Вслед за AITO M8: грузовой беспилотник Aurora прошел 440 тысяч миль и готов конкурировать с человеком

Aurora Innovation запускает новое поколение автономных грузовиков для США

Aurora Innovation выводит на рынок США второе поколение автономных грузовиков с ресурсом эксплуатации до миллиона миль. Новая аппаратная платформа и интеграция с производственными партнерами могут изменить подход к коммерческим перевозкам.

Aurora Innovation выводит на рынок США второе поколение автономных грузовиков с ресурсом эксплуатации до миллиона миль. Новая аппаратная платформа и интеграция с производственными партнерами могут изменить подход к коммерческим перевозкам.

Внедрение второго поколения автономных грузовиков Aurora Innovation может стать одним из ключевых событий на рынке коммерческих перевозок в США, что особенно актуально на фоне растущего интереса к беспилотным решениям в логистике.

Новые фуры построены на базе International LT Series 8 класса и оснащены обновленным комплексом Aurora Driver. Эта система включает в себя датчики, вычислительный модуль и программное обеспечение, позволяющее грузовику двигаться по маршруту без участия водителя. По информации Aurora Innovation, ресурс машин рассчитан на миллион миль, что эквивалентно примерно 1,6 миллионам километров. Такой показатель может снизить затраты при эксплуатации и обновлении автопарка.

Компания уже тестирует новые грузовики на коммерческих маршрутах в южных штатах США, где расширяется сеть перевозок без водителя. Сейчас автономные фуры Aurora обслуживают около десяти маршрутов.

Эксперты отмечают, что переход на обновленную платформу Aurora Driver может стать обязательным шагом для всей области. Система была разработана с учетом длительной эксплуатации и необходимости быстрого масштабирования. Это позволяет снизить затраты при расширении парка и увеличении количества клиентов. К концу июня автономные грузовики Aurora уже преодолели почти 440 тысяч миль по дорогам общего пользования без водителя за рулем.

Массовое внедрение автономных грузовиков Aurora может ускорить переход логистики на беспилотные технологии. Для российских перевозчиков и автолюбителей эта тенденция интересна с точки зрения перспектив развития аналогичных решений на отечественном рынке. В США уже создана инфраструктура для поддержки беспилотных перевозок, а опыт Aurora может стать ориентиром для других стран.

Для увеличения объемов производства «Аврора» сотрудничает с партнером Roush, который помогает готовить технику для новых задач. Подобные технологии постепенно появляются и в других сегментах: например, разработка автопилотов для гибридов и электрокаров — эксперты считают это новым этапом для рынка умных автомобилей .