт регистрации, но и ее масштаб. Права на бренд «Audi» распространяются на внушительный перечень классов международной классификации товаров и услуг. Помимо очевидной категории, включающей автомобили и запчасти, регистрация охватывает масла, смазочные материалы, различные электронные устройства. Более того, немецкий концерн защитил свое имя и в категориях, связанных с производством одежды, обуви, разнообразных аксессуаров и даже игрушек. Это стандартная практика для крупных брендов, стремящихся полностью контролировать использование своего имени и логотипа, предотвращая появление контрафактной продукции.
Помимо основного наименования, юридическую защиту в России получили и два хорошо известных суббренда - Allroad и Sportback. Эти обозначения, которые компания использует для своих универсалов повышенной проходимости и моделей с покатой линией крыши, также были зарегистрированы. Оба знака относятся к 12-му классу МКТУ, который охватывает транспортные средства, их компоненты и агрегаты, а также любую технику, предназначенную для перемещения по земле, воде или воздуху. Это говорит о намерении Audi защитить не просто общее имя, а конкретные и коммерчески успешные модельные линейки.
Конечно, сам по себе этот юридический шаг не является прямым доказательством скорого возвращения марки на российский рынок. Многие международные корпорации продолжают поддерживать свои патентные портфели в разных странах мира вне зависимости от текущей операционной деятельности. Это позволяет сохранить контроль над брендом и избежать его несанкционированного использования третьими лицами. Однако на фоне практически полного ухода европейских автопроизводителей такое действие со стороны Audi выглядит как минимум символичным. Компания явно не собирается полностью вычеркивать Россию из своих долгосрочных планов и сохраняет юридический плацдарм для возможного возвращения в будущем, когда экономическая и политическая ситуация изменится.
