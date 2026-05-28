Обновленный Aurus Senat выходит на рынок и меняет подход к комфорту

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 14:57

Aurus готовит премьеру: новые Senat и Senat Long покажут на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме 2026 года бренд Aurus впервые официально представит обновленные версии своих флагманских седанов. Модернизация затронула не только внешний вид, но и ключевые технические решения. Почему эти перемены важны для российского рынка и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о скорой премьере обновленных Aurus Senat и Aurus Senat Long на ПМЭФ-2026 - не просто очередной анонс. Это сигнал о том, что отечественный автопром продолжает двигаться вперед, несмотря на все сложности последних лет. Новые модели обещают не только свежий дизайн, но и серьезные технические доработки, которые могут изменить представление о премиальных автомобилях российского производства.

Как сообщает «Российская Газета», впервые внешний вид обновленного Aurus Senat был показан широкой публике в 2024 году во время инаугурации президента РФ Владимира Путина. Однако именно на ПМЭФ-2026 состоится полноценная презентация серийной версии. Флагманский седан прошел глубокую модернизацию: инженеры переработали интерьер и экстерьер, усилили тормозную систему, подвеску, топливную подачу и автоматическую трансмиссию. В салоне появились новые цифровые решения, а архитектура кузова сохранила узнаваемые черты, но стала более выразительной за счет свежих дизайнерских акцентов.

Особое внимание привлекает вторая новинка - Aurus Senat Long. До сих пор эта удлиненная версия оставалась вне поля зрения широкой публики. Ее дебют на форуме станет первым публичным показом. Ключевое отличие - новая конструкция кузова без центральной вставки между дверями, что не только визуально облегчает силуэт, но и делает посадку на задний ряд более удобной. В компании Aurus подчеркивают, что обновленный Senat Long - это шаг к гармонии между статусом и современной функциональностью.

Гости форума смогут увидеть обе модели в экспозиционном павильоне Гаража Особого Назначения ФСО России, а также в центральном Пассаже Экспофорума, где будет представлен еще один экземпляр обновленного Aurus Senat. Производственная модернизация на заводе в Елабуге шла с января по апрель 2026 года: предприятие готовилось к выпуску новых моделей, а сборка прототипов стартовала в марте. Первые предсерийные образцы прошли испытания как на собственной площадке, так и в ФГУП «НАМИ» - ведущем институте автомобилестроения страны. Испытания продолжаются, чтобы обеспечить соответствие высоким стандартам качества.

По словам представителей Aurus, новые Senat и Senat Long символизируют курс на постоянное развитие, где традиции сочетаются с технологическими инновациями. Все детали о конструктивных изменениях и особенностях моделей будут раскрыты в дни форума на выставочных стендах бренда. Информация о стоимости и старте продаж пока держится в секрете, что только подогревает интерес к премьере. Для справки: Aurus - российский бренд, специализирующийся на производстве автомобилей представительского класса, и его развитие часто рассматривается как индикатор состояния всего сегмента премиум-авто в стране. Появление обновленных моделей может стать важным событием для рынка, где конкуренция с зарубежными марками остается высокой.

