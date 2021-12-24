Аукционы красивых номеров появятся еще не скоро: почему?
Постановление правительства пока не одобрено кабинетом министров и в ближайшее время одобрено не будет. В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что документ пока находится «на межведомственном согласовании». В региональных главках ГИБДД также не получали никаких распоряжений на этот счет. В Минцифры на официальный запрос журналистов не ответили.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин уверен, что в ближайшее время с продажей красивых номеров ничего не изменится, поскольку сейчас все всех устраивает: «Вполне допускаю, что в некоторых кругах есть определенная заинтересованность, в том числе и финансовая, в сохранении нынешнего порядка нелегальной продажи блатных номеров».
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