Немецкий гигант готовит камбэк? Audi защитила свои права в России на 10 лет

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 09:07

Audi зарегистрировала в России три товарных знака

Audi зарегистрировала в России три товарных знака

Немецкий гигант готовит камбэк? Audi защитила свои права в России на 10 лет

Audi зарегистрировала в России три товарных знака

Немецкий автоконцерн сделал важный шаг. Компания Audi получила права на знаки. Это касается не только автомобилей. Что это значит для российского рынка? Узнайте подробности в нашем материале.

Немецкий автоконцерн сделал важный шаг. Компания Audi получила права на знаки. Это касается не только автомобилей. Что это значит для российского рынка? Узнайте подробности в нашем материале.

Немецкий автопроизводитель Audi, несмотря на официальное отсутствие на российском рынке, предпринял шаги по защите своей интеллектуальной собственности в стране. Как сообщает «Российская Газета», компания успешно завершила процедуру регистрации сразу трех своих товарных знаков, что подтверждается данными из открытой базы Роспатента. Этот шаг вызвал оживленные дискуссии среди экспертов и автолюбителей, породив волну предположений о возможном будущем бренда в России.

Согласно опубликованным документам, заявка на регистрацию основного бренда «Audi» была направлена в патентное ведомство еще в феврале 2025 года. Положительное решение было вынесено 1 декабря, а срок действия исключительных прав на товарный знак установлен до июля 2035 года. В качестве правообладателя, как и ожидалось, выступает материнский концерн Audi AG с юридическим адресом в немецком Ингольштадте. Таким образом, компания закрепила за собой право на использование своего имени на ближайшее десятилетие.

Интерес представляет не только сам факт регистрации, но и ее масштаб. Права на бренд «Audi» распространяются на внушительный перечень классов международной классификации товаров и услуг. Помимо очевидной категории, включающей автомобили и запчасти, регистрация охватывает масла, смазочные материалы, различные электронные устройства. Более того, немецкий концерн защитил свое имя и в категориях, связанных с производством одежды, обуви, разнообразных аксессуаров и даже игрушек. Это стандартная практика для крупных брендов, стремящихся полностью контролировать использование своего имени и логотипа, предотвращая появление контрафактной продукции.

Помимо основного наименования, юридическую защиту в России получили и два хорошо известных суббренда - Allroad и Sportback. Эти обозначения, которые компания использует для своих универсалов повышенной проходимости и моделей с покатой линией крыши, также были зарегистрированы. Оба знака относятся к 12-му классу МКТУ, который охватывает транспортные средства, их компоненты и агрегаты, а также любую технику, предназначенную для перемещения по земле, воде или воздуху. Это говорит о намерении Audi защитить не просто общее имя, а конкретные и коммерчески успешные модельные линейки.

Конечно, сам по себе этот юридический шаг не является прямым доказательством скорого возвращения марки на российский рынок. Многие международные корпорации продолжают поддерживать свои патентные портфели в разных странах мира вне зависимости от текущей операционной деятельности. Это позволяет сохранить контроль над брендом и избежать его несанкционированного использования третьими лицами. Однако на фоне практически полного ухода европейских автопроизводителей такое действие со стороны Audi выглядит как минимум символичным. Компания явно не собирается полностью вычеркивать Россию из своих долгосрочных планов и сохраняет юридический плацдарм для возможного возвращения в будущем, когда экономическая и политическая ситуация изменится.

Упомянутые марки: Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ауди

Похожие материалы Ауди

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Магнитогорск Иркутск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться